唐綺陽星座運勢週報：魔羯座人緣好 天秤金錢壓力大

2019-11-25 07:23 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：木星最後衝刺，金星將移動到魔羯，海王星順行，水星、海王星三分相，火星天蠍

木星最後衝刺，各種機會來來去去及戲劇性的變化，應審慎思考做出最佳選擇。金星將移動到魔羯，魔羯座人緣好、桃花旺，可獲得好的資源，年長者或企業價值會被突顯，受到大眾的重視，也是討論問題的好時機。週三海王星順行，雙魚座豁然開朗，許多騙局被揭發，應有所警惕，避免日後再發生。水星、海王星三分相，思考如何改變自己、提高顏值，美容相關產業討論度高。火星仍在天蠍座，富豪及相關單位受到關注，好事有火紅起來的機會，壞事曝光也會造成災難。

工作注意：白羊、獅子、天蠍、射手

白羊：競爭會帶來動力，忙碌反而會表現出色

獅子：選擇太多反而茫然，專心一點較好

天蠍：避免摩擦沒耐性，自立自強比較好

射手：遇到愛指揮的人，該反抗要反抗

桃花注意：雙子、巨蟹、處女、魔羯

雙子：建議擺低姿態，體貼或裝傻能有幫助

巨蟹：多花時間相處，愛情或友情要分清楚

處女：冷靜下來想清楚，是愛情還是同情

魔羯：感情上有收穫，有更進一步的機會

財運注意：天秤、雙魚

天秤：金錢壓力大，錢都用在家人身上

雙魚：能得到好資源，也享受購物樂趣

健康注意：金牛、水瓶

金牛：當心運動傷害，請確實做好暖身

水瓶：注意交通安全問題

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道