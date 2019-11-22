小孟塔羅：熱戀消退成平淡？我的愛情該如何保持熱度

2019-11-22 10:53 聯合新聞網 文／小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 當愛情從熱戀期消退成平淡，兩人便會如同家人般的互動，平穩安定卻也缺乏火花。倘若在這個時候出現誘惑，你是否能夠克制住慾望呢？因此最好的方法，要將愛情的熱度無限延長，讓兩人的愛能夠歷久彌新。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我的愛情該如何保持熱度？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

A：轉移抽離。(命運之輪正位)

牌面上有一隻吃著糖果的貓熊，背後有一座摩天輪。

A：轉移抽離。(命運之輪正位) 分享 facebook

這張牌表示當你的情緒出現煩躁時，請不要在此時做出任何行動。因為你在情緒高漲的時候，往往會表現出非你本意的行為，然而愛情是禁不起這樣的傷害。小孟老師在此建議你，騰出一點時間與空間，做一些能讓心情緩和的事，以幫助你釋放掉那些煩惱。

B：明確表達。(魔術師正位)

牌面上有一隻戴著帽子的貓熊，地面擺放許多器具。

B：明確表達。(魔術師正位) 分享 facebook

這張牌表示你要清楚表達你的需求或想法，讓對方知道該如何協助你。當你表現出不明確的行為，不僅會讓對方感到不知所措，甚至會接收到錯誤的訊息。小孟老師在此建議你，要用愛對方的心態表達，而非表達你的情緒感受，記住對方不是你的垃圾桶。

C：居家整潔。(節制牌正位)

牌面上有一隻坐在池子的貓熊，享受美好的泡澡。

C：居家整潔。(節制牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你需要一個好的居住環境。因此將你的住所清理乾淨，把不需要的東西斷捨離，你回到家才能好好放鬆，此舉也有助你將內心的煩憂丟掉。小孟老師在此建議你，當你跟另一半住在一起，並把家中整理的美侖美奐，成為人人稱羨的賢內助。

D：與神祈禱。(星星牌正位)

牌面上有一隻坐在樹上的貓熊，望著天上的星星。

D：與神祈禱。(星星牌正位) 分享 facebook

這張牌表示當你在感情中遇到問題時，要停止與你的小我對話，因為它只會讓你感到害怕，甚至給你錯誤的指令。也許對方沒有回你LINE，是因為在忙沒有看見，而不是你認為的故意。小孟老師在此建議你，跟你的信仰禱告，能陪伴你渡過低潮。

E：釋放負面。(月亮牌正位)

牌面上有一隻戴著睡帽的貓熊，小心奕奕站在月球上。

E：釋放負面。(月亮牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你要釋放抓著你的恐懼。也許是過往的負面經歷，仍會讓你觸景傷情，或是自己的敏感使然，容易把事情想的負面等等。小孟老師在此建議你，人與人之間是互相影響的，當你選擇信任對方時，對方是會感受到的，你也會散發出自信的光芒。