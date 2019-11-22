親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

牛津字典2019代表字：「氣候緊急狀」的全球災難

「用嘴吸尿」醫生受訪：吸到第二口已有點想吐了…

小孟塔羅：熱戀消退成平淡？我的愛情該如何保持熱度

2019-11-22 10:53聯合新聞網 文／小孟

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
愛情從熱戀期消退成平淡，兩人便會如同家人般的互動，平穩安定卻也缺乏火花。倘若在這個時候出現誘惑，你是否能夠克制住慾望呢？因此最好的方法，要將愛情的熱度無限延長，讓兩人的愛能夠歷久彌新。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我的愛情該如何保持熱度？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。
分享




A：轉移抽離。(命運之輪正位)

牌面上有一隻吃著糖果的貓熊，背後有一座摩天輪。

A：轉移抽離。(命運之輪正位)
A：轉移抽離。(命運之輪正位)
分享

這張牌表示當你的情緒出現煩躁時，請不要在此時做出任何行動。因為你在情緒高漲的時候，往往會表現出非你本意的行為，然而愛情是禁不起這樣的傷害。小孟老師在此建議你，騰出一點時間與空間，做一些能讓心情緩和的事，以幫助你釋放掉那些煩惱。

B：明確表達。(魔術師正位)

牌面上有一隻戴著帽子的貓熊，地面擺放許多器具。

B：明確表達。(魔術師正位)
B：明確表達。(魔術師正位)
分享

這張牌表示你要清楚表達你的需求或想法，讓對方知道該如何協助你。當你表現出不明確的行為，不僅會讓對方感到不知所措，甚至會接收到錯誤的訊息。小孟老師在此建議你，要用愛對方的心態表達，而非表達你的情緒感受，記住對方不是你的垃圾桶。

C：居家整潔。(節制牌正位)

牌面上有一隻坐在池子的貓熊，享受美好的泡澡。

C：居家整潔。(節制牌正位)
C：居家整潔。(節制牌正位)
分享

這張牌表示你需要一個好的居住環境。因此將你的住所清理乾淨，把不需要的東西斷捨離，你回到家才能好好放鬆，此舉也有助你將內心的煩憂丟掉。小孟老師在此建議你，當你跟另一半住在一起，並把家中整理的美侖美奐，成為人人稱羨的賢內助。

D：與神祈禱。(星星牌正位)

牌面上有一隻坐在樹上的貓熊，望著天上的星星。

D：與神祈禱。(星星牌正位)
D：與神祈禱。(星星牌正位)
分享

這張牌表示當你在感情中遇到問題時，要停止與你的小我對話，因為它只會讓你感到害怕，甚至給你錯誤的指令。也許對方沒有回你LINE，是因為在忙沒有看見，而不是你認為的故意。小孟老師在此建議你，跟你的信仰禱告，能陪伴你渡過低潮。

E：釋放負面。(月亮牌正位)

牌面上有一隻戴著睡帽的貓熊，小心奕奕站在月球上。

E：釋放負面。(月亮牌正位)
E：釋放負面。(月亮牌正位)
分享

這張牌表示你要釋放抓著你的恐懼。也許是過往的負面經歷，仍會讓你觸景傷情，或是自己的敏感使然，容易把事情想的負面等等。小孟老師在此建議你，人與人之間是互相影響的，當你選擇信任對方時，對方是會感受到的，你也會散發出自信的光芒。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

愛情小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

【圖片心測】選一顆水晶，照出你明年的愛情吉運！

2019-11-22 08:33

每日星座運勢／射手不宜合夥做投資　今天桃花旺盛

2019-11-22 00:00

想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15

羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

這3個星座是「傻人有傻福」代表 霸氣獅子其實超傻啦

2019-11-18 20:28

槍林彈雨中還能成功登高位！職場位置特別穩的4個星座

2019-11-18 13:27

唐綺陽星座運勢週報：小心火氣大、意外發生！天蠍成火紅人物

2019-11-18 07:33

殺破狼周運勢／天蠍手頭變寬裕 雙子突然被告白

2019-11-17 00:00

塔羅：楓情萬種最迷人！秋冬誰有戀愛運？

2019-11-15 16:15

迪士尼公主分析／一生好命的睡美人 - 奧蘿拉公主

2019-11-15 13:17

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

心測：選出「最難承受」的事情 直視你內心的孤單指數

2019-11-02 14:00

雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59

小孟塔羅：有何不可？測你適合姊弟戀嗎

2019-11-01 09:53

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

維持現狀就是我的風格 主星同位素 – 天同

2019-10-30 16:37

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

【塔羅】交往中必算！妳適合跟他結婚嗎？

2019-10-30 14:30

衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

一路旺到明年！這些5個生肖年底前特別順遂

2019-10-28 14:00

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13
看更多

熱門文章

獨／2019好市多「黑色購物節」提早營業時間搶先報

2019-11-21 17:21

兩姐姐當醫生月薪30萬 單身理由讓他聽了很無言

2019-11-21 17:49

融化千萬網友！小貓蓋被子安穩甜笑 紅到電視媒體都來採訪

2019-11-21 17:05

想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15

屏東來的果然強 福灣巧克力勇奪「世界最佳黑巧克力」

2019-11-21 12:43

萬件商品5折起！momo購物網推一日限定「黑色購物節」

2019-11-21 16:00

新生兒突發呼吸窘迫 20分鐘完成轉診成功搶救

2019-11-21 12:14

來超商吃輕蔬簡素！7-ELEVEN「綠色菜單」提倡健康蔬食

2019-11-21 12:50

三賣場齊開鍋！韓式部隊鍋爆夯、買麻辣鍋送鴛鴦鍋具

2019-11-21 17:05

獨／復興SOGO太狂！GUCCI將進駐「精品五大霸主」到位

2019-11-21 16:38

妻和認識不到半年新同事開房間 夫泣訴：狠不下心離婚

2019-11-21 12:39

台灣之光！福灣巧克力擊敗祕魯 勇奪全球最佳黑巧克力

2019-11-21 13:57

挑戰裘莉「高衩禮服露美腿」 最強網紅Chiara辣翻紅毯

2019-11-21 12:47

人妻煮飯被婆婆和小叔嫌棄 網友教一招反擊

2019-11-21 13:10

永遠不顯老！2歲大德國狼犬 長得像幼犬

2019-11-22 09:25

颱風外圍環流影響 今晚到明天東北部大雨

2019-11-21 21:47

手部爆青筋代表心臟健康亮紅燈？醫師澄清應注意這位置

2019-11-21 18:26

彭啟明：周末好天氣空檔 下周北、東北部明顯濕冷

2019-11-22 08:09

台灣最適合居住養老的縣市在哪？網友力推「雙北」

2019-11-21 14:06

別讓毛小孩吃骨頭！網友：無論什麼品種、任何骨頭都不行

2019-11-21 15:58

起司控看過來！全聯再推邪惡甜點、軟綿空氣感必嘗

2019-11-21 14:05

神隊友不夠看！出國旅遊10款實用小物 出發前必備

2019-11-21 17:39

知本國家森林遊樂區園區 巡山員巧遇山羌蹤影

2019-11-21 11:49

輕颱鳳凰又往東偏 海警機率再降低仍未排除

2019-11-21 14:55

該不該施打流感疫苗 醫師：高風險族群接種的好處大於壞處

2019-11-21 18:52

吳德榮：下周可能生成本月第6個颱風 追平11月紀錄

2019-11-22 07:46

在手術室工作要有好膀胱 博愛醫院設休息室還有膠囊房

2019-11-21 11:37

首間「bb.q Chicken」韓式炸雞！獨家「韓式甘醬」必吃

2019-11-21 13:54

50歲男罹肺癌 醫籲避免長時間暴露於空氣汙染環境

2019-11-21 13:22

冬季換衣卻發癢過敏 醫師建議這個動作不可少

2019-11-21 19:25

更輕、容量更大還有限定色！「MUJI無印良品拉桿箱」新改款上市

2019-11-21 14:57

Line Pay也可搭新北公車！ 平溪、金瓜石2路線搶先體驗

2019-11-21 13:18

高鐵新一代自動售票機上線 新增行動支付及找零找鈔

2019-11-22 10:00

每日星座運勢／射手不宜合夥做投資　今天桃花旺盛

2019-11-22 00:00

方志友父逝流出淚水變黃色 醫師說明為什麼

2019-11-21 22:23

2019好市多黑色購物節限定商品 App這時間提早推播

2019-11-22 10:16

國人年用20億個飲料杯 環保署：擬管制但需社會共識

2019-11-21 21:07

六福村下雪了！11/30起耶誕變裝 穿紅或綠色門票599元

2019-11-21 21:39

昆凌巴黎購物勸敗周杰倫 誇他購物很阿莎力！

2019-11-21 18:29

羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top