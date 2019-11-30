每日星座運勢／雙魚有機會表現才華 財運從天而降

2019-11-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-30

牡羊座

凡事進行得較為順利，是個好日子。

整體運：★★★☆☆

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

愛情運：★★★★☆

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

事業運：★★★☆☆

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

財運：★★★☆☆

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00鉑金灰

開運方位：東南方向

金牛座

安排一些有新意的活動，就當是慰勞自己。

整體運：★★★☆☆

邀上一群好友去野外露營，體驗遠離城市喧囂的夜晚，也別有一番情趣。看夕陽西下，觀旭日東昇，這種美好時刻很值得回味。近距離地接近大自然，會讓你對生活更加熱愛，對人生充滿希望。

愛情運：★★★☆☆

記得將你的細心用在另一半身上，不要只是顧著工作而忽略了最親密的人喔！

事業運：★★★☆☆

心情會有一些起起伏伏，應平靜心情，讓自己維持積極的心態去生活。

財運：★★★★☆

正財運一如既往的穩定，偏財運方面小有進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00可可棕

開運方位：東北方向

雙子座

受人歡迎，聚會頗多的一天。

整體運：★★★★☆

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多安排與對方在一起，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！

事業運：★★★★☆

頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00脆梅青

開運方位：正東方向

巨蟹座

對生活充滿自信，春風滿面的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者與另一半進行了深層次的交談，把生活中的小矛盾化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

事業運：★★★★☆

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

獅子座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

事業運：★★★★☆

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00深海藍

開運方位：西南方向

處女座

感情纖細，易有新的感觸。

整體運：★★★★☆

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

愛情運：★★★★☆

溫柔體貼的一面容易突顯，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。

事業運：★★★★☆

好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！

財運：★★☆☆☆

過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

天秤座

愛情切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

愛情運：★★★☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★★☆☆

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：東南方向

天蠍座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★☆☆

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

事業運：★★★☆☆

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

財運：★★★★☆

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：正南方向

射手座

遇到事情和困難能得到有效的解決。

整體運：★★★★☆

戀情沒新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情勉強得不來；工作中表現出超強應變能力，能得到同事欣賞，如更注重團結協作，定能為事業發展添磚加瓦；資金周轉上易出現困難，但能得到朋友所送之炭，燃眉之急可解。

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，別太木訥，主動追求才有進一步認識的可能！

事業運：★★★★☆

幹勁十足，對自我要求甚高，希望有好的表現，也容易達成所願，不過千萬別驕傲唷！

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢運作。有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00夕陽橙

開運方位：正西方向

摩羯座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。遇到問題可以請情人協助，他能夠給你強大的助力喔！

事業運：★★★★☆

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00玉髓紅

開運方位：正東方向

水瓶座

當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

整體運：★★★☆☆

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶上禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★☆☆

適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00深茄紫

開運方位：西北方向

雙魚座

運勢很好，注意坦率直接。

整體運：★★★★★

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！

事業運：★★★★☆

有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。

財運：★★★★★

今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到零用金、獎金、紅包、禮物等等！真是令人眼紅喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00深海藍

開運方位：西北方向

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