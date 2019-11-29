每日星座運勢／摩羯工作事業運上升 愛情運強滾滾
2019-11-29
牡羊座
今天身體狀況不錯，宜運動。
整體運：★★★☆☆
感情生活較平淡，可抽時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機會的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。
財運：★★★☆☆
多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00深茄紫
開運方位：正北方向
金牛座
運勢雖然一般，但很容易滿足。
整體運：★★☆☆☆
愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收穫，做點保守性投資就好。對工作期待值過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。
愛情運：★★★☆☆
既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！
事業運：★★☆☆☆
心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，小心因口舌是非而損財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-18:00嫩芽綠
開運方位：正北方向
雙子座
有機會獲得好運之星的眷顧。
整體運：★★★☆☆
單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作性工作的人不妨暫時把工作放一邊，出去走走會得到想要的靈感。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，自己忙碌就算了，不要把同事一併拖下水，提醒自己嚴以律己，寬以待人。
財運：★★★★☆
小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-20:00珊瑚橙
開運方位：正北方向
巨蟹座
情緒不好也不要表露出來。
整體運：★★★★☆
戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，沒什麼明顯進展。男性的今日異性緣不錯喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。
財運：★★★☆☆
今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談囉！
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙
開運方位：西南方向
獅子座
不積跬步，無以至千里。
整體運：★★★☆☆
今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。
愛情運：★★☆☆☆
感情上有點困擾，有點疑心病，不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！
事業運：★★☆☆☆
事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。
財運：★★★★★
開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00咖啡棕
開運方位：正西方向
處女座
美麗心情。
整體運：★★★☆☆
上網頻繁者碰到知己的機率很高，共同觀點的碰撞易生出愛的火苗。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你略有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心，在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。
事業運：★★★★☆
工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手操作時，就會發現它並不像你想像的那麼難，透過你自身的能力也能很好的完成。
財運：★★★☆☆
別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00湖水綠
開運方位：正北方向
天秤座
機會要靠自己爭取。
整體運：★★☆☆☆
單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。
愛情運：★★★★☆
已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。
事業運：★★☆☆☆
缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。
財運：★★☆☆☆
金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：23:00-24:00水晶紫
開運方位：正東方向
天蠍座
機會掌握在有準備的人手裡。
整體運：★☆☆☆☆
已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來想你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00翡翠綠
開運方位：東南方向
射手座
今天情緒較低落，容易被一些小事刺激。
整體運：★★☆☆☆
今天你的事務繁忙，與戀人沒有什麼時間聚在一起。工作上今天相當的被動，繁重的壓力感，讓你有種力不從心的感覺。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。
愛情運：★★☆☆☆
有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！
事業運：★★☆☆☆
面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。
財運：★★★☆☆
沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：23:00-24:00大理石灰
開運方位：正西方向
摩羯座
工作得心應手，人也精神抖擻。
整體運：★★★★★
事業運上升，理論與實際相結合，發現問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你表示好感的異性同事，有機會開展美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的主。
愛情運：★★★★★
愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！
事業運：★★★★☆
事業運還不錯，相對的會顯得忙碌，不過在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！
財運：★★★★☆
財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到訂單的機會。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00辣椒紅
開運方位：正南方向
水瓶座
戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。
整體運：★★★★☆
今天工作中顯得有些缺失方向感，制定一個切實可行的目標吧，工作成效就很容易看到；單身者你會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都很會成就你將來的幸福哦；財運不佳，跟風投資讓你頗有虧損，但仍存在轉機。
愛情運：★★★★☆
單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。
事業運：★★★★☆
有機會表達創見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。
財運：★★☆☆☆
今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00可可棕
開運方位：正北方向
雙魚座
前期的付出易在今天獲得回報。
整體運：★★★★☆
事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得物質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資項目可適時出手，行動會讓你迎來高回報。多上網瞭解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。
愛情運：★★★☆☆
感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！
事業運：★★★★★
事業運旺旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的，不仿趁此良機去做。
財運：★★★★☆
適合理財的一天，因為今日對於數字金錢的敏銳度較強，在此日把財務全盤做個檢討規劃，對往後會產生正面的效益。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-19:00石榴紅
開運方位：西南方向
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