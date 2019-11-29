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每日星座運勢／摩羯工作事業運上升　愛情運強滾滾

2019-11-29 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-11-29

牡羊座

今天身體狀況不錯，宜運動。

整體運：★★★☆☆

感情生活較平淡，可抽時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機會的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

財運：★★★☆☆

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00深茄紫

開運方位：正北方向

金牛座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收穫，做點保守性投資就好。對工作期待值過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙子座

有機會獲得好運之星的眷顧。

整體運：★★★☆☆

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作性工作的人不妨暫時把工作放一邊，出去走走會得到想要的靈感。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，自己忙碌就算了，不要把同事一併拖下水，提醒自己嚴以律己，寬以待人。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

情緒不好也不要表露出來。

整體運：★★★★☆

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什麼明顯進展。男性的今日異性緣不錯喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談囉！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙

開運方位：西南方向

獅子座

不積跬步，無以至千里。

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病，不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★★★★★

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00咖啡棕

開運方位：正西方向

處女座

美麗心情。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，共同觀點的碰撞易生出愛的火苗。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你略有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心，在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。

事業運：★★★★☆

工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手操作時，就會發現它並不像你想像的那麼難，透過你自身的能力也能很好的完成。

財運：★★★☆☆

別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00湖水綠

開運方位：正北方向

天秤座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

財運：★★☆☆☆

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00水晶紫

開運方位：正東方向

天蠍座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來想你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00翡翠綠

開運方位：東南方向

射手座

今天情緒較低落，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天你的事務繁忙，與戀人沒有什麼時間聚在一起。工作上今天相當的被動，繁重的壓力感，讓你有種力不從心的感覺。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

事業運：★★☆☆☆

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

財運：★★★☆☆

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：正西方向

摩羯座

工作得心應手，人也精神抖擻。

整體運：★★★★★

事業運上升，理論與實際相結合，發現問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你表示好感的異性同事，有機會開展美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的主。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，相對的會顯得忙碌，不過在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到訂單的機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00辣椒紅

開運方位：正南方向

水瓶座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天工作中顯得有些缺失方向感，制定一個切實可行的目標吧，工作成效就很容易看到；單身者你會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都很會成就你將來的幸福哦；財運不佳，跟風投資讓你頗有虧損，但仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

事業運：★★★★☆

有機會表達創見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00可可棕

開運方位：正北方向

雙魚座

前期的付出易在今天獲得回報。

整體運：★★★★☆

事業運旺盛，突出的表現讓你有機會獲得物質獎勵。財運不錯，投資上易有豐厚的利潤，有看好的投資項目可適時出手，行動會讓你迎來高回報。多上網瞭解理財方面的資訊，會讓你豁然開朗。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，今日容易得到長官的關照與提攜，有事情要與上司商量的，不仿趁此良機去做。

財運：★★★★☆

適合理財的一天，因為今日對於數字金錢的敏銳度較強，在此日把財務全盤做個檢討規劃，對往後會產生正面的效益。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00石榴紅

開運方位：西南方向

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