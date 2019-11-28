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每日星座運勢／處女改變為全新開始　桃花開財運旺

2019-11-28 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-11-28

牡羊座

富於幽默感，讓你人際關係紅火。

整體運：★★★☆☆

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，從而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

事業運：★★★☆☆

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入集體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00墨玉綠

開運方位：正西方向

金牛座

今天很容易便想起往事。

整體運：★★★☆☆

與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。

愛情運：★★★☆☆

夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！

事業運：★★☆☆☆

別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！

財運：★★★☆☆

財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙子座

精神狀態不佳，多關心身體健康。

整體運：★★☆☆☆

很多事情充塞著大腦，精神壓力較大，有些小事不必想太多，那只會徒增煩惱。多與幽默風趣的朋友溝通交流，可以讓你受到感染，內心的壓力得以釋放。身體不適應及時就醫，切莫在健康上省錢。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人、已婚者的感情較平淡，偶爾還會有一些小矛盾；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★☆☆

人多力量大，在工作中不宜孤軍奮戰，注意與他人的合作，團隊的力量往往是不可估量的！

財運：★★☆☆☆

財運不濟，而且賺錢上也不夠積極。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00乳酪白

開運方位：正西方向

巨蟹座

今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。

整體運：★☆☆☆☆

有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了咧！

事業運：★★☆☆☆

對於他人說的話若沒親自證實，就不能全信，更不能以訛傳訛，以免被人利用或被人反感。

財運：★★☆☆☆

投機取巧者想要不勞而獲容易陷入經濟危機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00芒果黃

開運方位：東北方向

獅子座

一波未平一波又起。

整體運：★★☆☆☆

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下分散，方可避免破財之勢給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，判斷能力有降低的嫌疑，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。

財運：★★☆☆☆

交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00羽絨白

開運方位：西北方向

處女座

改變只為全新的開始。

整體運：★★★★★

事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾相互糾結、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新的希望，找到新的相處模式；投資運佳，可嘗試瞭解新興的投資產品。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統馭的機會，可是在態度上要婉轉些，免得同事受不了！

財運：★★★★★

財運旺旺日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物禮金等等。正財部分的收穫多寡則與先前的努力有關係。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00辣椒紅

開運方位：正北方向

天秤座

順心的一天，循序漸進就會有所收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性驟然增多，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上的財運較普通，工作認真努力則可獲得額外金錢獎勵。財運上比較不錯，過往投資有回報的機會，切不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

今日你們的戀情如文火，不會熄滅，也不會轟轟烈烈；如茶水，平平淡淡。如果想要擁有情趣昂然的感覺，需要你們揮出潛伏著的熱情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通聯繫一番。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00檸檬綠

開運方位：東北方向

天蠍座

心情不錯，頭腦較清晰。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，天真無邪的笑容能提升戀愛運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表循序的處理。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00深茄紫

開運方位：正北方向

射手座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限與眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物；男生有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易有力不從心的徵兆，那就把腳步放緩，不要把自己逼太緊了。

財運：★★★★☆

有不錯進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00芒果黃

開運方位：正東方向

摩羯座

心態不穩，較衝動，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

事業運：★★★☆☆

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

財運：★★☆☆☆

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00香吉士黃

開運方位：西南方向

水瓶座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習能動性強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶，怎麼辦，有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

財運：★★★☆☆

應理性消費，別隨意揮霍。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00墨玉綠

開運方位：正西方向

雙魚座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談。

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

工作上衝勁十足，很愛表現自己，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，提醒自己收斂些才好。

財運：★★★★☆

容易獲得異性金援，別錯過機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00可可棕

開運方位：正南方向

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