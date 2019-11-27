每日星座運勢／水瓶電波超強桃花開 事業得成就感

2019-11-27 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-27

牡羊座

融入群體才能趕走壞心情。

整體運：★★☆☆☆

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別抱著遊戲愛情的心理戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，似乎很忙碌但恐有勞而無功的跡象。還是乖乖的聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

財運：★★☆☆☆

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00艷棗紅

開運方位：西南方向

金牛座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

今天可以說是桃花爛漫的一天，一度平靜的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情使得你的工作起來也非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的理財規劃，將會產生很好的效果。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天，去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，雖然會有突降任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

財運：★★★☆☆

還是找人陪你一起看著生意吧，免得發生狀況你難以分身。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00蘋果綠

開運方位：西南方向

雙子座

工作快樂，但是財運不樂觀。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人和異性朋友交往要把握尺寸，以免對方吃醋鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感覺工作能力的提高。財運較弱，股票被套機率高，不如選擇基金這種收益穩定的投資方式。

愛情運：★★★★☆

很願意為對方付出，對伴侶有求必應，但有時也要讓對方獨立一些才好喔！

事業運：★★★☆☆

千萬別輕易給人家允諾，尤其是沒有十足把握的事情，不然你的計劃很難得到圓滿實現。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在有大動作！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00大理石灰

開運方位：東北方向

巨蟹座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，工作起來得心應手，你的專長和能力也易得到最大發揮；投資、生意往來上注重與別人的合作，能取長補短，意外收穫不少；感情雖不會很濃烈，但可感受家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，八成是忙碌異常，雖然有被困住的跡象，只要秉持良好的耐力，不難突破困境，積極點，什事都難不倒你。

財運：★★★★☆

有閒錢不妨購置一些新傢俱，好好佈置一番！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00墨玉綠

開運方位：正南方向

獅子座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時常也很舒心。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

事業運：★★☆☆☆

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

財運：★★★☆☆

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00淺海藍

開運方位：正西方向

處女座

今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

整體運：★☆☆☆☆

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵制商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00祖母綠

開運方位：東北方向

天秤座

心情愉快，內心充滿希望。

整體運：★★★★☆

很多工作需要在今天處理，幸而你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會受到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★★☆

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

財運：★★★☆☆

滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

天蠍座

平平順順的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各銜接部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00檸檬綠

開運方位：東南方向

射手座

善待身邊的人能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的斂財方法，雖然見效慢，但收穫卻易有所突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助人。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，因為今天的你太敏感了，懷疑心挺強的咧！

事業運：★★★☆☆

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免會成為阻礙你向前的攔路石。

財運：★★★☆☆

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00水鑽藍

開運方位：西南方向

摩羯座

情緒較低，容易被小事觸動。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人狙擊，如果沒什麼事今天呆在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。

事業運：★★☆☆☆

同情心氾濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定的一天，不是容易散財就是容易為財煩惱，還是安分點，把重心放在別的事情上面吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅

開運方位：正東方向

水瓶座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成份內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得成就感以及正面的肯定！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去時能滿足消費慾望外還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00艷棗紅

開運方位：正北方向

雙魚座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地工作吧！

愛情運：★★★★☆

異情緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

事業運：★★★☆☆

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到局限，工作進展較緩慢。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別大派，小財不去、大財不來！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00萊姆黃

開運方位：正西方向

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