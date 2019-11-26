每日星座運勢／金牛工作獲上級獎勵 愛情好運不斷

2019-11-26 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-26

牡羊座

不畏懼失去才易有所得。

整體運：★★★★☆

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你，記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂。失去學習興趣的學生在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而重新燃起希望。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，適合扮演主動者的角色，想要告白就的把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排該去哪兒約會。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易有力不從心的徵兆，那就把腳步放緩，不要把自己逼太緊了。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00白鋼銀

開運方位：東北方向

金牛座

相當順意的一天，一些小的挫折很容易就丟開了。

整體運：★★★★★

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加不少的印象分。學生族在課堂上積極提問發言，能有精彩的表現。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來個心靈大交流。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設能使工作效率提升。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00朝霞紅

開運方位：正南方向

雙子座

成功重在溝通。

整體運：★☆☆☆☆

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很靈活，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，額外要注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00琉璃銀

開運方位：正南方向

巨蟹座

富足的時候，獻出你的愛心。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財渠道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易由感而發，先穩定自身的情緒才能有好的效率。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00大理石灰

開運方位：正南方向

獅子座

能量的蓄積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別的細心，懂得設身處地為他考慮問題，極易把對方感動；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多；沒得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午間做好休息對工作極有幫助。

愛情運：★★★★☆

單身者在社交場合有機會與感性、口才佳的異性結緣；有伴侶的人別吝嗇甜言蜜語。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性的工作，安排往後的時間進度。

財運：★★★★☆

有機會從異性手中獲得周轉金。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

處女座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

適合獨處、不適合約會、更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不快的情緒發洩到周邊人身上，導致與他人引起爭端。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有輕重緩急有拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00深茄紫

開運方位：西北方向

天秤座

身邊的同事是你的貴人。

整體運：★★★☆☆

工作上遇到困惑，會得到同事的助力。愛好美食者，不妨邀上幾個同事一起去吃飯，順便聊聊工作，促進交流也能提升友誼。談話中還有機會獲得許多有價值的投資訊息，不可錯過。

愛情運：★★★★☆

愛情運勢良好，適合約會，聊聊彼此的想法；單身者參加聯誼活動戀愛機會多。

事業運：★★☆☆☆

壓力太大，要學會自我放鬆，先制定短期計劃，才能達到預想目標。

財運：★★★☆☆

財務最好交給貼心人保管！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00可可棕

開運方位：正北方向

天蠍座

滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

整體運：★★☆☆☆

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶的很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情失落日，容易失望、沮喪，產生心如刀割的感受。

事業運：★★★★☆

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性強，積存不易。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00湖水綠

開運方位：正東方向

射手座

工作還是在公司完成便好。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶入家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收穫。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，別庸人自擾囉！搞得心情煩悶，口角不斷，損人不利己！

事業運：★★☆☆☆

自我意識過強，歸咎心重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。

財運：★★★☆☆

意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00深海藍

開運方位：西南方向

摩羯座

獲得親友的關心，心情愉快。

整體運：★★★☆☆

今天會遇到許多事情，需要花錢的地方較多，但能因此而獲得友誼與快樂。工作上有機會接觸到新的領域，特殊才藝可望得到很好地發揮。遇到困難或是感到鬱悶時，不妨向親友訴說，會得到幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者無心戀愛，很享受愜意、自由的單身生活；有伴侶者感情生活平順。

事業運：★★★★☆

觀察力增強，可多觀察、思考，涉足新的工作領域，會有不錯的成效。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00艷棗紅

開運方位：西北方向

水瓶座

內心溫暖，易得親人支持。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷成為你今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀。工作中急於求成反而會影響工作質量，增加返工的機率。健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通。

愛情運：★★★★☆

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂，單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少，要有耐心一點，因為脾氣較容易急躁。

財運：★★★☆☆

今日快點把手頭的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要帶信用卡上身上，否則容易把身邊的錢花光光！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00辣椒紅

開運方位：東南方向

雙魚座

是與朋友冰釋前嫌的好時機。

整體運：★★★☆☆

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

事業運：★★★☆☆

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需精心。

財運：★★★☆☆

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00深茄紫

開運方位：東南方向

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