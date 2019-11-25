每日星座運勢／天蠍愉快事接連不斷 笑容特別燦爛

2019-11-25 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-25

牡羊座

工作進展緩慢，壓力較大。

整體運：★★☆☆☆

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

愛情運：★★☆☆☆

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

事業運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

財運：★★★☆☆

有貪小便宜的傾向，免錢，不要錢的多多益善。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00鈦晶金

開運方位：西南方向

金牛座

對方的神秘感讓你很著迷。

整體運：★★★☆☆

單身者易受獨來獨往型異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多求職者中脫穎而出，得到期待已久的工作機會。

愛情運：★★★★☆

戀情在不斷升溫，對情人有依賴感，甜蜜溫馨，如能適當分開，愛會更濃烈喔！

事業運：★★★☆☆

在高難度的工作中有表現的機會，但你易產生退縮的念頭。別把機會當風險，把握好大方向就趕快行動，以免錯過機會。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：正南方向

雙子座

事情都有所轉機。

整體運：★★★★☆

跟戀人間的冷戰即將告一段落，電影票會起到關鍵性的作用；工作上的遺留問題，得到旁人的提點，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

事業運：★★★★☆

頭腦靈活，易有奇思妙想，工作中可運用奇招取勝。

財運：★★★☆☆

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感聯絡。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00深茄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

整體運：★★☆☆☆

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的理解。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

事業運：★★☆☆☆

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00鈦晶金

開運方位：西南方向

獅子座

很普通的一天，適合放鬆的神經。

整體運：★★★☆☆

今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00淺海藍

開運方位：西南方向

處女座

思維活躍，易有好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天在待人處事時思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助喔！對方別出心裁的花樣也能讓你受到感動。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★☆☆

今天有接觸到錢財的機會，可是大多是過路財神或是別人的錢啦！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00香吉士黃

開運方位：正北方向

天秤座

留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

整體運：★☆☆☆☆

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳，不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多才自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★☆☆☆

夥計，你先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

天蠍座

愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天見到成效，滿載而歸當然樂開花。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，出了偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰

開運方位：東北方向

射手座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要抓緊與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00萊姆黃

開運方位：正西方向

摩羯座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守很難拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前難題。

財運：★★☆☆☆

投機念頭強，股票族的朋友要特別克制，一定要見好就收，不要太貪心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00咖啡棕

開運方位：正南方向

水瓶座

情緒不太穩定，思緒比較混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想於對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

事業運：★★★☆☆

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

財運：★★☆☆☆

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙魚座

異性緣佳，充滿激情的一天。

整體運：★★★★☆

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算，以免透支。

愛情運：★★★★☆

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可從伴侶的懷抱中得到緩解與慰藉。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不求有功只求無過的一天。

財運：★★★☆☆

購物時別貪圖小便宜。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00朝霞紅

開運方位：東南方向

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