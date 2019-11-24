殺破狼周運勢／白羊有加薪機會 雙子職場秘密被揭開

2019-11-24 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

遠行運佳，新月發生在遠行宮位，此時會有一個遠行計畫或是外派機會。新月期間，可許下旅行、外派、到海外打工度假、留學發展相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入志業宮位，在職場上長期的耕耘獲得上司肯定，會有升遷或是加薪的機會。尋求新工作的白羊座，可望進入自己理想的工作領域發展，此時會收到令你振奮的消息。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到天王星影響，有投資習慣的白羊座，當心突發事件造成嚴重損失，此時不要貪心，少輸為贏，請設下停損點。沒有投資習慣的白羊座，則有許多預期外的花費，經濟狀況陷入困窘。

感情運方面，在慾望宮位的火星受到天王星影響，肉體關係不太愉快，會受到一些粗魯的對待。某些白羊座會想尋求一夜情或是花錢解決生理需求，事後會有很深的罪惡感。

健康運方面，在疾厄宮位的火星受到天王星影響，要特別注意血光之災，容易發生意外傷害，此時也容易感染急性疾病，嚴重的話甚至需要住院，或是動手術治療。

金牛座：

整體運勢：

金錢運佳，新月發生在財務宮位，同時在財務宮位的木星相位良好，偏財運佳，可試試手氣，投資也會有不錯的獲利。新月期間，可許下與財務、投資、金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運佳，金星進入遠行宮位，遠行在外，會獲得高規格的款待，住宿或交通甚至會因為特殊身份而升等，身邊會有十分合拍的旅伴一起到想朝聖的景點打卡，會玩得十分愉快。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星與命宮的天王星呈現對立狀態，之所以會造成冷戰無法解凍的原因，是因為自己賭氣在一些比較微不足道的點上，甚至為了反對而反對，造成兩人關係破裂。

健康運方面，在命宮位的天王星受到火星影響，注意內分泌與腺體的問題，扁桃腺有發炎的狀況，當心病毒感染引起發燒現象，新月期間，腸胃狀況不佳，此時也可為身體的健康好好許願。

雙子座：

整體運勢：

感情運佳，新月發生在感情宮位，與喜歡的對象會有關鍵性的發展，新月期間可許下與情感關係有關的願望，或是對喜歡的人表達愛意，會獲得新月能量的祝福。

金錢運佳，金星進入財務宮位，會因為額外的外快，或是投資所得，財務狀況獲得改善，許多負債會逐漸清償完畢。消費時會因為特殊的身份獲得很好的折扣，買到物超所值的好東西。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到天王星影響，職場內的潛規則或是職務份內不可告人的秘密被揭開，引發整個工作領域的動盪，有許多棘手的問題必須快速解決。

健康運方面，在健康宮位的火星受到天王星影響，當心血光之災，容易發生意外傷害。水星持續影響健康宮位，感冒一直無法痊癒，不斷被週遭的人傳染病毒，抵抗力較差，出門在外最好戴著口罩。避免被傳染。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運佳，新月發生在工作宮位，同時在工作宮位的木星相位良好，會承接一個新的職務或任務，遇到較為友善的共事夥伴。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助，順利完成許多事務。

遠行運佳，在遠行宮位的海王星與水星有良好連結，會是非常適合出門旅行的時期，如果與喜歡的對象一起出遊，雙方關係會更進一步，某些巨蟹座會在旅行途中巧遇名人，讓你感到很驚喜。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到火星影響，雖然嫉妒是不太好的情緒，不過此時很討厭看到某些朋友過份放閃，會默默取消社群軟體的互動。某些巨蟹座會因為情感上的糾紛，斷絕與一些人的往來。

感情運方面，進入戀愛宮位的火星受到天王星影響，容易被爛桃花糾纏，即便已經有穩定的情感對象，對方似乎還是不斷在撩你，同時會發現這個人的情感關係太過複雜。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，新月發生在戀愛宮位，同時在戀愛宮位的木星相位良好，與喜歡的人會有更進一步的發展，甚至在此時有懷孕的喜訊，或是會一起收養寵物。新月期間，可許下與戀愛、寵物、小孩相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會在處理房地產、土地以及租賃房屋方面獲得利益，投資會有不錯的收益。沒有投資與理財習慣的獅子座，會因為使用信用卡消費，獲得很划算的折扣，或是收到很好的贈品。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到志業宮位的天王星影響，會因為家庭與家宅的需求，必須請假處理。甚至必須暫時休長假處理家中繁瑣的問題。居住環境較為不安寧，常被鄰居的噪音打擾。注意爐火與電器的使用，以及門戶的安全。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到火星影響，工作會有一些異動，使你必須要離家到很遠的地方工作，雖然這不會是常態，卻可能會影響你的家庭關係。

處女座：

整體運勢：

家宅運佳，新月發生在家宅宮位，同時在家宅宮位的木星相位良好，有搬家或購屋需求的處女座，會找到一個非常舒適的落腳處，處理搬家相關事宜非常順利，新月期間，可許下家庭、家宅相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運佳，金星進入戀愛宮位，相位良好，某個天菜級的對象翩然降臨在你身邊，馬上使你從悲情中醒來，把注意力放在新的對象上。某些處女座會在此時被某個明星或名人煞到，陷入瘋狂的偶像崇拜情結，或是會在此時收養寵物。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的天王星受到火星影響，考試過於大意，容易看錯題目，原本有把握的科目居然不及格。某些處女座，雖然在功課準備上很嚴謹，卻百密一疏，忘了交某科作業，影響到期末成績。

交通運方面，在交通宮位的火星受到天王星影響，出遠門要當心因為突發事故，受困在某個區域。駕駛車輛要當心發生行車糾紛，此時被開罰單機率較高。搭乘大眾運輸工具，也容易遇到不愉快的事。

天秤座：

整體運勢：

面試運佳，新月發生在面試宮位，同時在面試宮位的木星相位良好，面試新工作十分討喜，很快就能接到錄取通知。參加重要考試，成績也出乎意料的好。新月期間，可許下有關面試、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，有搬家需求的天秤座，此時會尋求到理想的物件，很快入住新居。家庭會發生重要的喜事，使得氣氛原本不太理想的家庭關係獲得緩衝。

工作運佳，在工作宮位的海王星相位良好，在職場的努力逐漸被看見，週遭有更多的人肯定你的努力。某些天秤座會被挖角，此時會與重要的公司討論合作相關事宜。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到天王星影響，此時會接到預期之外的補稅單或是罰單，金額龐大到讓你的經濟狀況有些壓力，可能需要跟家人借錢解決這些事情。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到火星影響，在網路上原本有些期待與好感的網友，會做出讓你害怕的舉動。切忌在衝動之下與對方發生肉體關係，會使你感到不愉快。維持一個螢幕畫面的距離，彼此的感覺會好一些。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，同時在金錢宮位的木星相位良好，薪資與收益增加，此時適合與老闆談加薪相關事宜。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入面試宮位，尋求新工作十分討喜，在斡旋待遇時會十分有利。某些天蠍座會被其他的公司以高薪挖角，目前正慎重考慮是否要轉換跑道。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到火星影響，情感對象的脾氣捉摸不定，使你也開始沒耐心起來，避免陷入冷戰，這會使兩人的關係越離越遠，甚至導致分手。

健康運方面，在命宮的火星持續受到天王星影響，這段時間要當心各種病毒感染，引起免疫系統與腺體的問題，此時特別容易因為扁桃腺發炎而引發高燒，呼吸系統要注意，出入公共場所盡量戴口罩，避免感染流感。

射手座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入金錢宮位，同時新月發生在命宮，收益有增加的趨勢，此時也適合與老闆談加薪，發展的副業會開始有不錯的收益入帳。新月期間可許下任何願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，新月發生在命宮，情感關係進入新的階段，即便是單身的射手座，身邊也會出現讓你心動的對象。新月期間可許下與感情有關的願望，會獲得新月能量的祝福。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星影響，執行任何事務要特別謹慎小心，容易發生突發狀況，先前作業的心血付諸一炬。由於職場處在紛亂不安的狀況，此時會是工作壓力較重的時期。

健康運方面，在健康宮位的天王星受到火星影響，內分泌有失調的狀況，晚上睡眠狀況較差，作息受到影響，新月發生在命宮，消化系統不良，當心腸胃疾病發作，新月期間，也可許下與健康有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

摩羯座：

整體運勢：

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，同時新月發生在秘密宮位，整理一下心情，到外地走走，該是準備重新出發的時刻了。新月期間，可以重新計畫一個旅程，或是重拾書本學習，會獲得你希望擁有的智慧。

工作運佳，在面試宮位的海王星與人際關係宮位的水星有良好連結，尋求新工作，會巧遇同一個學校畢業的學長姐，或是有貴人幫忙提攜，進入理想的工作領域發展。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到火星影響，與喜歡的人相處遇到瓶頸時，千萬不要上網尋求意見，不但不會獲得幫助與解答，還可能被奚落一番，或是被公審。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到天王星影響，與某些朋友產生情感上的糾紛，受到一些委屈，可能會在這個時期看清一些朋友的品性與本質，在此時清理掉一些你覺得不適合的朋友。

水瓶座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，新月發生在人際關係宮位，同時在人際關係宮位的木星相位良好，進入新的領域或生活圈，會獲得許多人幫助，交到新朋友。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運佳，在金錢宮位的海王星相位良好，業績表現亮眼，職務會有所調升，或是會被加薪，收入會有大幅的成長，經濟上會比過去寬裕許多，此時可能會想買一些好東西犒賞自己。

感情運方面，金星進入秘密宮位，會對某個人產生好感，但目前處在觀察階段，你並不打算把這樣的心情表現出來。某些水瓶座會陷入不可告人的秘密戀情中，目前想好好維持這樣的關係，不想被任何人知道。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星受到天王星影響，職務在此時會有些調整，需要管理的事務繁雜許多，工作十分忙碌，某些水瓶座會因為工作需求，常常居無定所，生活會特別感覺疲乏。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到火星影響，生活狀況不太穩定，常常無法在家好好睡上一覺。某些水瓶座的居家環境十分不安寧，常受到鄰居的噪音困擾。爐火與電器的使用要特別留意，同時注意門戶安全。

雙魚座：

整體運勢：

工作運佳，新月發生在志業宮位，同時在志業宮位的木星相位良好，工作時會獲得許多資源，讓你可以有發展的舞台。新月期間，可許下與工作、成就、事業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，突然覺得自己在一些團體中非常受歡迎，許多人都倚賴著你所給予的服務。會有機會進入一個新的學習場所，交到許多新朋友。

感情運方面，金星進入人際關係宮位，在交際應酬的場合活動中，會認識有好感的朋友，對方也會很積極地表現出想追求的心意。已經有穩定對象的雙魚座，通過對方的好友對你的審視，你也會比較了解對方的許多過往。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到天王星影響，出遠門會因為許多突發事故，使你被迫更改行程，某些雙魚座會因為交通問題，受困在某個區域。此時盡量不要出遠門為佳。

學習運方面，在學習宮位的天王星受到火星影響，容易因為一時大意，寫錯考試題目，成績不理想，應試時請特別謹慎作答。某些雙魚座會忘記交重要科目的作業，當心被指導老師當掉。

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