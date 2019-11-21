想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 談戀愛總是能夠激發一個人的潛力，有些人一談起戀愛就變成另一個人，喜歡享受佔有戀人的感覺，但是如果方式太過激烈，很容易讓戀人感覺被控制，而什麼星座的人在真心愛上對方後很容易變身成為控制狂呢？

第五名：天秤座

天秤座的人有一種維持平衡的天性，在感情裡如果他開始缺乏安全感，這種維持平衡就會變成控制，他會想要了解你的思想藉由認同你支持你來掌握你，他會盡可能地付出，觀察你各種需要的細節，然後把每個可以付出的機會都填滿，會讓人感到非常有壓力，因為他們就是要防守其他人入侵的可能，喜歡掌控整個局面不管是你的心或是你的生活，這樣他們才會有安全感。另外他們同時很懂得你內心脆弱的部分，假設你是個在意他外頭人緣極佳、桃花很多的人，會因為這點而比較討好他、比較在乎他需求的話，若天秤在跟你相處上有感到不平衡時，他就會故意出門跟好友聚會，一方面是為了紓解自己的壓力，一方面是刻意控制讓你回到比較愛他的那個樣子，可以說是談起戀愛來雖然輕鬆如風，但實際上執行了很多控制呢。

第四名：雙魚座

講到雙魚座大部分的人印象就是他們談戀愛很甜蜜也很黏人，不管是溫柔型的雙魚，還是霸氣型的雙魚，他們在戀愛裡面就是看起來很無害，很奉獻，像毛絮沾黏把一樣，每天都要黏在戀人身上來回刷個好幾遍，雖然刷出來的缺點可以選擇視而不見，但每天對你黏黏刷刷就是要確認這份愛情沒有雜質而你還在他的掌控之中。但如果交往久了，就會去質問你怎麼每天缺點這麼多，是不是不愛他所以你都沒有改進。常常讓戀人覺得是很愛挑毛病。而柔情其實就是他讓你乖乖就範的手段之一，因為戀人的過去、現在、未來，他們全部想參與，雙魚也會希望戀人能夠接受他們的全部，那種生命交織在一起的感覺才會讓他們有真愛感。但對於愛自由的人來說，這樣的相處充滿控制，讓人有一種被架住的窒息感。

第三名：金牛座

金牛座的人一旦認定了交往對象，就會想要掌控這段關係，因為他們會思考到如果往後的人生都要與你一起，那麼我必須要有全盤的了解才行。所以在交往之前他們也會先觀察對方是否能夠接受自己沒安全感的這一面，然後漸漸的要求對方提供更多的資訊，當戀人表達自己不喜歡被管的時候，金牛座的牛脾氣就會展現出來，如果他們懷疑你，而你又不能解釋到讓他們能理解的點上，他們就會在這件事情上鑽牛角尖，非常難纏。這時候戀人能不能體貼他們只是要安全感就非常重要，如果遇到脾氣很硬的戀人，金牛座會痛苦很久，自責是自己的問題，但同時更加不能控制自己，在溝通上或行動上都會咄咄逼人的要對方提出更多解釋。其實很多時候金牛座要的只是安撫，因為害怕失去，所以緊抓不放，最辛苦的還是金牛座自己。

第二名：摩羯座

摩羯座的人談戀愛除了霸道之外，他們會把控制包裝得很隱微，他們喜歡用當教授的方式替對方下指導棋，因為用大道理來規範對方，會讓他們覺得比較心安理得，而且他們也會催眠自己，這樣是替對方著想，要求對方要在人生面向上積極進取，因為他們就是靠著紀律跟意志力成功的，他也會希望他的另一伴跟他一樣有上進心。跟摩羯座交往的人常常會覺得，我到底是找一個人來愛我，還是找一個教練來訓練我？這種硬梆梆的戀愛常常會讓戀人感覺綁手綁腳，很想放空。雖然摩羯座的控制主要是思想上的引導跟掌握，但如果他們的戀人身邊出現了其他競爭對手，他們會使出各種實質的優惠方案，不管是帶戀人出國，還是買昂貴的定情項鍊，會想用財力與時間來霸佔戀人。他們會想，我對妳好成這樣難不成妳還會逃出我手掌心嗎？

第一名：天蠍座

天蠍座的人在追妳的時候就開始控制了，但前提是妳必須個性很獨特又獨立，創造出他想一步步吃掉妳的吸引力，當他們認為妳很難掌握時，那會激起他想征服的慾望，他們會漸漸的滲透妳的生活，非常熱情又貼心的處理妳的大小事，他們會想要掌握戀人身邊的每個人，還會去參加對方的社交活動，不管是朋友聚會、同學會、同事聚餐、家族旅遊，他們通通想要參與跟融合，如果戀人不願意，他們會很難過，會覺得不被愛，然後持續的想控制對方一舉一動，直到對方就範。感情穩定之後情況才會有改變，會希望對方能在他需要的時候用愛包覆他。但是他們通常很討厭被控制，只有他們能掌握伴侶，他們必須保有自己的祕密才會在感情裡感到自在。天蠍座如果被反控制的話，會很快速得失去愛的感覺，他需要對方給他很多隱私。完全掌控了在感情裡的主控位。