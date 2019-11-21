親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

想佔有他！愛上一個人就會變成控制狂的5大星座

2019-11-21 15:15聯合新聞網 安妞‧星座

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
談戀愛總是能夠激發一個人的潛力，有些人一談起戀愛就變成另一個人，喜歡享受佔有戀人的感覺，但是如果方式太過激烈，很容易讓戀人感覺被控制，而什麼星座的人在真心愛上對方後很容易變身成為控制狂呢？

第五名：天秤座

天秤座的人有一種維持平衡的天性，在感情裡如果他開始缺乏安全感，這種維持平衡就會變成控制，他會想要了解你的思想藉由認同你支持你來掌握你，他會盡可能地付出，觀察你各種需要的細節，然後把每個可以付出的機會都填滿，會讓人感到非常有壓力，因為他們就是要防守其他人入侵的可能，喜歡掌控整個局面不管是你的心或是你的生活，這樣他們才會有安全感。另外他們同時很懂得你內心脆弱的部分，假設你是個在意他外頭人緣極佳、桃花很多的人，會因為這點而比較討好他、比較在乎他需求的話，若天秤在跟你相處上有感到不平衡時，他就會故意出門跟好友聚會，一方面是為了紓解自己的壓力，一方面是刻意控制讓你回到比較愛他的那個樣子，可以說是談起戀愛來雖然輕鬆如風，但實際上執行了很多控制呢。

第四名：雙魚座

講到雙魚座大部分的人印象就是他們談戀愛很甜蜜也很黏人，不管是溫柔型的雙魚，還是霸氣型的雙魚，他們在戀愛裡面就是看起來很無害，很奉獻，像毛絮沾黏把一樣，每天都要黏在戀人身上來回刷個好幾遍，雖然刷出來的缺點可以選擇視而不見，但每天對你黏黏刷刷就是要確認這份愛情沒有雜質而你還在他的掌控之中。但如果交往久了，就會去質問你怎麼每天缺點這麼多，是不是不愛他所以你都沒有改進。常常讓戀人覺得是很愛挑毛病。而柔情其實就是他讓你乖乖就範的手段之一，因為戀人的過去、現在、未來，他們全部想參與，雙魚也會希望戀人能夠接受他們的全部，那種生命交織在一起的感覺才會讓他們有真愛感。但對於愛自由的人來說，這樣的相處充滿控制，讓人有一種被架住的窒息感。

第三名：金牛座

金牛座的人一旦認定了交往對象，就會想要掌控這段關係，因為他們會思考到如果往後的人生都要與你一起，那麼我必須要有全盤的了解才行。所以在交往之前他們也會先觀察對方是否能夠接受自己沒安全感的這一面，然後漸漸的要求對方提供更多的資訊，當戀人表達自己不喜歡被管的時候，金牛座的牛脾氣就會展現出來，如果他們懷疑你，而你又不能解釋到讓他們能理解的點上，他們就會在這件事情上鑽牛角尖，非常難纏。這時候戀人能不能體貼他們只是要安全感就非常重要，如果遇到脾氣很硬的戀人，金牛座會痛苦很久，自責是自己的問題，但同時更加不能控制自己，在溝通上或行動上都會咄咄逼人的要對方提出更多解釋。其實很多時候金牛座要的只是安撫，因為害怕失去，所以緊抓不放，最辛苦的還是金牛座自己。

第二名：摩羯座

摩羯座的人談戀愛除了霸道之外，他們會把控制包裝得很隱微，他們喜歡用當教授的方式替對方下指導棋，因為用大道理來規範對方，會讓他們覺得比較心安理得，而且他們也會催眠自己，這樣是替對方著想，要求對方要在人生面向上積極進取，因為他們就是靠著紀律跟意志力成功的，他也會希望他的另一伴跟他一樣有上進心。跟摩羯座交往的人常常會覺得，我到底是找一個人來愛我，還是找一個教練來訓練我？這種硬梆梆的戀愛常常會讓戀人感覺綁手綁腳，很想放空。雖然摩羯座的控制主要是思想上的引導跟掌握，但如果他們的戀人身邊出現了其他競爭對手，他們會使出各種實質的優惠方案，不管是帶戀人出國，還是買昂貴的定情項鍊，會想用財力與時間來霸佔戀人。他們會想，我對妳好成這樣難不成妳還會逃出我手掌心嗎？

第一名：天蠍座

天蠍座的人在追妳的時候就開始控制了，但前提是妳必須個性很獨特又獨立，創造出他想一步步吃掉妳的吸引力，當他們認為妳很難掌握時，那會激起他想征服的慾望，他們會漸漸的滲透妳的生活，非常熱情又貼心的處理妳的大小事，他們會想要掌握戀人身邊的每個人，還會去參加對方的社交活動，不管是朋友聚會、同學會、同事聚餐、家族旅遊，他們通通想要參與跟融合，如果戀人不願意，他們會很難過，會覺得不被愛，然後持續的想控制對方一舉一動，直到對方就範。感情穩定之後情況才會有改變，會希望對方能在他需要的時候用愛包覆他。但是他們通常很討厭被控制，只有他們能掌握伴侶，他們必須保有自己的祕密才會在感情裡感到自在。天蠍座如果被反控制的話，會很快速得失去愛的感覺，他需要對方給他很多隱私。完全掌控了在感情裡的主控位。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

愛情星座出國

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00

每日星座運勢／天蠍愛情甜蜜獲理解　事業有好有壞

2019-11-21 00:00

減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒

2019-11-20 13:52

這3個星座是「傻人有傻福」代表 霸氣獅子其實超傻啦

2019-11-18 20:28

槍林彈雨中還能成功登高位！職場位置特別穩的4個星座

2019-11-18 13:27

唐綺陽星座運勢週報：小心火氣大、意外發生！天蠍成火紅人物

2019-11-18 07:33

殺破狼周運勢／天蠍手頭變寬裕 雙子突然被告白

2019-11-17 00:00

塔羅：楓情萬種最迷人！秋冬誰有戀愛運？

2019-11-15 16:15

迪士尼公主分析／一生好命的睡美人 - 奧蘿拉公主

2019-11-15 13:17

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

心測：選出「最難承受」的事情 直視你內心的孤單指數

2019-11-02 14:00

雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59

小孟塔羅：有何不可？測你適合姊弟戀嗎

2019-11-01 09:53

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

維持現狀就是我的風格 主星同位素 – 天同

2019-10-30 16:37

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

【塔羅】交往中必算！妳適合跟他結婚嗎？

2019-10-30 14:30

衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

一路旺到明年！這些5個生肖年底前特別順遂

2019-10-28 14:00

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13

梧桐塔羅占卜：我能在交友軟體遇見真愛嗎？

2019-10-25 13:31

11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17
看更多

熱門文章

氣象局：鳳凰路徑往東修正 發布海警機率下降

2019-11-21 07:47

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

2019-11-20 19:55

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

2019-11-20 19:27

「鳳凰」逼近台灣 吳德榮：創下28年來最多11月颱紀錄

2019-11-20 20:22

捷運族注意！文湖線系統異常 晚間6點37分排除

2019-11-20 18:22

超市再推集點換購廚具 過來人冷看：沒比較便宜

2019-11-21 10:34

罕見11月颱風 「鳳凰」晚間最新路徑曝光

2019-11-20 22:10

女大生把醫院當摩鐵 護理人員害羞做紀錄：1夜2次

2019-11-20 19:15

食材直接放上去煎！MIT「煎煮爐」不用明火也能當大廚

2019-11-20 18:07

林志玲大婚後依然「揪感心」 深夜發文不忘感謝他們

2019-11-21 09:42

機捷車廂飄臭味惹民怨 桃捷公司：明年初改善完畢

2019-11-20 16:04

住進蛋黃區才退休！攜子拚20年 單親媽換房3部曲好勵志

2019-11-21 10:27

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

若鳳凰改往西走 氣象局今午後發布海警機率就提高

2019-11-21 09:13

罕見11月颱逼近 今恐發海警

2019-11-21 00:16

每日星座運勢／天蠍愛情甜蜜獲理解　事業有好有壞

2019-11-21 00:00

陸、越豬肉持續驗出非洲豬瘟病毒 東亞僅台日非疫區

2019-11-21 08:30

他用棉花棒挖耳秒失聰 醫爆幕後真相糗翻

2019-11-20 15:47

新生兒突發呼吸窘迫 20分鐘完成轉診成功搶救

2019-11-21 12:14

男胯下起紅疹害羞不就醫拖一年 脊椎被腺癌啃光

2019-11-20 16:22

香奈兒雙色鏤空靴又辣又帥 克莉絲汀史都華美腿超加分

2019-11-20 18:18

妻和認識不到半年新同事開房間 夫泣訴：狠不下心離婚

2019-11-21 12:39

屏東來的果然強 福灣巧克力勇奪「世界最佳黑巧克力」

2019-11-21 12:43

你知道衣服標籤為何都在「左側」？專家揭秘2大原因

2019-11-21 11:08

蘇貞昌顏面神經失調引關注 醫：把握7天黃金治療期

2019-11-20 16:36

上班族大吼大叫「卡到陰」？ 就醫確診是這個症狀

2019-11-20 22:10

麗寶樂園渡假區徵才1000人 飯店房務經理6萬5吸睛

2019-11-21 09:15

別錯失當千萬富翁機會！7-8月統一發票千萬大獎4張未領

2019-11-21 10:43

不只小男生才會得！ 便秘咳嗽大笑 都得小心這個病

2019-11-21 07:20

和牛吃到飽、正統重慶麻辣鍋 4間新開「風格系鍋物」

2019-11-20 22:16

男友玩交友軟體還要求開放式關係 網：拜託快分手

2019-11-20 21:09

一個人旅行夯 台灣民眾接受度排全球第2

2019-11-20 18:08

美國聯合航空台北站 獲得亞洲首座安全卓越銀牌獎

2019-11-20 17:05

「多線交往」很合理？ 長輩觀念讓他超傻眼

2019-11-21 11:20

知本國家森林遊樂區園區 巡山員巧遇山羌蹤影

2019-11-21 11:49

人妻煮飯被婆婆和小叔嫌棄 網友教一招反擊

2019-11-21 13:10

又倒一間！ㄇㄚˊ幾兔主題餐廳營運到11月20日 網友表不捨

2019-11-20 15:45

失戀如何走出傷痛 網友大推「這個辦法」：1天就忘記前任

2019-11-20 16:43

台灣最適合居住養老的縣市在哪？網友力推「雙北」

2019-11-21 14:06

5人份燒肉、總重3公斤！「燒肉Like」大胃王挑戰 吃完免費

2019-11-20 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top