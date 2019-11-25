殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00 聯合新聞網 殺破狼



圖／ingimage 分享 facebook 2020年的的星象狀況比起2019年變化較多，其中，影響許多人情感關係最重要的重頭戲就是4月～8月初的金星逆行期了。金星逆行期間，有許多人會降低對戀愛的要求與標準，除此之外，金星逆行期間，會長期與海王星呈現4分相，使得許多人很容易被愛沖昏頭。4月～8月初會有許多人墜入情網，然而當金星結束退行時，也會有許多人感到幻滅，因此2020年許多人的戀情高潮迭起，彷彿坐雲霄飛車般刺激。究竟2020年哪些星座感情運勢最幸福、桃花最旺？哪些星座最悲情呢？

(編按：2020年12星座財運排名將在12月02日上線、2020年12星座整體運勢將在12月9日、12月16日上線，有興趣的讀者們不要錯過囉！）

參考：太陽星座、上升星座

感情運勢最幸福：

第一名：射手座

2020年4月～8月初，金星會在射手座的感情宮位順行與逆行待上4個月，對於戀愛總是感覺很無所謂的射手座，在這段時間會特別容易被某個對象煞到，閃電進入一段愛戀關係，這段愛戀會非常濃烈，淺嘗即醉。某些一直被失敗的戀情所困擾的射手座，4月～8月初會有機會與過去所喜歡的對象復合，破鏡重圓，甚至會在短期內決定步入婚姻關係中。不過，光是金星逆行帶給射手座的幸運還不夠，火星2020年6月會進入射手座的戀愛宮位，順行與逆行待上8個月，會是射手座桃花運大爆發的時期，追求者可能不只一個人。某些射手座因為金星逆行陷入愛戀，火星6月開始又在戀愛宮位燃燒，下半年懷孕的機率很高，在2020年可能會奉子成婚，金星與火星接連在情感宮位與戀愛宮位的能量，會使得射手座2020年在戀愛關係上特別愉悅。

第二名：水瓶座

2020年4月～8月初，金星會在水瓶座的戀愛宮位順行與逆行待上4個月，對愛情總是很淡定的水瓶座，這兩三年來已經對戀愛不抱任何期望，然而會有個讓你難以抗拒的對象出現在你身邊，這個人與過去你某段很難忘懷的人很相似，甚至有種前世就已經認識的熟悉感。木星在2020年進入水瓶座的秘密宮位，這個人的出現，彷彿註定了你們的重逢。某些水瓶座會再度巧遇曾經深愛過的前情人，他依舊這麼吸引著你，兩人很可能會再度陷入愛戀之中。至於能否破鏡重圓，在金星恢復順行後，會是關鍵。

第三名：巨蟹座

所謂的幸福，往往是與不幸比較出來的。這兩三年來，巨蟹座不斷在情感關係上跌跌撞撞，好不容易有了戀愛的機會，卻常常所託非人，2020年木星會進入巨蟹座的感情宮位，同時，影響巨蟹座感情運兩三年的土星，會在2020年3月～7月初離開巨蟹座的感情宮位，許多巨蟹座會邂逅一個可以託付終身的對象，這個人大方而溫暖，你可以在這個人的懷抱中獲得滋養，忘卻失敗的過往。2020年還有兩組日月蝕會發生在感情宮位，在日月蝕能量的洗禮下，你會把一些陳舊的傷疤給蛻去，有些巨蟹座會果斷離開一段不健康的關係，投奔一位穩定可靠的對象，此時你會知道，自己原來傻了這麼久，這世界上有許多愛戀是快樂的，痛苦都是因為自己太過於執著。在此提醒巨蟹座，如果想要獲得幸福，關鍵在於你能否擺脫悲情的性格，如果一直耽溺在過去某些傷口中，那可能就要錯過真命天子（女）了。

感情運勢最悲情：

第一名：處女座

這幾年來，處女座的戀愛宮位受制於土星與冥王星的影響，嘗試著各種愛戀，最後都無疾而終，海王星長期座落在感情宮位，使得處女座對於情感關係有過度的憧憬，然而現實層面的種種，卻總是讓你失望。2020年，木星會進入處女座的戀愛宮位，雖然帶來了很多桃花，但要注意，由於在戀愛宮位的外行星下半年會接連受到債務宮位的火星影響，爛桃花特別多。有些處女座2020年會有懷孕的機會，然而受到火星影響，這個孩子的到來可能不是時候，或是健康狀況不良，而有流產的情形。已經有小孩，或是有養寵物的處女座會把心力都放在小孩與毛孩身上，下半年孩子身體狀況不佳，令你非常憂心。在情感關係上，處女座2020年會面臨兩次的日月蝕，不論怎麼穩定的關係，都會必須做出一些抉擇，包括是否要進入婚姻關係，以及是否要懷孕生子，對方是否有足夠的肩膀擔負你的期待，這都會使得處女座感到煩惱。

第二名：天秤座

2020年有個重要的星象會發生在天秤座的戀愛宮位上，土星將會在2020年3月～7月初進入天秤座的戀愛宮位，某些天秤座會在2020年3月突然陷入某段甜蜜的愛戀中，卻很容易恃寵而驕，土星將會把你在情感關係中的劣根性引發出來，包括性格上的優柔寡斷，關係的曖昧不明。如果無法果斷地給予對方一個肯定的位置，這段愛戀將會十分的短暫，3個月內，你很容易從被寵愛的地位直接被摔落，與喜歡的人反目成仇。火星會在2020年6月進入天秤座的感情宮位，順行與逆行來回待上8個月。不論關係是否穩定，整個下半年，你與另一半的關係會不斷地在爭執與掙扎中渡過，你常不知自己做錯了什麼，這一直是你慣用的戀愛方式，然而這不過是情感功課的前菜，許多個性上的缺失會使你自我感覺極度不佳，必需要花個兩三年才能把談戀愛時的壞習慣改變過來。

第三名：獅子座

很多獅子座好不容易脫離單身，擺脫爛桃花的陰影，2020年3月～7月初將會面臨第一個情感關係的關卡。土星在3月～7月初會短暫地進入獅子座的感情宮位，有許多獅子座過了熱戀的蜜月期，任性的本質會開始突顯出來。常常動不動就發脾氣，將對方對你的寵愛視為理所當然，這樣很可能會使對方離開你。不過有些獅子座在前幾年受盡委屈，好不容易進入到一個愉快的關係中，對於這段緣份格外珍惜。3月～7月另一半的身體狀況不是太理想，或是總是有些令你擔心的問題發生，你會開始扛起照顧對方的責任。然而如何拿捏你的責任範疇會是一門學問，過度關心，或是過度忽略，都可能造成兩人關係不太健康。提醒獅子座，2020年開始，土星會鞭策著你成長，讓你學會穩重與可靠，才能承擔更多重責大任。

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