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同生肖相沖？這些戀人組合衝突特別多

2019-11-27 13:45聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

同生肖的兩人，個性、價值觀相近，彼此瞭解，說起來應該能相處愉快。可是一旦發生爭執，同生肖的人可能也會讓衝突加倍。哪些生肖的戀人組合，在感情路上比較容易出問題呢？科技紫微網就來為大家揭曉。

圖片來源／Shutterstock
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生肖龍與生肖龍：權力的鬥爭

這是硬碰硬的組合，兩人都很有主見，自尊心強，又都是權力的擁護者，誰都不願意被對方掌控，或是放棄當家做主與掌管經濟大權的權力。一旦有了衝突，就會誰也不讓誰，甚至一言不合就鬧分手。兩人若要走得長遠，雙方都得收斂強勢，彼此遷就。

　

生肖馬和生肖馬：放縱不羈愛自由

兩人其實都是不拘小節的人，生性灑脫，可壞也壞在太過灑脫，而忘了家庭責任與夫妻義務。由於兩人都不喜歡受婚姻的約束，都希望對方來遷就自己，而不願意由自己這邊去為對方多付出一些。只有兩人朝著同一方向共同努力，將更多心思放在感情經營上，婚姻才會展現出它的精彩與幸福。

　

生肖雞與生肖雞：出口成傷的冤家

兩人初識時會很有好感，談話投機，想法一致。但別忘了，你們倆都是批判高手，喜歡挑刺，說著說著，雙方就都渾身長刺、自我防備，把尖酸刻薄的話如飛刀一般連連插向對方。若做不到彼此包容與尊重，保持平和理性的溝通，只會傷人傷己傷感情。

　

生肖豬和生肖豬：失去安全感了

你們都是渴望被愛、被關注的人，骨子裡卻又總是不相信對方能愛你愛得深。你們總會懷疑對方不夠愛自己，於是出現各種試探、各種隱忍不說，引發各種冷戰，造成誤會越積越多，心也越來越冷。遇事多用理性，客觀地分析問題，平和地說出自己的需求，溝通才會順暢，愛情才會幸福。

　

再好的感情都需用心經營，才能得到最終的圓滿；再不合的命盤，只要共同努力，照樣會達到幸福美滿。要成為最速配的一對，不是你愛我多深，也不是速配指數多高，而是雙方都知道如何與對方正確相處，好讓戀愛中的兩人更瞭解彼此，取長補短，讓戀情更穩定。

　

【延伸閱讀】

情侶必算！2020年戀情順利嗎？

你和他速配嗎？幸福情緣鑒定

　



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科技紫微網婚姻情侶生肖運勢

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