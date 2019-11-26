談個戀愛好過年！年底感情運最旺的星座

2019-11-26 14:54 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

每年接近年底時，滿街都是聖誕節的氣氛，也是情人們曬恩愛的好時機。目前還是單身的你，也有機會談場戀愛，過個甜蜜年嗎？科技紫微網現在為大家分析，年底哪些星座的愛情桃花開，感情運旺旺旺？

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牡羊座

事業愛情雙豐收

年底你的職場桃花開，此運對於能力優秀者特別有利，工作順風順水，可推動愛情旺運。易因為投入工作時的認真，或是商談溝通時的強大氣場，而散發出迷人的魅力，吸引到不少職場桃花的矚目。越臨近過年，你的桃花運越旺盛，有機會談一場互幫互助、轟轟烈烈的愛戀，過一個收穫滿滿的甜蜜年。

巨蟹座

愛情桃花開，有利相親

巨蟹座在年底很是親和、可鹹可甜，還很有長輩緣。魅力不低，只是面對愛情時較被動隨緣，想要來一場自由戀愛較為不易。不過你的長輩、親友緣佳，他們都願意而且很熱情地為你介紹相親對象，其中有不少優質的桃花。此時正是相親戀愛的好時機，好好把握好運，遇到彼此心動的對象機率高，談個戀愛過好年將不是夢。

天蠍座

桃花運走高，邂逅旅途愛情

今年年底，你的愛情桃花大多開在旅途中，邂逅一段浪漫旅途情緣的機率非常高。有出差、旅遊等機會千萬別錯過，沒有機會也要主動製造機會，可望在出行途中或是郊遊過程中，遇到那個你心心念念的夢中情人，而且你們會彼此心動，能快速擦出愛情火花。愛情電視劇裡的浪漫情節很可能發生在你身上，要好好把握。

水瓶座

甜蜜昇華，友情變愛情

水瓶寶寶的愛情將會在年底前來報到。邂逅新桃花的機率不高，事實上你的桃花就在你身邊，極有可能友情變愛情。多跟朋友互動交流，相約一起旅行、逛街、吃飯、看電影、唱歌等，頻繁且近距離地接觸互動，可增加二人的親密度。可望在某次互動的身體碰觸中點燃愛情之火，愛情之門因此而被打開，雙雙墜入愛河，擁抱著愛情過個好年。

愛情是很奇妙的東西，有時候說來就來了，需要及時把握。年底愛情好運降臨，你還等什麼？想要出雙入對過好年，就要順勢而為，抓住好運喔。

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