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【塔羅】你的心上人，心裡也有你？

2019-11-29 14:54聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

當你心裡藏著特別重要的一個人時，你會因為他的主動而開心得不得了，也會因為他的冷漠而失望得不得了；想表白，卻害怕失敗而疏遠，不表白，又擔心永遠都不再有機會；明明下定決心要放棄，下一秒又不斷想起關於他的一切……

傻傻的喜歡，默默的關注，卻不知道能不能守得雲開見月明。你的心上人，到底心裡有沒有你？多猜傷神，選一張塔羅牌吧，由科技紫微網幫你來確認他的心意。

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘；

2、在心中默念：「XXX，他心裡有我嗎？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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結果：

　

選牌1：戰車

這張牌代表的是積極的愛情戰略，使得交往有所進展。如果你想和他翻開愛情的一頁，建議你主動挑起他對你的興趣，一旦勾起了他的征服慾、探索慾，你的愛情就會到來！

　

選牌2：月亮

這張牌預示的是難以捉摸的關係。他對你的感覺會來得快去得也快，你對他的暗戀恐怕一廂情願的成分居多。與其糾結，不如向他攤牌，也好決定要不要再繼續，以免喜歡得越久越痛苦！

　

選牌3：戀人（逆位）

這張牌給你的啟示是，你最大的問題是掌握不到對方的心，在愛情中有著太多的想法，會左右你們對彼此的看法。你害怕靠近，而他的心思卻還在別處。所以你對他所做的一切，他似乎沒有任何的反應。他的世界暫時只有自己。

　

選牌4：惡魔（逆位）

這是一張「放棄」牌，意思是，你該回歸冷靜與理智了。其實他很清楚自己要的是怎樣的伴侶，因此若他對你的暗戀有所察覺卻一直不表態，就代表你不是他喜歡的類型。勉強去愛一個不喜歡自己的人，還不如趁早放棄，去尋找真正屬於自己的真命天子。

　

選牌5：魔術師

魔術師牌代表了他對愛情的謹慎與游移，因為他不確定自己的感覺是對是錯。哪怕他能夠從你的言行中感受到你對他的愛意，但他還是覺得需要用時間來考察你對他的感情是真是假。所以趕緊用你的行動與堅持證明你對他的愛吧！

　

選牌6：命運之輪（逆位）

這張牌表示你的暗戀會有結果，但需要耐心等待。基於沒自信的原因，他很可能會對你的喜歡表現出懷疑，因為他認為自己沒有這樣的魅力。別急於將暗戀公開化，要逐漸向他表示你的誠意，讓他肯定你的感情，慢慢他便會向你敞開心扉。

　

【延伸閱讀】

神準戀愛占，你已占據他的心？

他為誰心動？日本名師立刻透視

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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