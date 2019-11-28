【測字】努力不一定有收穫？測你目前的求財阻礙

2019-11-28 10:51 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

我們都知道努力不一定有收穫，但是不努力一定沒收穫！只要選一個字，科技紫微網就能測出目前你對財富的追求心態，讓你了解，什麼樣的狀態會讓你容易破財？

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測字選項：

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測字結果：

選擇月字：春耕守望之格

守住初心，不要急著放棄

一個「月」字道破天機，說明你現在對求財抱著很大的熱忱，認為努力就會有報酬，而且還希望一分付出能有兩分收穫。這樣的積極心態會推動著你在求財路上不斷向前，不畏辛勞。

只是要注意，月有陰晴圓缺，運也有上下起伏，應堅持守住初心，讓心靈充滿希望。不要因為一時看不到成果就放棄，急著換新路、小路走，反而離終點越來越遠。要記得，轉換的途中很容易增加隱形成本。

選擇朗字：夏耘付出之格

衝就對了，得失不放心上

從你選的「朗」字來看，目前你對錢財方面很有衝勁，就像夏天的艷陽高照。你現在對錢財有著強烈的慾望，會把大部分的心思都放在賺錢這件事情上，希望付出與收穫能成正比。這正是付出努力、好好耕耘的時期，去行動、去開創就對了。

只是，在向前衝的同時，也別忘了合理分配好錢財；更不要把結果看得太重。在輸贏、得失之間平衡好，才會收穫滿滿。

選擇星字：秋收發光之格

有收穫，但也不能坐享其成

一個「星」字是在告訴你，目前你在錢財方面正處於秋收時期。只想得到收穫，不想付出的心態，有坐享其成之傾向。此階段確實有不錯的財運，易有錢財入袋。但是，如果只知享受，等著守株待兔，不懂理財，或是無法及時做好錢財規劃，財運低迷時就會過得特別辛苦。

所以，想要獲得更多收穫，就得先讓自己發光發熱，增強理財意識，提升理財能力，才能打破阻礙，讓財源越積越滿。

選擇稀字：冬藏休整之格

休息期間正好整理心態，整頓裝備

一個「稀」字已告訴你，你現在對於錢財沒有太大的企圖心，在賺錢的路上有點恍惚、心不在焉。一副有錢沒錢無所謂的樣子，會讓你錯失好財運，甚至破財、漏財。正是冬藏休整之時，但並不是說無所作為。

「稀」字是在提醒你，此階段雖然財運稱不上大紅大紫，但是正好是制定理財規劃、做足準備工作的時期，畢竟「人兩腳，錢四腳」，一旦有不正確的理財觀念，金山銀山照樣會掏空。節流、守財的重要性不比賺錢低，不可怠惰。

一字一字，都藏著玄機。瞭解並把握住你目前的財運之格，在求財的路上不迷失、目標明確、取財有道，便能打破漏財或破財的阻礙。

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