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唐綺陽星座運勢週報：小心火氣大、意外發生！天蠍成火紅人物

2019-11-18 07:33聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報11/18-11/24

重要星象：火星進天蠍、水星即將順行、日、金、木在射手

火星週二進入天蠍，火能量強勁，容易煩躁、起爭執，在關係中不耐煩，小心失火、車禍等意外，容易說出心中不滿，關注生死有關的事件。天蠍表現出色、成為火紅人物，要當心火氣大或脾氣暴躁。水星將恢復順行，幫助洗滌內心的黑暗，面對過往不愉快的經歷，設法預防、避免心中產生陰影。日、金、木在射手，適合為過去做總結及規劃未來，注意大型交通工具的安全。

工作注意：雙子、巨蟹、處女、雙魚

雙子：工作順風順水，可主動出擊

巨蟹：注意細節，當心有把握的部分反而出錯

處女：工作易受情緒影響，保持愉快能超前

雙魚：舟車勞頓、衝鋒陷陣

桃花注意：金牛、射手、魔羯、水瓶

金牛：備受呵護，好好享受對方的好

射手：沒有浪漫的心情，不滿意的地方要說出來

魔羯：感情有譜，有機會組成天生一對

水瓶：不要衝太快，循序漸進就好

金錢注意：白羊、天秤

白羊：工作表現越好，正財運越好

天秤：財運佳、資源多，就看你要不要

健康注意：獅子、天蠍

獅子：避免過勞，規律作息多按摩

天蠍：注意心臟健康，當心意外及刀火燙傷

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢火星財運唐綺陽每週星座運勢

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