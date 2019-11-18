唐綺陽星座運勢週報：小心火氣大、意外發生！天蠍成火紅人物
2019-11-18 07:33聯合新聞網 唐綺陽
重要星象：火星進天蠍、水星即將順行、日、金、木在射手
火星週二進入天蠍，火能量強勁，容易煩躁、起爭執，在關係中不耐煩，小心失火、車禍等意外，容易說出心中不滿，關注生死有關的事件。天蠍表現出色、成為火紅人物，要當心火氣大或脾氣暴躁。水星將恢復順行，幫助洗滌內心的黑暗，面對過往不愉快的經歷，設法預防、避免心中產生陰影。日、金、木在射手，適合為過去做總結及規劃未來，注意大型交通工具的安全。
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處女：工作易受情緒影響，保持愉快能超前
雙魚：舟車勞頓、衝鋒陷陣
桃花注意：金牛、射手、魔羯、水瓶
金牛：備受呵護，好好享受對方的好
射手：沒有浪漫的心情，不滿意的地方要說出來
魔羯：感情有譜，有機會組成天生一對
水瓶：不要衝太快，循序漸進就好
金錢注意：白羊、天秤
白羊：工作表現越好，正財運越好
天秤：財運佳、資源多，就看你要不要
健康注意：獅子、天蠍
獅子：避免過勞，規律作息多按摩
天蠍：注意心臟健康，當心意外及刀火燙傷
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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