親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

公部門月曆擺脫正經秒殺一本30萬 全球這家最辣

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03聯合新聞網 小孟

圖/Stocksnap
圖/Stocksnap
分享
無論是求神拜佛，還是去算命卜卦，皆是為了趨吉避凶。然而人生的高峰與低谷，要看十年大運的好壞判定。當好運降臨的時候，請務必把握良機，時間是不等人的，錯過就來不及囉！請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你的人生高峰何時出現？

分享

塔羅牌圖作者：Chronicle Books Llc(Cat Tarot: 78 Cards & Guidebook)




A：中年期。(星星牌正位)

牌面上的貓咪，將裝著水的杯子翻倒。

A：中年期。(星星牌正位)
A：中年期。(星星牌正位)
分享

這張牌表示你的人生高峰，會發生40~50歲之間，屬於驗收成果時期。先前辛勤的付出，將轉化為甜蜜的果實。及早規劃往後人生，可延長你的高峰期，更要避免豪奢浪費，才不會讓付出化為烏有。小孟老師提醒你，如何找到內在安寧，是你接下來的目標。

B：少年期。(寶劍六正位)

牌面上的貓咪，伸了一個懶腰。

B：少年期。(寶劍六正位)
B：少年期。(寶劍六正位)
分享

這張牌表示你的人生高峰，會發生在10~20歲之間，屬於少年得志時期。一昧仰賴自身天賦，終會有消耗殆盡的一天，若沒把握黄金學習期，把優點放到最大化，就會像陳韙說的：「小時了了、大未必佳！」小孟老師建議你，自大會停滯你的視野，看不到寛廣的未來。

C：壯年期。(權杖騎士正位)

牌面上的貓咪，跟逗貓棒的玩具玩。

C：壯年期。(權杖騎士正位)
C：壯年期。(權杖騎士正位)
分享

這張牌表示你的人生高峰，會發生30~40歲之間，屬於成家立業時期。家庭會帶給你力量，好的層面是勇於突破，能夠換取更多的財富，以提升生活的水平。壞的層面則是壓迫，家庭的各種狀況，可能讓你喘不過氣。小孟老師提醒你，過勞會傷害你的健康。

D：童年期。(隱者牌正位)

牌面上的貓咪，躲在一個袋子裡。

D：童年期。(隱者牌正位)
D：童年期。(隱者牌正位)
分享

這張牌表示你的人生高峰，會發生在0~10歲之間，屬於無憂無慮時期。簡簡單單的快樂，受人呵護的幸福，和家人、朋友度過的美好時光。這些回憶是你的地基，影響著未來的每一步。小孟老師提醒你，若有遺憾也別氣餒，跨過去以後就不害怕了。

E：青年期。(聖杯侍者正位)

牌面上的貓咪，好奇馬桶裡有什麼。

E：青年期。(聖杯侍者正位)
E：青年期。(聖杯侍者正位)
分享

這張牌表示你的人生高峰，會發生20~30歲之間，屬於勇於嘗試時期。你沒有太多的拘束，時間就是你的本錢，你嚮往走出熟悉故鄉，到世界殿堂一探究竟。此時靈感如泉湧，若能將想法付諸行動，有望成就一番事業。小孟老師提醒你，五光十色的誘惑，可會讓你光陰虛度。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／水瓶事業宜親力親為　財運旺盛光明

2019-11-15 00:00

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

唐綺陽星座運勢週報：處女桃花從新朋友找起 天秤正財機會多

2019-11-11 07:34

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

殺破狼周運勢／白羊當心被詐騙 射手戀情成正果機率高

2019-11-10 00:00

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

心測：選出「最難承受」的事情 直視你內心的孤單指數

2019-11-02 14:00

雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59

小孟塔羅：有何不可？測你適合姊弟戀嗎

2019-11-01 09:53

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

維持現狀就是我的風格 主星同位素 – 天同

2019-10-30 16:37

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

【塔羅】交往中必算！妳適合跟他結婚嗎？

2019-10-30 14:30

衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

一路旺到明年！這些5個生肖年底前特別順遂

2019-10-28 14:00

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13

梧桐塔羅占卜：我能在交友軟體遇見真愛嗎？

2019-10-25 13:31

11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17

小孟塔羅：你是草莓族嗎？測你抗壓指數多高

2019-10-25 09:08

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40

「長得美、情路愈坎坷」3大星座 天蠍桃花旺卻常受傷

2019-10-23 20:55

愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10

生肖開箱文！讓你認識不一樣的12生肖

2019-10-22 09:29

女生限定！左眼跳財時機大公開

2019-10-21 16:30
看更多

熱門文章

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年這時候告別

2019-11-14 13:53

7-ELEVEN最強「史努比70周年」集點！積木公仔、咕咕鐘、史努比夜燈鐵粉必收

2019-11-14 11:10

這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站　

2019-11-14 17:07

公務員40歲年薪百萬很窮？ 網曝最大優點「拿百萬等退休」

2019-11-14 16:13

比過年搶台鐵票還難！林務局月曆開放預購網站大當機

2019-11-14 13:41

影／萌翻！高鐵卡娜赫拉彩繪列車今首航

2019-11-14 09:38

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

雲端發票多40萬組500元獎 可用APP掃描領獎

2019-11-14 13:03

米其林到台中！網友推薦必吃「慶記」：好吃到升天

2019-11-14 15:12

不只台北有！2020米其林指南擴及台中 推出雙城指南

2019-11-14 13:41

米其林指南納入「台中」 美食家許心怡：這幾家呼聲高

2019-11-14 14:24

桃機欲擴建 居民不滿未溝通：收到通知才知家被徵收

2019-11-14 11:53

免治馬桶是用髒水沖屁股？ 爸爸一句話引網友激辯

2019-11-14 20:23

新手術治療攝護腺肥大好嗎？醫師：勿陷入迷思

2019-11-14 15:04

今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

2019-11-15 07:29

到信義區看寶可夢皮卡丘遊行　還能把「皮卡秀」帶回家

2019-11-14 20:50

低醣高蛋白便當正夯 份量少要價180元嚇壞他

2019-11-14 21:04

下周一、二再降溫 北台灣整天感受冷颼颼

2019-11-14 12:57

「你米其林ㄟ」壓力大！「炒腰花不是同一頭豬」被客訴

2019-11-14 17:24

菜鳥準時下班被主管踢出群組 網：台灣加班文化真是陋習

2019-11-14 16:41

做自助餐近20年 夫肺癌亡後、妻子發現肺也有腫瘤

2019-11-14 15:11

全台唯一24小時經營書店 誠品敦南店明年5月底熄燈

2019-11-14 16:24

每日星座運勢／水瓶事業宜親力親為　財運旺盛光明

2019-11-15 00:00

拓寬台11線 林佳龍：推動太平洋公路品牌

2019-11-14 11:37

火烤魂回歸！ 漢堡王高雄第一站地址確定 今年底前開幕

2019-11-14 22:10

雪寶你怎麼了？HOLA 《冰雪奇緣2》聯名居家系列逗趣萌

2019-11-14 13:19

公費醫師期滿續留偏鄉 最高月補助18萬

2019-11-15 00:19

公費流感疫苗 首批今起施打

2019-11-15 00:46

腳踝翻船骨折 糖尿病權威許惠恒從中學會慢活

2019-11-14 22:42

糖尿病用藥主成分不足 廠商主動通報回收

2019-11-14 13:19

新北空氣品質轉差 午後可望稍微紓解

2019-11-14 11:18

敦南誠品熄燈倒數200天 24小時書店新址明年4月揭曉

2019-11-14 17:09

限量600盒！ GODIVA耶誕倒數日曆、經典耶誕小熊必搶

2019-11-15 01:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top