小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03 聯合新聞網 小孟



圖/Stocksnap 分享 facebook 無論是求神拜佛，還是去算命卜卦，皆是為了趨吉避凶。然而人生的高峰與低谷，要看十年大運的好壞判定。當好運降臨的時候，請務必把握良機，時間是不等人的，錯過就來不及囉！請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你的人生高峰何時出現？

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塔羅牌圖作者：Chronicle Books Llc(Cat Tarot: 78 Cards & Guidebook)

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A：中年期。(星星牌正位)

牌面上的貓咪，將裝著水的杯子翻倒。

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這張牌表示你的人生高峰，會發生40~50歲之間，屬於驗收成果時期。先前辛勤的付出，將轉化為甜蜜的果實。及早規劃往後人生，可延長你的高峰期，更要避免豪奢浪費，才不會讓付出化為烏有。小孟老師提醒你，如何找到內在安寧，是你接下來的目標。

B：少年期。(寶劍六正位)

牌面上的貓咪，伸了一個懶腰。

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這張牌表示你的人生高峰，會發生在10~20歲之間，屬於少年得志時期。一昧仰賴自身天賦，終會有消耗殆盡的一天，若沒把握黄金學習期，把優點放到最大化，就會像陳韙說的：「小時了了、大未必佳！」小孟老師建議你，自大會停滯你的視野，看不到寛廣的未來。

C：壯年期。(權杖騎士正位)

牌面上的貓咪，跟逗貓棒的玩具玩。

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這張牌表示你的人生高峰，會發生30~40歲之間，屬於成家立業時期。家庭會帶給你力量，好的層面是勇於突破，能夠換取更多的財富，以提升生活的水平。壞的層面則是壓迫，家庭的各種狀況，可能讓你喘不過氣。小孟老師提醒你，過勞會傷害你的健康。

D：童年期。(隱者牌正位)

牌面上的貓咪，躲在一個袋子裡。

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這張牌表示你的人生高峰，會發生在0~10歲之間，屬於無憂無慮時期。簡簡單單的快樂，受人呵護的幸福，和家人、朋友度過的美好時光。這些回憶是你的地基，影響著未來的每一步。小孟老師提醒你，若有遺憾也別氣餒，跨過去以後就不害怕了。

E：青年期。(聖杯侍者正位)

牌面上的貓咪，好奇馬桶裡有什麼。

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這張牌表示你的人生高峰，會發生20~30歲之間，屬於勇於嘗試時期。你沒有太多的拘束，時間就是你的本錢，你嚮往走出熟悉故鄉，到世界殿堂一探究竟。此時靈感如泉湧，若能將想法付諸行動，有望成就一番事業。小孟老師提醒你，五光十色的誘惑，可會讓你光陰虛度。