殺破狼周運勢／天蠍手頭變寬裕 雙子突然被告白

2019-11-17 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

遠行運佳，太陽、金星、木星齊聚遠行宮位，趁著工作空窗期好好享受一個人在外的旅程，此時會萌生到海外生活的想法。這段時間，出國的機會也會比較多，有好幾個旅遊的計畫正在籌備，會因為旅行感覺生活比較有目標。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

工作運方面，志業宮位的土星與冥王星脫離不良相位的影響，在職場上不斷扯你後腿的麻煩人物，突然決定要離職，或是調離目前的單位，使你感覺工作清靜許多。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入財務宮位，會有許多預期之外的支出，特別是有關醫療與保險的費用令你感到心煩。投資運不理想，有投資習慣的白羊座，這段時間請暫時收手，投資容易有巨大的虧損。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害。水星在疾厄宮位結束退行，呼吸系統感染的問題可能還需要再治療一陣子，身體狀況不理想，感覺很厭世。

感情運方面，火星進入慾望宮位，肉體上的需求較為旺盛，有伴侶的白羊座，會因為對方無法配合你的需要而生氣。單身的白羊座，則容易尋求一夜情，暫時滿足情慾的空虛。

金牛座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽、金星、木星齊聚財務宮位，偏財運不錯，可買張彩券試試手氣。外出消費會因為特殊的身份獲得優惠的折扣。有投資習慣的金牛座，可選在相對高點獲利了結。

遠行運方面，在遠行宮位的土星與冥王星脫離不良相位的影響，會因為工作、出差、學術交流的機會出差到外地遊覽，此時會交到許多異國的新朋友，甚至巧遇很久不見的老朋友。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入感情宮位，與命宮的天王星呈現對分相位，某個頗有好感的對象，會踩到你不能容忍的雷點，突然對這個人失去興趣。有伴侶的金牛座，這段時間會覺得對方喜怒無常，兩人常常吵架。

工作運方面，火星離開工作宮位，忙碌的生活終於可以告一段落，不過面臨無事可忙的日子，反而有些無聊。某些金牛座會需要到外地出差，但這項任務非常麻煩，使你有些壓力。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，金星、木星、太陽齊聚感情宮位，已經有固定伴侶的雙子座，對方會把你呵護得像公主（少爺）一樣。單身的雙子座，會突然被某個對象告白，對方會希望以結婚為前提跟你交往。

金錢運方面，在財務宮位的土星、冥王星脫離不良相位的影響，原本負債累累的狀況開始獲得改善，許多的債務清償完畢，目前的生活雖不算是富裕，但也還過得去。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入工作宮位，與天王星呈現對分相位，工作量越來越不合理，會使你開始思考辭職的可能性。某些雙子座會因為健康因素，需要休假一段蠻長的時間。

健康運方面，火星進入健康宮位，工作會感到嚴重過勞，同時影響到睡眠狀況，常常感到精神不濟。這段時間要當心血光之災，容易發生意外傷害，此時也容易感染急性疾病。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運佳，金星、木星、太陽齊聚工作宮位，工作表現在職場受到重視，待遇會獲得調整，可獲得較多的休假，以及較高的薪水。某些巨蟹座會被挖角，到更理想的領域發展。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星脫離不良相位的影響，遠行會有非常穩重可靠的旅伴照顧你，可輕鬆愉快地到想朝聖的景點打卡。單身的巨蟹座在旅途中會邂逅有好感的對象。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與人際關係宮位的天王星呈現對分相位，好不容易遇到一個有好感的對象，這個人卻已經結婚了。某些巨蟹座的戀情會被意想不到的情敵橫刀奪愛，讓你大受打擊。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到火星影響，情感上的缺失容易被週遭的朋友放大檢視，會因此鬧得不歡而散。某些巨蟹座不知不覺陷入桃色糾紛中，名聲被傳得不太好聽。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，金星、木星、太陽齊聚戀愛宮位，單身的獅子座，可望有新的邂逅，同時會受到從未享受過的體貼與呵護。已經有對象的獅子座，兩人的關係升溫，會想進入同居關係，或是有結婚的打算。

金錢運方面，在財務宮位的海王星脫離不良相位的影響，一堆帳單都得以清償，使你財務狀況輕鬆很多，某些獅子座會把閒置的空間、房間、房地產出租，增加一些被動性收入。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星進入家宅宮位，受到天王星影響，某些獅子座會因為工作調整，需要搬家，或到外地生活一陣子。沒有搬家需求的獅子座，居家環境不太安寧，常被鄰居的噪音打擾，同時當心爐火、電器的使用，門戶安全要留意。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到火星影響，職場會有許多突發性的事件必須要在非常短的時間反應與處理，甚至會需要常常加班，或是長時間到外地出差，無法回家，有些任務較為棘手。

處女座：

整體運勢：

家宅運方面，金星、木星、太陽齊聚家宅宮位，有搬家、購屋需求的處女座，此時會尋求到理想的物件，或是以良好的價格出售與出租給不錯的客戶。沒有購屋需求的處女座，家中會有喜事，或是會多了新成員，家庭感覺熱鬧不少。

感情運方面，在感情宮位的海王星脫離不良相位的影響，脫離受盡委屈的情感關係，某個人的出現會讓你重新相信愛情。感情穩定下來的處女座，雙方有更進一步的計畫，會想同居，或結婚生子。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到火星影響，匆促決定一個旅遊計畫，在出發之後，會發現忘記帶很多重要的用品。出門容易因為交通因素受困在某些區域，此時盡量避免出遊為佳。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到火星影響，原本信心滿滿的科目，考試時過於大意，成績意外不及格。某些處女座可能與指導者有些嫌隙，作業或報告被退件。

工作運方面，火星進入面試宮位，受到天王星影響，尋求新工作，會被面試的人員羞辱，感覺對方不太尊重專業，最後雖然錄取了，你也不想到這樣的環境就職。工作穩定的處女座，跟客戶或主管溝通不良，容易被惹怒吵起來。

天秤座：

整體運勢：

面試運佳，金星、木星、太陽齊聚面試宮位，不論是想轉換跑道，或是談新的案件，都可以順利被錄取，案子成功簽約。需要參加考試與認證的天秤座，成績良好，可望通過門檻，取得重要的資格。

工作運佳，在工作宮位的海王星相位良好，職場上溫和的形象，使你在工作領域加分許多，許多人會比較信賴你。雖然目前的工作領域十分紛亂，但你的地位卻無法被撼動。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到天王星影響，貴重物品容易在此時遺失或是遭竊，錢包要看好，信用資料也要當心被盜用。此時會有許多預期外的花費，重要的電子用品必須換新，荷包大失血。

健康運方面，在疾厄宮位的天王星受到火星影響，內分泌、免疫系統失調，當心病毒感染，看似不起眼的小毛病，容易在短期內併發為嚴重的疾病，出門請戴口罩，避免到病毒較多的公共場所去。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到火星影響，可能會嘗試用金錢交易的方式滿足肉體需求，或是嘗試一夜情，暫時忘記心靈的空虛。當心惹上桃色糾紛或仙人跳，甚至染上奇怪的疾病。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運佳，金星、木星、太陽齊聚金錢宮位，工作會有調薪的機會，這段時間收入會增加許多。此時手頭會感覺比先前寬裕許多，會想買些奢侈品犒賞自己，或是品嚐昂貴的美食，在生活上獲得一些小確幸。

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星脫離不良相位的影響，某些過去怎麼學習都不得要領的科目，開始有些開竅。某些老師雖然很嚴格，似乎也教會了你很多秘訣，使得學業成績有大幅的進步，起碼不會被當了。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星與命宮的火星呈現對分狀態，對方因為一件小事，顯得不可理諭，你也不想再退讓，雙方會呈現冷戰的狀態，甚至會想分手。

工作運方面，火星進入命宮，工作領域會有許多雜事不斷湧進，會突然變得十分忙碌，常常需要加班，很多事情分身乏術，工作有過勞的傾向，在忙碌之餘也要注意身體健康。

健康運方面，火星進入命宮受到天王星影響，體力消耗特別劇烈，有過勞的傾向。此時要特別注意血光之災，容易有急性疾病爆發，同時容易被傳染難以治癒的流感，嚴重的話，甚至需要住院以及動手術治療。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，金星、木星、太陽齊聚命宮，會是情感關係穩定下來的關鍵，可望修成正果。如果是關係還在曖昧狀態的射手座，會想與對方告白，對方會接受你的心意，戀情成功機率高。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星脫離不良相位的影響，手上的債務清償完畢，雖然沒剩多少現金，但經濟負擔輕鬆許多。會覺得生活比較寬裕，錢都夠花。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到火星影響，對於目前工作領域的不穩定性感到焦慮，會考慮轉職。某些射手座對於職場組織感到不滿，會在此時閃電離職，或是想請長假。

健康運方面，金星、木星、太陽齊聚命宮，最近會呈現較為慵懶，好享受的狀態，代謝狀況也變得比較慢，等你發現的時候，體重已經嚴重上升好幾公斤。火星進入精神宮位，常常睡不好，精神不濟，容易以吃東西作為發洩的方式。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，火星離開志業宮位，階段性任務告一段落，終於可以稍微喘息一陣子。在面試宮位的海王星相位良好，某些摩羯座會尋求到新的領域，準備跳槽，不想繼續待在沒有紀律的組織中扮演吃力不討好的角色。

學習運方面，在學習宮位的海王星脫離不良相位影響，重要的考試沒有好好準備，臨時抱抱佛腳卻也奇蹟似地過關。某些一直無法突破的科目，被貴人指點了一下，突然茅塞頓開，獲得要領。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到火星影響，原本以為可以發展順利的戀情，會因為第三者的出現而破局，某些摩羯座甚至到了最後才發現自己才是小三。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到天王星影響，與週遭的人有情感上的糾紛，會在此時退出一個群組，或是把一些朋友封鎖掉，不想繼續往來。某些摩羯座不知做錯了什麼事，莫名其妙被人討厭，自我感覺變得很差。

水瓶座：

整體運勢：

人際關係方面，金星、木星、太陽齊聚人際關係宮位，會成為某個組織或是團體中的意見領袖，做任何事情都很討喜，自然而然獲得一些助力，幫忙你解決許多麻煩的問題。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星脫離不良相位的影響，開銷會稍微獲得控制，同時收益也能穩定下來，手頭比較寬裕，經濟狀況回穩。此時會囤積一些生活用品，避免短缺。

感情運方面，金星在人際關係宮位與木星合相，身邊會出現天菜級的人物，對方也似乎對你有意思，不過由於目前工作處在火燒屁股的狀態，即便遇到有興趣的對象，也沒有時間培養感情。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入志業宮位，受到天王星影響，有許多爛攤子要收拾，大量工作湧入，幾乎每天都需要加班，某些水瓶座需要到外地執行麻煩的任務，常常無法回家。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到火星影響，居家環境十分不安寧，常被鄰居打擾，或是受到威脅。此時要特別注意門戶安全，留意電器、爐火的使用。有些水瓶座會忘了繳重要的帳單，居家生活的服務被停用。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，金星、木星、太陽齊聚在志業宮位，有人發現了你不為人知的才能，突然成為職場炙手可熱的當紅炸子雞。某些雙魚座會被拔擢擔任重要的位置，你會握有很多資源可以一展抱負。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星脫離不良相位的影響，深受長輩或是高級主管的看重，獲得許多奧援。某些雙魚座會與一些老朋友盡釋前嫌，彼此能合作一些重要的事情。

感情運方面，在命宮的海王星脫離不良相位影響，許多曖昧關係都是業障，看清了愛情的本質，決定不再浪費寶貴的青春在不值得的人身上。當你開始懂得經營自己的夢想，反而使更多人為你著迷。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到天王星影響，出遠門要當心遇到預期之外的問題，注意交通安全，容易因為突發因素，滯留在某個區域動彈不得，可以的話，這段時間盡量不要遠行。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星受到火星影響，容易被陌生人挑釁，在網路上跟酸民吵架，事後會覺得浪費時間，情緒又受到影響。說話容易被人誤會，惹來爭議，此時要特別謹言慎行。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。