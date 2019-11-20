減肥好難！這些人豐腴一點更好命 趕快看看妳上榜了沒
【文‧科技紫微網】
現代女性一定恨自己不是生在唐代，那時，有著豐腴美的楊貴妃能獨享三千寵愛，肉肉的身材還會被視為福氣的象徵。在以纖瘦為美的現代，減肥幾乎成了所有女性熱衷的話題。不過，即使我們無法穿越時空回到唐朝，還是可以從命理的角度來看，哪些女命豐腴一點，會更有福氣呢？科技紫微網馬上來為你揭曉。
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第六名：命宮有巨門
巨門生性謹小慎微，且容易多疑，難免會給人喜歡計較的印象。若又兼身材瘦弱，更是顯得小家子氣。豐腴些的巨門，給人的感覺就會顯得大氣不少，格局也會得到提升。
第五名：命宮有廉貞
廉貞太瘦的話，很容易給人高傲刻薄、生人勿近的感覺，會直接降低人緣。而臉上有點肉，可以削弱臉部稜角，使線條柔和，讓你變得更有親和力，人脈與貴人運也就能提升。
第四名：命格有天府
天府女人在心情愉悅的時候，往往比較容易發福，但這反而能帶來祥和的能量，因為寬廣的胸懷，能帶動運勢往更旺盛的方向發展。反而人瘦時，怒火也更旺，一發脾氣就容易得罪人。
第三名：命宮有天機
天機是典型的操心命，容易被不開心的事影響，會因為想得多而憂愁。天機女一旦體重下降，肯定是最近心事多，反之體重上升就代表過得舒心幸福。豐腴一點，會顯得有精神，幸運之神也願意靠近。
第二名：命宮有太陰
柔軟的性格本就讓太陰女我見猶憐，若再瘦瘦弱弱，就難免給人一種弱不禁風的病態印象，讓人懷疑你的子女運與任事能力。反是豐腴些才顯得有生命力，在姻緣、事業上有更好發展。
第一名：命宮有武曲
武曲女人其實挺旺夫，自身財氣也不錯，但由於個性剛直，神態也常常不威自怒，容易失人和，使人際關係緊張。若有點嬰兒肥，能讓整體氣質變得柔和，提升親和力，人和萬事興！
不管你是豐腴型還是骨感型，維持健康規律的飲食習慣還是必要的。時時確保身心的正能量運作，就算命運為你擺下一道道的難題，也有可能被你扭轉局勢喔！
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