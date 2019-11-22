【圖片心測】選一顆水晶，照出你明年的愛情吉運！

2019-11-22 08:33 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

美麗的水晶，乾淨又透明。據說水晶具有透視未來的能量，你想知道你在2020年會擁有怎樣的愛情吉運嗎？想像自己走入充滿靈力的占卜帳篷，可以透視水晶球裡的禍福吉凶；接著，選一顆水晶，跟隨科技紫微網一探2020年的愛情吉運吧。

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請選一顆你最喜歡的水晶：

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結果分析：

選擇1、錐形藍水晶

你選的是錐形藍水晶，它彷彿有著海洋般的包容力，又有錐形不顧一切的穿透力。持有這兩種能量的你，2020年愛情上很有「突破阻礙」的吉運。追愛路上困難重重嗎？愛情不被看好嗎？或者需要面對四面八方的流言蜚語？沒關係，兵來將擋，水來土掩，有著藍水晶的海洋能量加持，你多能冷靜應對，將問題一一化解，迎來愛情吉運。

選擇2、菱形紫水晶

紫水晶神秘浪漫又高貴，被譽為「愛情守護石」，象徵美好忠貞的愛情。它能讓你擁有愛的能力，發揮魅力；而菱形的寓意則是穩重、大氣、和諧又獨特，讓你在寧靜中透出強大氣場。所以從你選擇的菱形紫水晶來看，2020年你在愛情上會有「桃花綻放」的吉運。愛情呈現繽紛多彩之勢，正是談情說愛、享受浪漫甜蜜的年份唷。

選擇3、圓形紅水晶

你選的是圓形紅水晶，就像被一股圓滿、美好的力量包裹，讓你既擁有親和、圓融的能量，又有紅水晶的活力與勇氣，在寧靜中蓄勢待發。擁有這兩種能量的你，2020年在愛情上會有「能量爆發」之吉運。此年，你的愛情能量超強，人緣良好，有一鳴驚人之氣勢。切不可因為一時的運勢低迷而消沉，靜下心來，方可逢凶化吉，收穫愛情圓滿。

選擇4、方形綠水晶

你選的是方形綠水晶，既有平和、幸福、安康之能量，又有方形穩定平衡之力。承載這兩種能量的你，2020年在愛情上會有「溫暖美好」之吉運。明年有利憑藉誠實、可信、樂於付出，而獲得良好的愛情。已擁有一份感情的你，可獲得平穩上升的感情，在愛情世界裡有機會體會到前所未有的溫存與柔情。此年正是付出與收穫成正比的時期，要好好把握喔。

愛情是很玄妙的東西，就讓充滿夢幻色彩的水晶為你的愛情指路吧！

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