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羨慕別人成雙成對？「姓名筆劃透露」你靠什麼優勢擺脫單身

2019-11-21 14:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

越到年底，越害怕孤單。當你一個人走過寒風凜冽的街道，是否羨慕過成雙成對的溫暖？想要擺脫單身，先要讓桃花旺起來，好對象才會注意到你！其實你的姓名筆劃已經透露了桃花玄機，趕快和科技紫微網一起探索吧！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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備註：姓名筆劃數指的是姓氏加名字的總筆劃，也是姓名學中的「總格」，筆劃數以繁體字《康熙字典》為準。需留意部首筆劃數，例如：「忄」要以「心」的4劃來算，而「艹」要以「艸」的6劃來算。

　

靠魅力取勝

姓名筆劃數：4、12、14、22

有以上筆劃數的人，個人魅力會成為你脫單的最大優勢，這種魅力主要表現在個人風度與素養方面。「細節決定成敗」這句話很適合描述你的感情，當你把最細節的事情做好，讓對方感受到你的魅力與真誠時，脫單成功的機率就會很大了。

　

靠才華取勝

姓名筆劃數：26、29、33

如果說愛情是內在靈魂的吸引，那麼才華就是光彩的外衣。擁有以上姓名筆劃的人，通常會有藝術方面的過人才華，這點足以吸引到異性的目光。在異性面前展現一下自己的小才藝，或者對於事情的獨到見解，絕對會讓對方一見傾心。

　

靠性情取勝

姓名筆劃數：5、6、11、15、16、31、35

好的個性，更容易獲得對方的好感。姓名中有以上筆劃數，便是好性情的代表，男性基本上穩重得體，女性基本上溫柔善良。好好發揮自己的個性優勢，很容易就能虜獲對方的心，而且這樣的品行也會受到對方家中長輩的青睞。

　

靠賣萌取勝

姓名筆劃數：25、32、42

撒嬌賣萌，是這些姓名筆劃的人在戀愛關係裡很好用的一把「利器」，在適當的時候展現出自己的這一面，對方會很容易就被你「拿下」。不要覺得撒嬌賣萌只適合女生用，男生也可以拿它來做為調情的方式哦！

　

靠財力取勝

姓名筆劃數：24、29、34

這裡說的財力主要是指經濟上有穩定收入者、或是家庭環境優渥的人。擁有以上筆劃數的人通常自身的經濟實力都很不錯，會給異性穩定、可以依靠的安全感，這樣的條件可不是什麼人都有的哦！

　

除以上姓名筆劃數外，45、47、48、52、57、58、61、63、65、67、68、81筆劃數的人感情之路也滿順利，很有機會遇上真愛良緣！

　

【延伸閱讀】

正桃花現身！月老占卜現蹤跡

有人在暗戀你？日本靈能師透露

　



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