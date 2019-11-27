義不容辭！4個生肖再苦也要擔責任

2019-11-27 14:27 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

責任，是擔當，是付出，是毫無怨言的承擔。有些人的安逸生活，是另一些人負重前行換來的，那些人再苦再累也要擔起責任，讓其他人享用成果。接下來科技紫微網就為大家分析，當別人都在推卸責任時，哪些生肖會跳出來承擔？

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

生肖豬

為家庭撐起一片天

生肖屬豬者，看似傻氣、慵懶，兩耳不聞窗外事，感覺總是需要有人照顧、提醒，實則不然。他心中有著滿滿的愛與責任，而那份愛與深情特別用在家人身上。在家人需要時，他總是第一個站出來，使出渾身解數，為家人遮風擋雨。哪怕再苦再累，也會默默咬緊牙關，一肩挑起重擔。一旦照顧起家庭來，他就像是變成了另一個人，充滿力量，兩眼放光。

生肖狗

努力工作，責任為重

忠誠、任勞任怨、工作認真努力的生肖狗，天生讓人有一種安全感與信賴感。他一旦認定了的工作，就會全心投入，承攬責任。最明顯的情況是發生在職場中，當大家都在推拖、躲避困難時，強烈的責任感會讓生肖狗的人義不容辭地跳出來一力承擔，哪怕是燙手山芋也願意接下。他不為搶功，也不為表現，只是想要做好工作，解決問題而已。

生肖猴

能者多勞，擔當重任

生肖屬猴的人，聰明能幹，興趣廣泛，多才多藝，無論在什麼領域都容易有突出的表現。所謂「能者多勞」，這樣的特質讓他在工作、生活的許多方面扮演重要的角色。而強烈的成功慾與責任心也推動著他不斷向前。越是困難的事，越是具有挑戰的人事物，都能成功挑起他的興趣與責任感，面對這些難題，他是十分願意挑起大樑，擔負重任的。

生肖馬

一馬當先，勇於承擔

在群體中，生肖屬馬者多會擔任領頭人的角色，衝鋒在前。因為有著敏銳的洞察力、強大的行動力、以及承擔責任的勇氣與魄力，他們會不畏艱難，勇於任事。他們特別在面對友情與愛情時能夠力量爆棚，充滿勇氣，能在對方最需要時及時出現，用實際行動來保護對方，徹底消滅困難，帶給對方極強的安全感。

【延伸閱讀】

●身心俱疲該換工作？占卜鑒定

●是誰偷走他的心？透視靈魂論斷





