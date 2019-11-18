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槍林彈雨中還能成功登高位！職場位置特別穩的4個星座

2019-11-18 13:27聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

過來人都知道，職場如戰場。看似平靜，實則暗潮洶湧。在煙硝味瀰漫的職場上，有人陣亡被當作墊腳石，有人卻可以在槍林彈雨中毫髮未損，還能成功登上高位。那些可以笑到最後，並且成為元老級的人，究竟都是哪些星座？他們又掌握了甚麼特質與能耐呢？

圖片來源／Shutterstock
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天蠍座

職場密技：戰力旺盛

在各個身懷絕技的武林高手之中，天蠍座無疑是高手中的高手。他們可是集多種絕技於一身，除了天蠍座一向以來的腹黑名號讓人心生畏懼之外，他們其實還絕頂聰明，戰鬥力旺盛，個性沉著穩重，耐打耐摔，又能抵擋八卦攻勢只進不出。最重要的是，他們好勝心強，主管交辦的事情，絕對使命必達。

　

獅子座

職場密技：領導魅力

天生喜歡站在高處領導群眾的獅子座，在職場上自然絕對要發光發熱。這或許並非源自於他們有多喜歡這份工作，或是從中可賺取多少利益，反而比較可能是因為在這位置上能獲得多少關注與掌聲。為此，他汲汲營營把握任何一個耀眼展現自我的機會，想方設法站在上位，發揮魅力，讓部屬為他賣命。

　

摩羯座

職場密技：耐力十足

勤奮的摩羯座，只要工作模式一啟動，就像開外掛一樣停不了。他們相當有耐性，又能夠忍受常人所不能忍的艱苦工作，抗壓性之高可說是12星座中的翹楚。他們是老闆信賴的得意助手，為追求工作完美可以沒有人情，為追求業績可以沒有日夜，這樣的人才不穩坐職場高位都難。

　

處女座

職場密技：暗黑高手

處女座思緒清楚、邏輯縝密，舉凡在職場上的你我位置高度、敵我關係、計畫執行面向，他們可是瞭若指掌，看得一清二楚。對方有多少能耐、這位主管能夠幫他多少、一個案子能帶來多少營收、或是今天要說甚麼場面話……甚至怎樣行動才能讓敵人為己所用，都在他觀察之中。他們信手拈來就是各種手段招式，能輕鬆贏得「君心」與「民心」。

　

【延伸閱讀】

批流年事業運，看重要職場提點

該趁現在換工作嗎？命占解析

　



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職場星座

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