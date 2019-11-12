最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



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腹黑～跟他相處小心了！

星座十二種，人人性格、脾氣各不同，雖然不能以偏概全，但總是會有一個大方向可依循，且不少人對於星座議題相當熱衷，不過究竟哪個星座最「腹黑」，到底誰才是公認的心機鬼。

DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，來看看網友心目中，十二星座誰最腹黑狡猾、心機最重。

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image source：臉書／我們不能是朋友

第12名：牡羊座

喜怒哀樂全寫在臉上的牡羊座，雖然脾氣火爆又衝動，但來的快去的也快，行動派的他們，只能稱得上有勇無謀，做事全憑感覺的牡羊，哪還會有什麼太多的閒工夫去搞那麼多心思。

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第11名：巨蟹座

巨蟹座慈善溫和的個性，往往是走順從路線的，尤其擅於討好別人，什麼場合該講什麼話，這點他們是相當靈活的，對於攻心計這種事情，一點興趣也沒有，但若傷害到家人，巨蟹也是會翻臉不認人的。

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第10名：摩羯座

沉穩摩羯座，也是善良的一派，做起事來相當認真有條理，雖然會被認為較死板，但其實他們是深思熟慮，應對進退拿捏慎重且得宜，大部分的時間都花在「自律」的他們，自然是沒空算計了。

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第9名：射手座

熱情四射的射手座，保有童貞、享受自由自在，經常讓人感覺不正經、不穩重，但其實射手們也是很聰明的，吊兒郎噹的樣子讓人失去戒心，你不會知道他們在偷偷計畫什麼、什麼時候準備動手。

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第8名：獅子座

擁有王者風範的獅子座，向來懂得計畫，如果有人需要他，絕對赴湯蹈火在所不辭，不過可別忘了，獅子也是相當固執的，眼裡容不下一粒沙，要是槓上了，就算要以暴制暴也不輕易妥協。

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第7名：水瓶座

水瓶座有理性也很有個性，古靈精怪的性格讓人難以察覺他們在想什麼，整理來說水瓶座沒有什麼真正的壞心眼，若有心機，那可能是為了換取某種目的或逃離某件事。

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第6名：雙魚座

說到浪漫，大家應該都會聯想到雙魚座，他們給人一種單純、無害、好相處的感覺，但柔和的雙魚其實是表裡不一的，要是被欺負會放在心裡，等時機成熟就會來個大反擊。

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第5名：天秤座

愛好和平的天秤座，怎麼會跟心機鬼扯上關係呢？為了追求公正，天秤座當然得仔細衡量輕重，以免破壞公平啦，這當然需要一點心計來好好運籌帷幄一番。

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第4名：處女座

處女座一直以來被冠上龜毛的名號，天生的完美主義者，做起事來小心謹慎，就怕稍有閃失，苦心經營的完美形象毀於一旦，就算要耍心機，也不太會陷害別人，不過是為了要掩飾自己的不安及缺失。

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第三名：金牛座

務實的金牛座，做起事來相當認真負責，也很注重原則，腳踏實地的過日子，但小手段和小心機也是有的，每一步都走得謹慎，一方面表現出無害的樣子，另一方面又在骨子裡精打細算。

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第二名：雙子座

雙子座舌燦蓮花，在人際關係上應對得如魚得水，反應也相當靈活，口才極佳，說謊這件事對他們來說當然也是輕而易舉，雖說雙子狡猾，但只要時間一久，多多少少還是會露出破綻。

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第1名：天蠍座

這冠軍寶座，想必大家應該都猜到了......腹黑大魔王就是天蠍座！獲得壓倒性討論度的他們，善於觀察每個人，直覺也是數一數二的敏銳，總表現出高冷不可侵犯的樣子。

被認為特別愛記仇、大小事都會往心裡去，並且一定會找機會報仇的蠍子，記憶力非常好、黑白分明，能細數並冷靜分析每件事情的來龍去脈。只要小心不要惹到他、別想著在他們面前耍手段，其實你也能跟他們好好相處的！

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image source：臉書／炎亞綸

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月12日至2019年11月11日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『腹黑、心機重的星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。