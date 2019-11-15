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迪士尼公主分析／一生好命的睡美人 - 奧蘿拉公主

2019-11-15 13:17聯合新聞網 普羅米修士

圖片來源／imdb
圖片來源／imdb
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命宮組合: 天同

有個朋友在得知我計畫要寫「迪士尼公主」系列文章時，就半開玩笑地說: 「我倒是很想知道: 對於一個幾乎從片頭睡到片尾的公主，到底有什麼好寫的?」

什麼都不用做才叫做好命

作為故事的主角，奧蘿拉公主一出生就製造了一個萬眾矚目、舉國歡騰的情境: 不僅得到平民百姓、大臣、王室其他成員的祝福；就連父王的世交好友休伯特國王，也帶著兒子菲利普王子前來祝賀。更不用提專程來祝賀的非人類: 三位善良的仙女和一位邪惡的黑女巫梅爾菲森特。再者，甫一出生就連婚姻大事都安排好了(與菲利普王子訂婚)，真是羨煞了仙杜瑞拉一家子!

然而，慶賀大典被黑女巫梅爾菲森特大鬧一場而草草收場，國王如臨大敵般地下令將全國的紡車燒毀。奧蘿拉公主也被三位仙女帶走，在一個隱密的森林中隱居，並且扶養至十六歲。

不僅出生，就連十六歲的生日也是類似的情況: 原班人馬等著一睹奧蘿拉公主的風采，三位善良的仙女忙著準備慶祝她生日的蛋糕及禮服。在一陣忙亂之後，奧蘿拉公主被告知不能再與一見鍾情的男子見面，傷心之餘被黑女巫設計引誘，觸碰了紡錘針而沉睡。

如果要用一句話來形容奧蘿拉公主，大概就是「渾然不知」吧!

作為一個剛出生的嬰兒，她並不知道自己的出生已經引起軒然大波，所有人(當然包括仙女和女巫)在為她是否能繼續生存而努力。作為要過十六歲生日的少女，她也不知道所有人仍在為她的生存而努力。沉睡之後，更是渾然不知有多少人陪著她一起昏睡，又有多少人為了能讓她甦醒而拼命。醒了之後，看見意中人正在照顧自己，所有事物恢復正常，最後和意中人結成連理。

幸福嗎? 當然!

「渾然不知」也意味著不用操心煩惱；而一覺醒來之後所有的問題都被解決了，自己就可以快樂地過著幸福的日子。如果這不叫好命，還真不知道什麼叫做好命?

天同之所以被稱為「福星」，源自於本身就擁有這種好命的福氣(否則就不叫福星了!)，但是天同身旁的人(父母、配偶/伴侶、作為路人甲乙丙的仙女們)可就辛苦了!

因此，睡美人這部動畫片的主角其實不是奧蘿拉公主，而是公主身旁的這些人。目的是要告訴你: 養育或照顧一個天同，是多麼辛苦且不容易的事!

【推薦閱讀】主星相對論－太陰 vs 天同

真愛無敵才是一生的懸念

雖然天生好命，沒有什麼煩惱，但是奧蘿拉公主有著天同女性常有的特質: 夢幻浪漫、為情所困、無力主導自己的命運。

十六歲不到的年紀，就會常常夢見王子。而奧蘿拉公主所唱出的「Once Upon a Dream」也說明了她對於愛情的渴望與想像。戀愛線早發，幾乎是天同女性的特徵。而早發並不是說一定會與異性正式談戀愛，而是「情絲纏繞」的現象: 單戀、暗戀、苦戀、被動的三角戀，都是可能發生的情況。

當三位仙女告知: 不能再和森林中一見鍾情的男子見面後，奧蘿拉公主的設定立刻由夢幻浪漫轉為第二模式: 為情所困。「想愛卻愛不到」是戀愛中常會有的阻礙，但是身為天同因為無力主導，就會讓自己陷入這種困境而只能傷心哭泣。如果奧蘿拉公主的主星換成七殺或是破軍，上演的劇碼不是不告而別，就是大怒翻桌走人，自己去尋找一見鍾情的真愛。

奧蘿拉公主無力主導自己的命運，更是貫穿劇情的主軸: 國王將她婚配給菲利浦王子、女巫要她死，仙女讓她不死但沉睡，菲利浦王子讓她不沉睡而甦醒；這當中沒有一件事是她自己可以主導的。還好一見鍾情的男子和出生就已婚配的菲利浦王子是同一個人，否則又要演出另一段三角戀的戲碼，甚至兩個男子以一決生死來決定她最終情歸何處。

然而，天同的無力主導並不一定是沒有能力主導，也有可能是因為沒有意願(害怕衝突或造成傷害)，或是沒有這樣的認知(覺得自己沒有能力、沒有選擇)；當然也可能和隨遇而安的個性有關: 讓別人做決定，就不用擔負做錯決定的責任與壓力。

整齣戲中最瞭解奧蘿拉公主的是仙女瑪莉維拉，許了她一個「真愛無敵」的願望。的確，如果沒有真愛，對愛情的渴望、容易為情所困、無力主導自己的命運就成了終其一生無解的難題了!

不同的公主有不同的情感

作為迪士尼年代比較久遠(1960年代之前)的公主，白雪公主、仙杜瑞拉(灰姑娘)、奧蘿拉公主(睡美人)有著極為相似的故事結構與行為模式。

三位公主都面對著一個邪惡、難搞又難纏、而且會影響她們命運的女性；同時她們都表達出對愛情的渴望，也需要一位王子來協助解決她們的困境。

仙杜瑞拉(太陰)在婚前是一位庶民，所以必須承擔工作(家務)的重擔。白雪公主(天同太陰)則是落難公主，在逃離到森林後，必須藉由勞動(替小矮人整理家務)來換得棲身之所。奧蘿拉公主(天同)則從頭到尾就是不折不扣的公主，家務都是沒有魔法的仙女們在承擔，她只要安全地活著就已經是符合大家的期望 ! (這時就可以比較得出太陰和天同到底哪一個比較好命了!)

雖然在三部動畫中，小動物們都扮演類似的角色，但是和主角們之間的互動卻是大不相同。在白雪公主及灰姑娘的故事中，兩人和小動物們是相互照顧及協助的關係。但是在睡美人的故事中，奧蘿拉公主並沒有照顧小動物們，反而是透過牠們的協助，將菲利浦王子導引至奧蘿拉公主的面前。

【推薦閱讀】迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

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同為太陰、天同的組合(白雪公主、仙杜瑞拉、奧蘿拉公主)，奧蘿拉不用操勞家務、不用照顧別人，而是別人在照顧她 - 在沉睡的過程中，別人在拼命、打拼，一覺醒來所有的事情與煩惱都解決了。不得不說，同為公主仍有好命程度不同的差異啊!

但是，真愛無敵的真正關鍵問題不在「是否無敵」，而在於「是否真愛」!

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迪士尼愛情動畫紫微斗數

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