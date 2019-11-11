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唐綺陽星座運勢週報：處女桃花從新朋友找起 天秤正財機會多

2019-11-11 07:34聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報11/11-11/17

重要星象：火星天秤尾聲，木星最後衝刺，金、木相合進入6度內，水逆天蠍

火星天秤尾聲，對合作關係很有感覺，注意與火相關的災難，小心脾氣暴躁或電器出狀況。木星即將移位，當心大眾交通的安全，平時應多做安檢。金、木星漸漸相合進入6度內，金牛、天秤機會多，也會相當忙碌。水星仍逆行在天蠍，關注金融、秘密、八卦等議題，回顧大型事件錯誤的發生，小心醜聞八卦滿天飛。

工作注意：金牛、巨蟹、天蠍、雙魚

金牛：不要放棄，有翻盤反攻的機會

巨蟹：遇到溝通不良的人，做好自己別受干擾

天蠍：年輕人帶來靈感，多相處能如虎添翼

雙魚：當心用腦過度，造成腦神經耗弱

桃花注意：白羊、獅子、處女、魔羯

白羊：有宿命感的緣分，或赴湯蹈火的激情

獅子：有從朋友變情人的機會

處女：桃花從新朋友找起，把對象帶入朋友圈

魔羯：應更有主見，不要一味的讓步

財運注意：雙子、天秤

雙子：主動理財，工作表現可添財運

天秤：貴人運佳，正財機會多

健康注意：射手、水瓶

射手：注意交通安全，避免過勞

水瓶：請好好面對健康上的小毛病

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢唐綺陽每週星座運勢

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