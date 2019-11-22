每日星座運勢／射手不宜合夥做投資 今天桃花旺盛

2019-11-22 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-22

牡羊座

睡眠質量影響生活質量。

整體運：★★★☆☆

操心太重，夜晚的睡眠質量較差，白天頭顯得很重；上班時打不起精神，思路一片空白，影響辦事效率；今天的桃花運挺不錯的，對你明暗示好的人一個接一個，不過你不願招惹的人也可能來湊熱鬧。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與優雅大方的異性結緣，與對方的溝通良好，可望發展一段穩定的戀情。

事業運：★★★☆☆

處事多進行變通協調，將有助於職場關係的融洽，以及獲得他人助力。

財運：★★★☆☆

別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00蘭花紫

開運方位：正北方向

金牛座

喜歡的味道自己製造。

整體運：★★★☆☆

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

事業運：★★★☆☆

工作期間在表述上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00香吉士黃

開運方位：西北方向

雙子座

今天的溝通力顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎TA喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

財運：★★☆☆☆

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

事業運：★★☆☆☆

有點熱心過度，不知不覺招人反感。做好份內事就好，他人的事不宜過多插手。

財運：★★★☆☆

投機客莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00深茄紫

開運方位：西北方向

獅子座

可在周圍人的身上尋找機會。

整體運：★★★★★

今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達理的異性，有伴侶者，與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。

愛情運：★★★★★

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

處女座

未雨綢繆。

整體運：★☆☆☆☆

與其博風險投資，還不如呆在家理清自己或是家庭財務狀況，以便以後能有的放矢地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

愛情運：★☆☆☆☆

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

財運：★★☆☆☆

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

天秤座

結打的越久會越難解開。

整體運：★★★★☆

兩人認真的溝通一次，解開他的心結，告訴他有什麼事可以兩人一起承擔；在上司的提點下，處理客戶的投訴及時、有效，並能使得客戶滿意；過長時間的用一支手聽手提電話易引起手肘處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

頗受上司器重與賞識，適合不斷進取，突破現狀。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00硃砂紅

開運方位：正北方向

天蠍座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快去得也快，勉強來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

射手座

運勢旺盛的一天。

整體運：★★★★☆

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡纏而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。只是不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝綠豆湯可讓你恢復神氣。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，能夠積極的投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

財運：★★★★☆

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。如果主動去撞去求，反而會把它嚇跑，它喜歡慾望不是太強烈的人。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00遠洋藍

開運方位：正北方向

摩羯座

今天的情緒不太好。

整體運：★★★☆☆

工作上的事情一團亂麻，理不出個頭緒，情緒煩躁到了極點；下班後接另一半一起回家吧，你的突然出現會使他的心變得暖暖的；今天極易因用腦過度而引起頭疼腦脹，要注意讓大腦適當的休息。

愛情運：★★★★☆

異性緣很不錯，但桃花太多也讓你有些不知所措。學會拒絕，別太被動。

事業運：★★☆☆☆

工作計劃有被拖延的傾向，小心不能及時完成任務而被上司責備唷！

財運：★★★☆☆

從事大筆投資時，可要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

水瓶座

今天是積蓄能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半就在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事與前輩深入溝通，會發現自己的很多不足，並加以改正，受益非淺。適宜交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們的交流。

愛情運：★★★☆☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★☆

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★★★☆

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域，容易有豐厚的回報喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

雙魚座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★★☆☆

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

財運：★★☆☆☆

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00硃砂紅

開運方位：東北方向

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