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每日星座運勢／天蠍愛情甜蜜獲理解　事業有好有壞

2019-11-21 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-11-21

牡羊座

容易因金錢煩惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

財運：★★☆☆☆

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00大理石灰

開運方位：正北方向

金牛座

心急吃不了熱豆腐。

整體運：★★★★☆

運動神經較發達的人將更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大加強；擯棄一板一眼的斂財步調，熱衷於投資的人會更有突破；工作中頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利，至於內勤工作者效果較不明顯。

財運：★★★★☆

在投資上與異性合作比較有勝算。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00冷泉藍

開運方位：東南方向

雙子座

做好應急措施才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在酒吧邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合同、訂單。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，有暗戀對像者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情，聽點音樂會許能改善些！

財運：★★★☆☆

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00羽絨白

開運方位：西北方向

巨蟹座

桃花紛飛，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資標的。

愛情運：★★★★☆

想要談戀愛的企圖心很強，單身者加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可是對於往後的發展會有正面的幫助，只要積極點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00鉑金灰

開運方位：東南方向

獅子座

掌握方法技藝，會讓事情事半功倍。

整體運：★★★☆☆

愛情升溫，單身者遇到興趣相投的異性，可主動靠近，感情會有正面進展。學習他人謹慎的處事方法，對你的財運會有不小的提高。工作時你的態度對你的工作效率有著直接影響，不可馬虎行事。

愛情運：★★★★☆

愛情不請自來，單身者只要主動一些就有機會談一場令人陶醉的戀愛。

事業運：★★★☆☆

對同事的要求較嚴苛，不滿意時會嚴厲批評，易招人反感，應注意言詞！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00萊姆黃

開運方位：東南方向

處女座

貴人運強，有機會獲得賞識。

整體運：★★★★☆

今天的運勢對求職者特別有利，有不少就職的機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇迷糊了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會很多，想要有戀愛的感覺就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不太容易專心一意，要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合投資，若能與人合作更容易有豐厚的回報。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00瑪瑙黑

開運方位：正北方向

天秤座

財運低落，小心理財。

整體運：★★☆☆☆

距離才能產生美，太過在意對方的感受，整天守在一起只會讓人失去新鮮感。擴大自己的社交圈，才不會因離開了對方而產生孤寂。有一種無法抵擋的購買慾，衝動的行為會浪費不少錢財，不如開著愛車去郊外兜兜風。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半的關係密切，偶爾會有意見不和，但很快就能達成共識。

事業運：★★☆☆☆

學會變通是你今天的重要課題，太固執只會讓你的工作受阻，無法順利進行。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00玉米黃

開運方位：東北方向

天蠍座

愛情甜蜜，容易獲得理解。

整體運：★★★★☆

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過，回到家中另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新找到平衡。財運不錯，業務工作者因積極拓展而有機會獲得額外收入。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互瞭解的異性朋友發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事偏向同事間有良性的互動，壞事偏向自己提不起勁！

財運：★★★☆☆

向朋友請教請教吧，他們會是你的指路明燈。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

射手座

愛情切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫明煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

事業運：★★★☆☆

很多任務都堆在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

財運：★★☆☆☆

投機念頭強，股票族的朋友要特別克制，一定要見好就收，不要太貪心。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00香檳金

開運方位：正西方向

摩羯座

總運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

今天對戀人提出新要求，易引起到對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天手盡量緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立好字據，不然易出難進。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00可可棕

開運方位：正北方向

水瓶座

與人合作會產生分歧。

整體運：★★☆☆☆

對待事物的觀點不同，道不同不相為謀，不必勉強對方。單獨行動也未嘗不可，會有不錯的學習經驗。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，轉移對感情的注意力，否則愈關心愈容易搞砸喔！

事業運：★★★☆☆

在事業上稍有一點成就便會很容易驕傲，小心這樣會退步喔。

財運：★★☆☆☆

身上別帶太多現金，小心破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00象牙白

開運方位：正南方向

雙魚座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂無以言表；情人間互動默契，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會消減理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

事業運：★★★☆☆

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

財運：★★★☆☆

借貸應小心，提防上當受騙。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

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