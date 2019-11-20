每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天 利於改革推動

2019-11-20 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-20

牡羊座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★★★☆

另一半鋒芒過露，令你情緒略受影響，擺正心態才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨向頗好；工作中與同事相處融洽，氛圍濃厚，懂得用心經營人際關係，令你更得人心。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣，不過，能很快調整好情緒。

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事業運：★★★★☆

行動力很強，工作上可嘗試新的方法，加快前進的步伐，易有顯著的成果。

財運：★★★☆☆

財運不錯，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00珠貝白

開運方位：正西方向

金牛座

抓緊機會的同時還得注意自己的健康。

整體運：★★★☆☆

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事很有親切感。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

事業運：★★★★☆

頭腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並發散的想出許多完成方案。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

雙子座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

得財費力，所得與期望有落差！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，缺乏責任心將使你難得同事的信任。戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能做好備忘並設定手機提醒，可避免不愉快。

愛情運：★★★☆☆

有點憂鬱擔心的日子，有點神經質的傾向。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合把主力放在研究、分析、自我反省上面喔！

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

獅子座

家人的理解和支持會讓你充滿力量。

整體運：★★☆☆☆

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他的足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉職的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運進入陰雨綿綿的狀態，特別容易哭泣的一天。

事業運：★★★☆☆

無論別人怎麼說，至少要表現出受教模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

財運：★★☆☆☆

對於賺錢這檔事若非迫在眉睫恐略為鬆散。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00深海藍

開運方位：正東方向

處女座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便會體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多才自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★★☆☆

胡亂投資會大吐血，賠老本。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00水鑽藍

開運方位：東北方向

天秤座

運勢頗旺的一天。

整體運：★★★★★

有長相不錯的異性主動向你搭訕，讓你很歡喜；財運佳，不妨到牌桌上贏些零花錢，頗有勝算；嫻熟的技能不僅讓你按時完成手頭上的工作，還有時間把前期積壓的任務一併完成。

愛情運：★★★☆☆

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★★★

事業運極佳，今日的勇氣膽識十足，非常有利於改革事項的推動。

財運：★★★★★

滿腦子都想著錢，有錢才有安全感的一天。也因為對錢的敏銳度較強，所以適合積極經營財富。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00葡萄紫

開運方位：正西方向

天蠍座

運勢走低，做事需要謹慎小心。

整體運：★☆☆☆☆

愛情指數偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00琉璃銀

開運方位：正西方向

射手座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見，幫助決斷，會減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間感情較冷淡，應加強溝通，只有說出心理話才能讓另一半瞭解你的想法喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運有如烏雲罩頂，背得很，所以宜採謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心金錢方面容易受騙。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00雪花銀

開運方位：正北方向

摩羯座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他打來一個只是說「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00檸檬綠

開運方位：西北方向

水瓶座

含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙，招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒是囉！

事業運：★★★★☆

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收穫不少。

財運：★★★☆☆

一但賭念，貪念一起，損失會是大筆的唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

雙魚座

機會暗藏在小事之中。

整體運：★★★☆☆

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

事業運：★★☆☆☆

職場恐有小人背後作梗，與同事協作項目，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

財運：★★★★☆

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00臘梅白

開運方位：東北方向

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