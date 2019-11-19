每日星座運勢／牡羊好運旺走路來風 易受異性青睞

2019-11-19 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-19

牡羊座

好運旺旺來，連走路都來風。

整體運：★★★★★

公司會有重大的任務交給你，你能夠手到擒來，上級都會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行服飾，主動邀約，成功機率高。好事當然需要人分享，邀上朋友晚上在家開個Party進行慶祝吧。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易得到受到異性的青睞。

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事業運：★★★★☆

事業運不錯，推動運作上得心應手，可是要注意宜謙虛，不宜躁進，以免落人口舌。

財運：★★★★☆

想賺錢需要費點口才，而花錢卻能換得快樂，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正南方向

金牛座

心態決定發展。

整體運：★★★☆☆

莫妄想將自己的意志強加於對方，否則引起對方不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的償還力。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑借自己感覺的同時也要稍微的結合實際。

財運：★★☆☆☆

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上面囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

雙子座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠質量和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，適合經手財務或是報表分析的工作，多能做出正確的判斷與分析。

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機慾念比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭好！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00和闐玉白

開運方位：正南方向

巨蟹座

真誠的付出，必有所收穫。

整體運：★★★☆☆

謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通，資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。

愛情運：★★★☆☆

散發出自信的魅力，特別能吸引異性目光，但桃花太多也增加了困擾，對待感情應慎重。

事業運：★★★★☆

積極熱情的工作態度不僅讓你取得好業績，也積累了更多的工作經驗，競爭力在不斷增強。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00淺海藍

開運方位：正南方向

獅子座

多一分耐心，多一分收穫。

整體運：★★★☆☆

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭請教他人會讓你取得事半功倍的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，人際關係較熱絡，因工作關係有機會獲得女性貴人的幫助。

財運：★★★☆☆

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00檸檬綠

開運方位：正南方向

處女座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

事業運：★★☆☆☆

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有底氣，這樣會難讓人信服噢！

財運：★★☆☆☆

自我破壞形象恐會驅離財神。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00翡翠綠

開運方位：正北方向

天秤座

工作再忙也不能冷落了對方。

整體運：★★★★☆

今天的工作進度過於緩慢，心裡有點著急，但幸好會獲得同事的理解，並得到他們的幫助；已婚者會因為工作忙而冷落對方，多給對方以關懷，事業愛情也會兩不誤；財運不順，出門當心，最好不要隨身攜帶貴重物品。

愛情運：★★★★☆

單身者桃花在外，多向外活動，接觸不同類型的人，會有不錯的姻緣際遇。

事業運：★★★☆☆

會得到同事的大力支持，這也是因為你平時毫不吝嗇的付出所得的回報。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00乳酪白

開運方位：正西方向

天蠍座

渴望受到人們的肯定。

整體運：★★★☆☆

戀人提出拜訪雙方父母的要求，讓你有種緊張但又覺得很塌實的感覺。工作中有些拖泥帶水，辦事效率降低，易受上司的責備。財運平順，多聽聽朋友關於投資方面的討論，易從中獲得有力的資訊。

愛情運：★★★★☆

能敞開胸懷與伴侶溝通，彼此信任，有話直說，兩人的步調很一致。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★★★☆☆

在投資上，野心不小，但恐野心過大，受到環境衝擊時，難以收心哦！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

射手座

心情很好，做事比較積極。

整體運：★★★★☆

今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜頭腦就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽地展示下自己的特長，能博得不少喝彩聲。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活豐富多采，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★★★

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。

財運：★★★☆☆

財運普通，有餘錢不妨用來定存。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00香檳金

開運方位：西南方向

摩羯座

今天溝通力的表現顯得尤為重要。

整體運：★★☆☆☆

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

愛情運：★★★☆☆

單身者多到熱鬧的場所，可增加桃花運；已婚者多安排與另一半約會，增加甜蜜度。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，面臨抉擇時特別容易彰顯優柔寡斷的一面，而且很怕壓力加上太敏感，心情上恐有忐忑不安的感覺。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，注意控制！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00金桔綠

開運方位：正北方向

水瓶座

生意人今天的財運不太順利。

整體運：★☆☆☆☆

單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作激情不太高，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻間的關係不太妙，易出現生悶氣、冷戰的狀況；單身者則易獲得異性關心。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太穩定，居多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢困擾多多，容易發生金錢損失。不妨趁今日快把手邊的帳單繳掉。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00香檳金

開運方位：東北方向

雙魚座

適合開闊視野。

整體運：★★☆☆☆

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，很幸運對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。

事業運：★★★☆☆

情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！

財運：★★☆☆☆

財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

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