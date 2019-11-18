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每日星座運勢／雙子多留意身體健康　事業多元化運作

2019-11-18 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-11-18

牡羊座

運勢順利，易獲得賞識。

整體運：★★★☆☆

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。

事業運：★★★★☆

有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。

財運：★★★☆☆

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00寶石藍

開運方位：正東方向

金牛座

今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

整體運：★★☆☆☆

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做俯臥撐等小運動，鬱悶會很快消除。

愛情運：★★☆☆☆

千萬別讓戀情熱度冷卻，多關心、體貼另一半吧；單身者難得異性助力！

事業運：★★★☆☆

內心充滿野心，自我要求甚高，但付出不能立刻見到回報，請耐心等待。

財運：★★☆☆☆

開源能力不強，宜守不宜攻。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00雪花銀

開運方位：正西方向

雙子座

多留意身體健康。

整體運：★★★★★

今天不知不覺間流露出冷漠的態度，無意間拉遠了自己跟伴侶的距離。工作上今天容易遭嫉，搶著出風頭、擺架勢對你實在沒什麼好處，尤其是在嫉妒你的人面前更要穩當一點。今天可適量進補一番，保養身體最重要。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中人努力的搞點花樣來製造情趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合朝多元化運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉方面的事務。

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00杜鵑粉

開運方位：西南方向

巨蟹座

盡心盡力才能問心無愧。

整體運：★★★☆☆

易遭受愛情打擊，讓你一蹶不振，需及時調整心態，別因一時低潮影響心情。財運不佳，易出現入不敷出的艱難困境。學習壓力大，時間緊迫讓你更是不知所措，盡自己最大努力會有不錯意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，追逐愛情猶如「逆水行舟，不進則退」，想戀愛還得積極爭取才行！

事業運：★★★★☆

有許多不錯的想法都可以向領導提議，即便有些觀點不會被上級所採納，但你積極的工作態度也會被領導認同並能留下好的印象。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

獅子座

別把自己的想法強加於人。

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運紅火，在經過深思熟慮後選擇的投資產品可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送份小禮物或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★☆☆

容易激動，上班族多注意控制自己的情緒。

財運：★★★★★

對賺錢的慾望強烈，也有許多賺錢的渠道。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

處女座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

事業運：★★☆☆☆

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

財運：★★☆☆☆

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00玉米黃

開運方位：正東方向

天秤座

工作表現機會多，做事游刃有餘。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上可以多元化運作，同時進行不同性質的事務也能得心應手，熟悉的領域或是感興趣的項目會有突破性進展。購物慾望強烈，小心拿了一堆的商品，付賬時才發現錢不夠，會很尷尬喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚者很容易在無意中惹對方生氣，多忍讓可平息爭吵，爭辯只會火上加油。

事業運：★★★★☆

會有一些突如其來的變化，讓你有點難以接受，不過，冷靜下來後就能很快解決。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

天蠍座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過來之不易的緣分，因而顯得十分小心，唯恐再次失去；財富積累有了較為明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，且願意幫助你的人亦大有人在。

愛情運：★★★☆☆

今日是適合來場精神交流，多點關心噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★★

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★☆☆

今天你在投資過程中，中途容易產生懈怠的精神狀態，過於鬆弛的情緒會使你不能專心一意的投入。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

射手座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★☆☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；居家型的太太需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★☆☆☆☆

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，假若捅出大蔞子要善後就吃力了。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00艷棗紅

開運方位：東北方向

摩羯座

調整心情是今天的重頭戲。

整體運：★★★☆☆

愛情無風無浪正好為你騰出許多休息時間，做些自己喜歡的事情以重整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作可激發你的熱情與行動力。

財運：★★★☆☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助，多能如願。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00金桔綠

開運方位：西南方向

水瓶座

與異性的交往不可太曖昧。

整體運：★★☆☆☆

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩隻船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新資訊，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時雞飛蛋打可就頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★★★☆☆

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

財運：★★☆☆☆

求財方式激進極端，略為短視近利。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：正西方向

雙魚座

心情愉快，能穩步向前，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好份內事，對於耳邊不停響起的閒言碎語不加理會，靜心讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

外表上看似很灑脫，而內心卻有點寂寞孤單的心境。

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

有點偏財運，適合短期投資，例如：短線股票、樂透等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00冷泉藍

開運方位：東北方向

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