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每日星座運勢／天秤人緣頗旺的一天　靈感不斷創意足

2019-11-17 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-11-17

牡羊座

有意想不到的事情發生。

整體運：★★★★☆

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有愛人的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

事業運：★★★★☆

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

財運：★★★★☆

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00水晶紫

開運方位：正東方向

金牛座

前方困難不是很大。

整體運：★★★★☆

今天的戀愛指數很高，與戀人之間的感情即將得到進一步的發展；生意之人，選擇運動場所談生意，如高爾夫球場、保齡球館、騎馬場等地方，成交的機率很大哦；你寫的方案會有些地方需要修改，修改之後便能順利通過了。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★☆☆

顯得有些固執，已經決定的事情不會輕易妥協、放棄，不易得人助喔！

財運：★★★★☆

偏財不多，正財旺盛，只能靠正義之道來取財，不宜投機取巧。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00硃砂紅

開運方位：西南方向

雙子座

凡事不可太計較。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

事業運：★★★☆☆

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

財運：★★★☆☆

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

巨蟹座

異性助力強，處處受到照顧。

整體運：★★★☆☆

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留守，不過，花些錢能交到好朋友很值得。

愛情運：★★★★☆

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

事業運：★★★☆☆

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

財運：★★☆☆☆

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00竹葉青

開運方位：西南方向

獅子座

用你的心做出選擇。

整體運：★★★☆☆

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

愛情運：★★★☆☆

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

事業運：★★★☆☆

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

財運：★★☆☆☆

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00象牙白

開運方位：東北方向

處女座

充滿創意的空間。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利投資的資訊哦！

愛情運：★★★★☆

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

事業運：★★★☆☆

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

財運：★★★★☆

懂得開源節流者，進財豐厚。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

天秤座

人緣頗旺的一天。

整體運：★★★★☆

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★★☆☆

財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00碧空藍

開運方位：正南方向

天蠍座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

事業運：★★★★☆

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

財運：★★★☆☆

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00艷棗紅

開運方位：東北方向

射手座

注意整潔。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

事業運：★★★☆☆

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠

開運方位：正北方向

摩羯座

消費有點盲目，支出相對較多。

整體運：★★★☆☆

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

愛情運：★★★★☆

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

事業運：★★★☆☆

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

財運：★★☆☆☆

盲目投資者易破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00深海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

花錢慾望強烈，應有所克制。

整體運：★★★☆☆

有花錢購置昂貴物品來犒勞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

愛情運：★★★☆☆

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

事業運：★★★☆☆

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

財運：★★☆☆☆

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：東北方向

雙魚座

想要什麼就主動表達。

整體運：★★★★☆

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參照；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★☆☆

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

財運：★★★★☆

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00冷泉藍

開運方位：正南方向

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