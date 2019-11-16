每日星座運勢／巨蟹三思後行有收獲 單身者桃花飛
2019-11-16
牡羊座
心情好，運勢佳。
整體運：★★★★☆
感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。
愛情運：★★★★★
異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！
事業運：★★★★☆
越挫越勇的一天，面對困難你顯得樂觀、勇敢，再加上運勢強盛，問題很快就能解決。
財運：★★★☆☆
謹慎利用你的業餘愛好來求財，以免徒勞無功或者造成損失，還有可能給人留下話柄。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00可可棕
開運方位：正南方向
金牛座
與人交往能夠和睦相處。
整體運：★★★★☆
你將會表現得感情豐富，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀上三五個好友開一個家庭聚會，能夠緩解不少精神壓力。
愛情運：★★★★☆
有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。
事業運：★★★☆☆
喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！
財運：★★★★☆
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白
開運方位：東北方向
雙子座
適合約會，愛情進展不錯。
整體運：★★★☆☆
單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方有賞心悅目之感，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。
愛情運：★★★★☆
愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。
事業運：★★☆☆☆
常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。
財運：★★★☆☆
財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00青金石藍
開運方位：西南方向
巨蟹座
三思而後行讓你大有收獲。
整體運：★★★★★
投資時在獲取專業知識和相關資訊後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。
愛情運：★★★★★
詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！
事業運：★★★★☆
休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。
財運：★★★★☆
有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。而且今日容易知足，得了小財也能開心。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00芒果黃
開運方位：正東方向
獅子座
行動力十足。
整體運：★★★☆☆
今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。
愛情運：★★☆☆☆
剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。
事業運：★★★☆☆
長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！
財運：★★★★☆
把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00翡翠綠
開運方位：西北方向
處女座
良好的信用有助事業的發展。
整體運：★★★★☆
為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。
愛情運：★★★☆☆
已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！
事業運：★★★★☆
生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。
財運：★★★★☆
有機會兼差，賺取外快。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠
開運方位：正東方向
天秤座
參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。
整體運：★★★☆☆
參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝上一杯飲料，可以增強自信。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。
事業運：★★☆☆☆
對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。
財運：★★★☆☆
靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-20:00玉米黃
開運方位：東北方向
天蠍座
受到眾人的關注，有被重視的感覺。
整體運：★★★★★
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關的證券資訊看看，為下一輪的投資做好準備。
愛情運：★★★★☆
對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。
事業運：★★★★★
精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。
財運：★★★★☆
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-09:00淺海藍
開運方位：正南方向
射手座
今天要注意察言觀色。
整體運：★★★☆☆
容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。
愛情運：★★★★☆
熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。
事業運：★★★☆☆
易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。
財運：★★★☆☆
如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-08:00湖水綠
開運方位：正西方向
摩羯座
與其試圖改變，還不如保持現狀。
整體運：★★★★☆
今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。
愛情運：★★★★☆
單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！
事業運：★★★★☆
心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。
財運：★★★☆☆
自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00香檳金
開運方位：正西方向
水瓶座
易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。
整體運：★★★☆☆
單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易應有值得信任的人陪同。
愛情運：★★★★☆
應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。
事業運：★★★☆☆
忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。
財運：★★☆☆☆
本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有節餘。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-22:00琥珀橙
開運方位：西北方向
雙魚座
新潮的服飾讓你大出風頭。
整體運：★★★☆☆
特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路瞭解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。
愛情運：★★★★☆
應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。
事業運：★★★☆☆
心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！
財運：★★★☆☆
在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀
開運方位：正南方向
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