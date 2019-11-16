親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

臉書一度無法分享貼文 官方道歉：技術問題與內容無關

每日星座運勢／巨蟹三思後行有收獲　單身者桃花飛

2019-11-16 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-11-16

牡羊座

心情好，運勢佳。

整體運：★★★★☆

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

愛情運：★★★★★

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★☆

越挫越勇的一天，面對困難你顯得樂觀、勇敢，再加上運勢強盛，問題很快就能解決。

財運：★★★☆☆

謹慎利用你的業餘愛好來求財，以免徒勞無功或者造成損失，還有可能給人留下話柄。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00可可棕

開運方位：正南方向

金牛座

與人交往能夠和睦相處。

整體運：★★★★☆

你將會表現得感情豐富，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀上三五個好友開一個家庭聚會，能夠緩解不少精神壓力。

愛情運：★★★★☆

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

事業運：★★★☆☆

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：東北方向

雙子座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方有賞心悅目之感，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

事業運：★★☆☆☆

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

財運：★★★☆☆

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00青金石藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

三思而後行讓你大有收獲。

整體運：★★★★★

投資時在獲取專業知識和相關資訊後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。

財運：★★★★☆

有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。而且今日容易知足，得了小財也能開心。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00芒果黃

開運方位：正東方向

獅子座

行動力十足。

整體運：★★★☆☆

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

愛情運：★★☆☆☆

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

財運：★★★★☆

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00翡翠綠

開運方位：西北方向

處女座

良好的信用有助事業的發展。

整體運：★★★★☆

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

事業運：★★★★☆

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

財運：★★★★☆

有機會兼差，賺取外快。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠

開運方位：正東方向

天秤座

參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

整體運：★★★☆☆

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝上一杯飲料，可以增強自信。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

事業運：★★☆☆☆

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

財運：★★★☆☆

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00玉米黃

開運方位：東北方向

天蠍座

受到眾人的關注，有被重視的感覺。

整體運：★★★★★

平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關的證券資訊看看，為下一輪的投資做好準備。

愛情運：★★★★☆

對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。

事業運：★★★★★

精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00淺海藍

開運方位：正南方向

射手座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★★☆☆

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★★★★☆

熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。

事業運：★★★☆☆

易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

財運：★★★☆☆

如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00湖水綠

開運方位：正西方向

摩羯座

與其試圖改變，還不如保持現狀。

整體運：★★★★☆

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

愛情運：★★★★☆

單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！

事業運：★★★★☆

心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。

財運：★★★☆☆

自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

財運：★★☆☆☆

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有節餘。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00琥珀橙

開運方位：西北方向

雙魚座

新潮的服飾讓你大出風頭。

整體運：★★★☆☆

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路瞭解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

愛情運：★★★★☆

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

事業運：★★★☆☆

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

財運：★★★☆☆

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

塔羅：楓情萬種最迷人！秋冬誰有戀愛運？

2019-11-15 16:15

迪士尼公主分析／一生好命的睡美人 - 奧蘿拉公主

2019-11-15 13:17

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

唐綺陽星座運勢週報：處女桃花從新朋友找起 天秤正財機會多

2019-11-11 07:34

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

殺破狼周運勢／白羊當心被詐騙 射手戀情成正果機率高

2019-11-10 00:00

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

心測：選出「最難承受」的事情 直視你內心的孤單指數

2019-11-02 14:00

雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59

小孟塔羅：有何不可？測你適合姊弟戀嗎

2019-11-01 09:53

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

維持現狀就是我的風格 主星同位素 – 天同

2019-10-30 16:37

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

【塔羅】交往中必算！妳適合跟他結婚嗎？

2019-10-30 14:30

衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

一路旺到明年！這些5個生肖年底前特別順遂

2019-10-28 14:00

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13

梧桐塔羅占卜：我能在交友軟體遇見真愛嗎？

2019-10-25 13:31

11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17

小孟塔羅：你是草莓族嗎？測你抗壓指數多高

2019-10-25 09:08

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40

「長得美、情路愈坎坷」3大星座 天蠍桃花旺卻常受傷

2019-10-23 20:55

愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10
看更多

熱門文章

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

他好奇哪個國家市容像台灣？ 網友指南韓：8成像

2019-11-15 16:50

皮卡丘走跳信義區！《寶可夢劍／盾》遊行、快閃店登場

2019-11-15 16:37

月入55K為何兼差外送？ 31歲男曝生活血淚引共鳴

2019-11-15 12:23

95萬劑公費流感疫苗已到貨 一張圖看今年開打時程

2019-11-15 12:28

她切開柿子發現「滿滿黑點」 行家曝：高級貨！

2019-11-15 09:19

志玲姐姐送客禮服確定了！果然是穿夏姿．陳

2019-11-15 12:20

今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

2019-11-15 07:29

客委會「不分區名單」出爐 網：比國民黨的更令人失望

2019-11-15 10:12

林志玲的婚紗應該就是它了 甜蜜「夫唱婦隨」正是主因

2019-11-15 10:24

被母逼相親 女孩的話讓他驚：我點頭就有不認識的未婚妻？

2019-11-15 15:43

超跑條款明年元旦上路 拖吊費1千5至2萬

2019-11-15 17:09

【夫妻之間】布衣／我們的名字

2019-11-15 06:00

金門又發現迷途小水獺 縣府後送台北市立動物園

2019-11-15 18:13

獨／屏東IG名店「好樂杯冰」即日停業 粉絲驚：太突然

2019-11-15 14:36

公費流感疫苗 首批今起施打

2019-11-15 00:46

全台首家「巴黎世家」OUTLET開進華泰名品城 11月16日開幕

2019-11-15 21:32

肺腺癌單一標靶藥續命 醫界找出六大關鍵因子

2019-11-15 19:34

星宇航空機上安全影片曝光 3D動畫打造奇幻宇宙

2019-11-15 12:41

天冷長輩狀況多？5大要訣顧健康 醫：總之先賴床再說

2019-11-15 09:00

影／星宇航空機上安全影片曝光 像在看星際動畫電影

2019-11-15 13:33

台北101六大超美耶誕主題 摩天輪「禮物夢工廠」搶先看

2019-11-15 15:29

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

12米金錢豹溜滑梯太霸氣！統一時代耶誕變身「小賭城」

2019-11-15 19:31

那些年麥當勞停售食物？網友：這款「飲品」出國才有

2019-11-15 17:03

限量600盒！ GODIVA耶誕倒數日曆、經典耶誕小熊必搶

2019-11-15 01:02

把握周六好天氣！東北季風增強 周一起北部東北部轉濕涼

2019-11-15 22:09

【生活點滴】逩地龍／摸螺挖蟹

2019-11-15 06:00

【我愛一個人煮-90】太陽臉／海鮮羹與生炒花枝羹

2019-11-15 06:00

千人擠爆西屯家樂福！超狂福袋、生鮮蔬菜攬客力十足

2019-11-15 11:49

首間「雞尾酒超商WAT」進駐信義！還能吃「阿霞」下酒

2019-11-15 13:29

嚴重心律不整恐猝死 台大醫新方法為患者找活路

2019-11-15 16:57

海鷗颱風周日間接影響帶雨 彭啟明：尚不致有共伴現象

2019-11-15 07:56

南投今年流感已有8人死亡 疫苗分三階段施打

2019-11-15 17:37

有錢人這樣吃！加入金箔海膽「和牛滷肉飯」奢華度爆表

2019-11-15 18:00

自行車風潮漸盛 Bookng.com公布台灣人最愛五大目的地

2019-11-15 14:17

學生公費流感疫苗今開打 注意重點看這裡

2019-11-15 13:58

少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣

2019-11-15 17:22

失智諮詢量6年增四倍 近一成是年輕失智症患者

2019-11-15 20:14

體驗科技用餐服務！桃機餐盤回收機器人美食街上工

2019-11-15 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top