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每日星座運勢／水瓶事業宜親力親為　財運旺盛光明

2019-11-15 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-11-15

牡羊座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐式風味的餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間瀰漫著浪漫的氣味；花點錢施捨給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度才能更好的樹立你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活更有激情！

事業運：★★★☆☆

有很多事務都如已在弦上的箭，到非發不可的地步，可這些事卻並不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下，會把自己弄得疲憊不堪。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其揮霍，不如花些錢來做善事。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00鉑金灰

開運方位：正東方向

金牛座

試著給自己減壓。

整體運：★★★☆☆

工作中有點急於求成，使得工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬，看開一些才不會太難過。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

財運：★★★☆☆

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00桐花白

開運方位：西南方向

雙子座

努力展現自我。

整體運：★★★☆☆

有人正注視著你的表現，有什麼才藝盡量搬出來吧，會為你的愛情加分哦；除了做好準備工作外，如果能活用電話、傳真，將會使你對外洽談成功的機率大增；積極發表自己的意見會讓你成為派對中的焦點。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，單身者可以想像浪漫的戀愛情景，以消除內心的孤獨與寂寞。

事業運：★★★☆☆

工作上因粗心大意而出錯的機率較高，別急著往前趕，放慢腳步，細心一些才好。

財運：★★☆☆☆

多閱讀與財務相關的書籍增強這方面的相關知識，不宜投機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00冷泉藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★★☆

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，也就感覺不會太累，積極的態度還會獲得老闆的賞識。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想黏著對方，可以耍小脾氣來助興喔！

事業運：★★★★☆

很有威望，無論是在工作上還是生活上都能隨心所欲。不過，也別太大意唷！

財運：★★★★☆

偏財運不錯，小有進帳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00蘋果綠

開運方位：東北方向

獅子座

為了別人的事而辛苦奔走。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！

事業運：★★☆☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。

財運：★★☆☆☆

勿聽信小道消息，可減少失財的機率。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00香吉士黃

開運方位：西南方向

處女座

運勢平順，心細者可發現機運。

整體運：★★★☆☆

今天對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

愛情運：★★★★☆

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

事業運：★★★☆☆

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果適當的與周圍的朋友和同事交流，對人對己都會有新的認識。

財運：★★★☆☆

賠時恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00夕陽橙

開運方位：西北方向

天秤座

過分謙虛已不是優點。

整體運：★★☆☆☆

今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！

愛情運：★★★☆☆

對於喜歡的對象，應勇敢爭取、表明心意，別因為不瞭解對方心意而錯過了良緣喔！

事業運：★★☆☆☆

執行力轉弱，容易受他人影響裹足不前，患得患失的心態必定會失去正確判斷的能力。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，雖然收入豐厚，但錢剛到手又要大筆花費到其他地方，聚財不易！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00青金石藍

開運方位：東北方向

天蠍座

今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。

整體運：★★★★☆

情感生活平淡，雙人戀情有種模糊的感覺，沒有承諾的愛情讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作日程有明確的安排，做事井然有序。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★☆☆

工作不會有大的變動，按部就班的進行就可以了，工作之餘多和朋友聯絡一下感情，別讓友情因為忙碌而降溫了。

財運：★★★★☆

賭運頗佳，大有逢賭必贏之勢。不過，也要小心敗在名不見經傳的人物手中，提防不按牌理出牌的招數！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00琉璃銀

開運方位：西北方向

射手座

大膽去嘗試。

整體運：★★★☆☆

投資者此日最好持觀望態度，在動產或不動產上投資，都有可能套牢手上的餘錢；事業上可以去嘗試新鮮的挑戰，會有意想不到的效果；戀人之間互送小禮物，一點小情趣，就能加深彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於工作而忽略對方喔！

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，無太大工作壓力，業務工作者、生意人想有好的業績還得積極挖掘商機。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00青金石藍

開運方位：東南方向

摩羯座

放棄便也是開始。

整體運：★★☆☆☆

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際趨緊，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

愛情運：★★☆☆☆

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，TA是為你好才會說你喔！

事業運：★★☆☆☆

在領導面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

財運：★★★☆☆

稍有不慎易因官災而破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00檸檬綠

開運方位：正南方向

水瓶座

與伴侶結合能讓精神愉悅。

整體運：★★★★★

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺好，激情的床上運動會讓你和伴侶得到情感和肉體的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種麻煩時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不那麼束手束腳，局勢一片光明。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★☆☆

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★★★

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00香檳金

開運方位：正西方向

雙魚座

不要冷落了另一半，感情要多加呵護。

整體運：★☆☆☆☆

已婚者雖然為改善生活而努力工作，但也要對另一半噓寒問暖。感情是基礎，動搖了根本可就得不償失。晚上有機會與另一半觀賞浪漫愛情劇，兩人都沉浸在劇情中，有助愛情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人掌控慾強烈，顯得固執已見，與戀人相處要小心一言不和而分手。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就行了。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為損失隨之發生。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00芒果黃

開運方位：正西方向

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