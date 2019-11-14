每日星座運勢／天蠍運勢好心情開朗 事業旺有收穫
2019-11-14
牡羊座
追求效率，不畏挑戰。
整體運：★★★☆☆
今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財渠道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次撞出愛情出火花。
事業運：★★★☆☆
重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。
財運：★★★★☆
財運不錯，購物易有好運。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-15:00玳瑁棕
開運方位：東北方向
金牛座
多動腦筋才能避開沉悶的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半的要求增多，對方多能妥協、為你著想，讓你感覺滿足。
事業運：★★☆☆☆
做事太過於謹慎，這樣鑽牛角尖只會讓事情複雜化。
財運：★★★☆☆
賺錢企圖心強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，應有所選擇唷！
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-13:00青金石藍
開運方位：東北方向
雙子座
事業上有困難最好求助他人。
整體運：★☆☆☆☆
一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情馳，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。
愛情運：★☆☆☆☆
冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。
財運：★☆☆☆☆
金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，破財倒楣事情多多，金錢上保守為宜，破財時宜想想破財消災，不要太在意。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00寶石藍
開運方位：正西方向
巨蟹座
要求有些過高
整體運：★★★☆☆
今天易想起過往的人事物，以致頻頻發呆，會讓另一半不知所措。財運欠佳，掐指算錢，過得有些緊巴巴。工作上喜歡發號施令，令同事不悅。
愛情運：★★★☆☆
戀愛機會較多，多與親友互動，可獲得多方訊息，讓你有機緣遇到有緣人。
事業運：★★★☆☆
重點是處理好與上司的協調關係，懂得忍讓妥協才能更好地溝通，避免矛盾。
財運：★★☆☆☆
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：23:00-24:00羽絨白
開運方位：西南方向
獅子座
精心裝扮一下。
整體運：★★★★☆
初次見面的人將會對你留下深刻印象哦，想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受注目的那一個，愛情路上會少了孤獨；有轉換工作軌道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己獨斷專行要好；收支上相對平衡，無錢財上的壓力。
愛情運：★★★★☆
約會會很順利的，享受只屬於你們的美好時光吧！
事業運：★★★☆☆
今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人寡合的情形，額外要提醒自己。
財運：★★★☆☆
今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但是還是要仔細評估後才可以有大動作喔！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-18:00古銅青
開運方位：正南方向
處女座
照本宣科更適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。
事業運：★★★☆☆
沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。
財運：★★★★☆
積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰
開運方位：正東方向
天秤座
順心的一天，循序漸進就會有所收穫。
整體運：★★★★☆
單身者接觸異性驟然增多，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力可出現成效。財運一般，過往投資有回報的機會，但一定要注意對時機的把握，切不可過於貪心。
愛情運：★★★★☆
愛情運頗佳，有心儀對像者，不要猶豫，主動追求才會感受到愛情的甜蜜！
事業運：★★★☆☆
運勢平穩，拜訪客戶適合採取心理戰術，別急於簽單，持續作戰會讓你成為更大的贏家。
財運：★★★☆☆
財運不錯，有機會收到禮物，頗為高興。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00深茄紫
開運方位：正南方向
天蠍座
運勢不錯的一天，心情開朗。
整體運：★★★★★
今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也會有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。
愛情運：★★★★☆
今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會都很不錯咧！
事業運：★★★★★
事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！
財運：★★★★☆
金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去時能滿足消費慾望外還會沾沾自喜的覺得物超所值！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00翡翠綠
開運方位：東南方向
射手座
車到山前必有路，自信開闢成功之路。
整體運：★★☆☆☆
戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。斂財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。
愛情運：★★☆☆☆
容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。
事業運：★★★☆☆
很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。
財運：★★☆☆☆
少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：18:00-20:00水晶紫
開運方位：正西方向
摩羯座
普通的一天，工作順意讓你心情順暢。
整體運：★★★☆☆
你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易攻破，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！
事業運：★★★★☆
創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收穫。
財運：★★★☆☆
交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-07:00橄欖綠
開運方位：正北方向
水瓶座
桃花開得旺，要有追求的勇氣。
整體運：★★★★☆
單身者面對來電的異性只有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進程。年輕女性朋友忙中偷閒，做做健美操活動活動筋骨，對提高工作的效率大有用處呢。
愛情運：★★★★☆
有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取與對方約會，感情進展會很快。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。
財運：★★★☆☆
理財宜守不宜攻，運勢平順，是規劃的好時機，等待機會，若貿然投資，風險性會很大。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
雙魚座
會收到愛的神秘禮物。
整體運：★★☆☆☆
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，感情面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，斬獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。
愛情運：★★★☆☆
異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。
事業運：★☆☆☆☆
事業運很不好，像洩氣皮球般欲振乏力。想要混水摸魚時要小心點，可別露出馬腳囉！
財運：★★★☆☆
對金錢的支配慾及佔有慾相當強。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00咖啡棕
開運方位：東北方向
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