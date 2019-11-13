每日星座運勢／金牛鴻運當頭諸事順 今天桃花旺盛

2019-11-13 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-11-13

牡羊座

悲觀失望的情緒佔據了思想。

整體運：★☆☆☆☆

遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。

愛情運：★☆☆☆☆

適合獨處、不適合約會、更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多多時特別要心平氣和，是個考驗耐力與定力的一天。

財運：★★☆☆☆

宜憑個人才藝賺錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

金牛座

鴻運當頭，諸事順意。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，單身者面對心儀對像要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資成果得到展現，收穫頗豐讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴之感，很容易達成合作。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是個有始有終、行動力旺盛的一天，有良好的工作態度必能帶動良好的績效。

財運：★★★★☆

有點勞心的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00深海藍

開運方位：正南方向

雙子座

別將關係複雜化。

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過小心提防三角關係的出現！今天以對外為主的工作如銷售、保險理賠等會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的是你的真情實意，而絕不是投機取巧。

事業運：★★★★☆

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

財運：★★★★☆

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的資訊。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業背極了，大部分居多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

財運：★★☆☆☆

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00芥末黃

開運方位：正東方向

獅子座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，也將大大影響你的情緒，不過同事的鼓勵與支持對你會有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力，會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

財運：★★★☆☆

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00冷泉藍

開運方位：正東方向

處女座

調整策略就會見成效。

整體運：★★★★☆

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，前期的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，站在不同的角度考慮事情，從另外的方法著手。愛情滋潤使得神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

緣分就在你身邊，單身者想戀愛應多留意身邊的異性朋友，正有人在默默的關注你唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★☆

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一兩張樂透試試手氣！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00桐花白

開運方位：正西方向

天秤座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

事業運：★★★☆☆

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內，否則會搞得一身烏煙瘴氣。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

天蠍座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★★☆

精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會使辦事效率提高不少，並忽視許多壓力。

財運：★★★☆☆

疑心病重不輕易相信他人的提議，堅持己見，時而喪失賺錢的契機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00咖啡棕

開運方位：正東方向

射手座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得跟多的支持率。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

事業運：★★☆☆☆

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

財運：★★★☆☆

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00乳酪白

開運方位：正北方向

摩羯座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：西北方向

水瓶座

運勢較低，做事不太滿意。

整體運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來贏利的可能性不是很大，不過虧損到不至於。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同學發生口角。

財運：★★★☆☆

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00橄欖綠

開運方位：東北方向

雙魚座

晚上出去散散步，可以調整一下心緒。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力會有不錯的展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利的完成。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。

財運：★★★☆☆

財運上進展不大，最好保守理財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





