親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

每日星座運勢／金牛鴻運當頭諸事順　今天桃花旺盛

2019-11-13 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-11-13

牡羊座

悲觀失望的情緒佔據了思想。

整體運：★☆☆☆☆

遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。

愛情運：★☆☆☆☆

適合獨處、不適合約會、更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多多時特別要心平氣和，是個考驗耐力與定力的一天。

財運：★★☆☆☆

宜憑個人才藝賺錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：東北方向

金牛座

鴻運當頭，諸事順意。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，單身者面對心儀對像要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資成果得到展現，收穫頗豐讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴之感，很容易達成合作。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是個有始有終、行動力旺盛的一天，有良好的工作態度必能帶動良好的績效。

財運：★★★★☆

有點勞心的日子，可是遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00深海藍

開運方位：正南方向

雙子座

別將關係複雜化。

整體運：★★★★☆

與異性朋友相處甚歡，不過小心提防三角關係的出現！今天以對外為主的工作如銷售、保險理賠等會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

愛情運：★★★☆☆

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的是你的真情實意，而絕不是投機取巧。

事業運：★★★★☆

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

財運：★★★★☆

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的資訊。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業背極了，大部分居多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

財運：★★☆☆☆

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00芥末黃

開運方位：正東方向

獅子座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，也將大大影響你的情緒，不過同事的鼓勵與支持對你會有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力，會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

財運：★★★☆☆

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00冷泉藍

開運方位：正東方向

處女座

調整策略就會見成效。

整體運：★★★★☆

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，前期的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，站在不同的角度考慮事情，從另外的方法著手。愛情滋潤使得神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

緣分就在你身邊，單身者想戀愛應多留意身邊的異性朋友，正有人在默默的關注你唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★☆

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一兩張樂透試試手氣！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00桐花白

開運方位：正西方向

天秤座

拋棄不切實際的想法，滿意快樂就會多一點。

整體運：★★☆☆☆

今天對愛情有著強烈的衝動，單身者在表白前應思考三秒，以免表錯情會錯意。財運方面阻力重重，感到有些力不從心，不宜決策或衝動投資。工作上適合外出拜訪客戶、拓展新客源，會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但想要邂逅心儀的對象還需耐心等待，多表現你溫和的一面。

事業運：★★★☆☆

工作中熱情洋溢，思維也特別的開闊，有機會接觸新的工作領域。

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內，否則會搞得一身烏煙瘴氣。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

天蠍座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★★☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★★☆

精神抖擻，感覺渾身的細胞都在跳躍，對工作充滿熱情和期望，會使辦事效率提高不少，並忽視許多壓力。

財運：★★★☆☆

疑心病重不輕易相信他人的提議，堅持己見，時而喪失賺錢的契機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00咖啡棕

開運方位：正東方向

射手座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得跟多的支持率。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

事業運：★★☆☆☆

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

財運：★★★☆☆

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00乳酪白

開運方位：正北方向

摩羯座

說話做事前先細細思考一番。

整體運：★★★☆☆

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

愛情運：★★★★☆

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

事業運：★★☆☆☆

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

財運：★★★☆☆

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：西北方向

水瓶座

運勢較低，做事不太滿意。

整體運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來贏利的可能性不是很大，不過虧損到不至於。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同學發生口角。

財運：★★★☆☆

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00橄欖綠

開運方位：東北方向

雙魚座

晚上出去散散步，可以調整一下心緒。

整體運：★★★★☆

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力會有不錯的展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利的完成。

愛情運：★★★★★

感情生活多元化的一天，能夠深切的感受對方熱情的攻勢。

事業運：★★★★☆

正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。

財運：★★★☆☆

財運上進展不大，最好保守理財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象

2019-11-11 08:15

唐綺陽星座運勢週報：處女桃花從新朋友找起 天秤正財機會多

2019-11-11 07:34

看起來笨其實超聰明的4大星座 天蠍裝笨、冠軍城府深

2019-11-10 21:09

雨揚明年開運預言來了！ 12生肖前三名是這

2019-11-10 10:17

殺破狼周運勢／白羊當心被詐騙 射手戀情成正果機率高

2019-11-10 00:00

未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20

小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01

多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12

很有生意頭腦！這些生肖能把興趣變現金

2019-11-07 08:44

職場上「被挖洞跳」 反而跳得更高的4個生肖

2019-11-07 08:00

愛情長跑換來一句「到此為止！」這些星座有苦衷

2019-11-06 14:37

唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災

2019-11-04 12:41

心測：選出「最難承受」的事情 直視你內心的孤單指數

2019-11-02 14:00

雙子開懷大笑、處女凝視遠方 12星座女散發魅力的瞬間是？

2019-11-01 15:59

小孟塔羅：有何不可？測你適合姊弟戀嗎

2019-11-01 09:53

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

2020年12星座運勢出爐！贏家在這裡

2019-10-30 17:26

維持現狀就是我的風格 主星同位素 – 天同

2019-10-30 16:37

11月星座塔羅運勢：金牛出錯的機率飆升 天蠍適合外出求財

2019-10-30 16:18

【塔羅】交往中必算！妳適合跟他結婚嗎？

2019-10-30 14:30

衰超久嗎？11月邁向今年最好運的4大星座，射手會升官

2019-10-29 23:33

做對就旺12年！明年12生肖運勢揭曉

2019-10-29 16:40

一路旺到明年！這些5個生肖年底前特別順遂

2019-10-28 14:00

2020年運勢出爐！今年底運勢搶先揭露

2019-10-28 08:13

梧桐塔羅占卜：我能在交友軟體遇見真愛嗎？

2019-10-25 13:31

11月生命靈數運勢分析：願你能保護好 你感到不能退讓的這些那些

2019-10-25 09:17

小孟塔羅：你是草莓族嗎？測你抗壓指數多高

2019-10-25 09:08

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

老是忘東忘西？ 12生肖增強記性秘訣大公開

2019-10-24 10:40

「長得美、情路愈坎坷」3大星座 天蠍桃花旺卻常受傷

2019-10-23 20:55

愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10

生肖開箱文！讓你認識不一樣的12生肖

2019-10-22 09:29

女生限定！左眼跳財時機大公開

2019-10-21 16:30

就是不準別人碰！占有欲最強TOP 4星座、處女缺安全感

2019-10-17 22:28

夢見結婚不是吉兆！一解看似美夢卻象徵危險逼近的4個夢

2019-10-17 15:09

小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開

2019-10-17 10:38

雙魚喜歡幻想、牡羊心理有事！容易分心5個星座是他們

2019-10-17 09:44
看更多

熱門文章

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

慟！等不到桃機新塔台啟用 資深航管員昨晚病逝

2019-11-12 12:11

近五年大學畢業生 最好及最難找工作的科系出爐

2019-11-12 11:43

「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題

2019-11-12 00:54

吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02

香港人外派來台公開高薪資 網喊「來台定居吧」

2019-11-12 13:41

今低溫下探15度 明晚變天北部有雨

2019-11-12 04:58

超商賣蓮花、收紙錢…服務好兄弟 這句話說不得

2019-11-12 09:00

台灣地鐵之父辭世享年96歲 前台鐵局長千字文哀悼

2019-11-12 13:39

「燒久姬」腺病毒首超流感 疾管署：本月恐現社區流行

2019-11-12 15:43

風神颱風生成 明再迎東北季風北台灣轉濕

2019-11-12 15:23

法律系畢業生平均半年找到第一份工作 教授直指這原因

2019-11-12 22:04

吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台

2019-11-12 07:47

尾牙抽咖啡機、吸塵器好嗎？網曝「最受歡迎獎項」是這個

2019-11-12 11:51

單親媽罹乳癌拖年餘一個人看診 醫生這句話惹哭眾網友

2019-11-12 11:26

50歲醫師常跑馬 仍心肌梗塞了

2019-11-12 12:32

【親子之間】鍾鍾／愛的練習題

2019-11-12 06:00

影／「雙臉小黑貓」遭母貓遺棄 獸醫收養變頭好壯壯

2019-11-12 11:10

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

死亡率全球第5 防失智這樣運動更有效

2019-11-12 00:45

溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉

2019-11-12 08:02

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

【賞文迴響】小魚媽媽／爭食魚眼的記憶

2019-11-12 06:00

過餐忘了吃藥 補吃藥掌握「時間切半」原則

2019-11-12 12:08

好市多新甜品IG洗版 COSTCO焦糖脆片聖代你吃了沒？

2019-11-12 11:42

流感疫苗延後接種 長輩、慢性病患 快打肺炎鏈球菌疫苗

2019-11-12 01:26

「免費吃1年」烏龍麵！丸龜製麵週年大抽獎 還送炸雞

2019-11-12 16:21

添加植物碳的食品安全嗎？ 食藥署專家會議結果出爐

2019-11-12 10:48

影╱桃機新塔台將啟用 360度環景模擬駱駝闖跑道、桃園下雪

2019-11-12 19:11

震驚！中性筆芯「黃色液體」？ 專家突破盲點這樣說

2019-11-12 13:51

勞動部追蹤五年畢業生 這個學門轉行跨最大

2019-11-12 11:41

近日清晨冷 氣象局用「珍珠奶茶」解釋輻射冷卻秒懂

2019-11-12 14:51

雙11全台最會買縣市又是它！蝦皮購物熱賣品追加返場

2019-11-12 17:37

嗜睡呼吸喘我怎麼了？ 一張表看感冒、肺炎怎麼分

2019-11-12 01:26

台灣人首攻頂7千公尺希姆隆峰 「每一步都是為了家人」

2019-11-12 18:59

先打肺炎、再打流感疫苗 接種PCV13 提供十年保護力

2019-11-12 01:26

鋼環卡住命根子求醫也GG 消防弟兄電鋸「解套」

2019-11-12 15:14

Lady M提拉米蘇千層浪漫登場 巧克力、紅絲絨同步回歸

2019-11-12 13:32

Krispy Kreme把聖誕老公公 麋鹿變甜甜圈 這天買一送一

2019-11-12 14:24

京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top