每日星座運勢／射手運勢旺盛的一天 擅用智慧得財

2019-11-12 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-12

牡羊座

精神飽滿的一天，情緒比較激昂。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，兩人比較融洽，共進晚餐更會增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上能與同事友好的進行協作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

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事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事偏向同事間有良性的互動，壞事偏向自己提不起勁！

財運：★★★★☆

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

金牛座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小打小鬧中增進了彼此的情誼。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可解除煩惱。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

事業運：★★★☆☆

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業中需要新挑戰或新事物進行調劑。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00石榴紅

開運方位：東北方向

雙子座

有機會發揮優勢與專長。

整體運：★★★★☆

今天與另一半溝通較深入，因聊到彼此都感興趣的話題，氣氛非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，日常的累積在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★★

事業運頗優，心情快樂之下工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00和闐玉白

開運方位：正南方向

巨蟹座

差強人意的一天，處事過於感性。

整體運：★★☆☆☆

今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來紀纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。

事業運：★★★☆☆

若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00淺海藍

開運方位：東南方向

獅子座

用心發現，會有很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯，可是你會較為執著，只專注一處的風景，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味向朋友提供經濟援助，不見得是幫他，反而還會給自己帶來不必要的經濟麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易獲得滿足；單身者被動桃花旺盛。

事業運：★★★★☆

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

財運：★★★☆☆

今日你做著發財夢，對於投資存在一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00石榴紅

開運方位：正北方向

處女座

要在團隊中找到自己的位置。

整體運：★★★☆☆

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

事業運：★★☆☆☆

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

財運：★★★★☆

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00葡萄紫

開運方位：正北方向

天秤座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

愛情運：★★★☆☆

可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！

事業運：★★★☆☆

工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。

財運：★★☆☆☆

多一事不如少一事，少惹錢財是非。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00湖水綠

開運方位：東南方向

天蠍座

肯定自己才會讓你戰勝困難

整體運：★☆☆☆☆

職業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對像者易因對方良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

財運：★☆☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00鈦晶金

開運方位：西北方向

射手座

運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡纏而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬梆梆喔，否則會使愛情運降溫。

事業運：★★★★★

打起精神做業務，大訂單可離你不遠了喔！

財運：★★★★☆

擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：正西方向

摩羯座

投資運攀高，不可放過機會。

整體運：★★★☆☆

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，留些資金靈活運作。繁忙的工作促使你開動腦筋，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。

事業運：★★★★☆

應把重心放在提高工作業績上，別想投機取巧。

財運：★★★★☆

判斷精準，有進財機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00深茄紫

開運方位：正北方向

水瓶座

想生錢就得先省錢。

整體運：★★☆☆☆

對方有點反感你施加的貼身之術，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。

事業運：★★☆☆☆

情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。

財運：★★★☆☆

賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00珍珠白

開運方位：東北方向

雙魚座

為愛而勇敢。

整體運：★★★☆☆

工作狀態不佳，問題百出，平心靜氣處理下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心，堅強起來，為愛而變得勇敢吧。約上朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾！

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會與人合作而且有豐厚收穫。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00大理石灰

開運方位：西南方向

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