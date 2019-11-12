每日星座運勢／射手運勢旺盛的一天 擅用智慧得財
2019-11-12
牡羊座
精神飽滿的一天，情緒比較激昂。
整體運：★★★★☆
與伴侶和睦相處，兩人比較融洽，共進晚餐更會增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上能與同事友好的進行協作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。
愛情運：★★★☆☆
感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有好有壞，好事偏向同事間有良性的互動，壞事偏向自己提不起勁！
財運：★★★★☆
冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00蘑菇灰
開運方位：正東方向
金牛座
工作情緒起伏不斷。
整體運：★★★☆☆
單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小打小鬧中增進了彼此的情誼。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可解除煩惱。
愛情運：★★★★☆
單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。
事業運：★★★☆☆
重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業中需要新挑戰或新事物進行調劑。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00石榴紅
開運方位：東北方向
雙子座
有機會發揮優勢與專長。
整體運：★★★★☆
今天與另一半溝通較深入，因聊到彼此都感興趣的話題，氣氛非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，日常的累積在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。
愛情運：★★★☆☆
出門前搞點特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！
事業運：★★★★★
事業運頗優，心情快樂之下工作績效特別好，而且耐心、耐力、腦力也不錯唷！
財運：★★★☆☆
金錢運作上特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-21:00和闐玉白
開運方位：正南方向
巨蟹座
差強人意的一天，處事過於感性。
整體運：★★☆☆☆
今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。
愛情運：★★★☆☆
單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來紀纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。
事業運：★★★☆☆
若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。
財運：★☆☆☆☆
腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜。不宜接觸財務的一天。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-08:00淺海藍
開運方位：東南方向
獅子座
用心發現，會有很多機會。
整體運：★★★★☆
今天的桃花還是很不錯，可是你會較為執著，只專注一處的風景，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味向朋友提供經濟援助，不見得是幫他，反而還會給自己帶來不必要的經濟麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易獲得滿足；單身者被動桃花旺盛。
事業運：★★★★☆
工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，
財運：★★★☆☆
今日你做著發財夢，對於投資存在一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00石榴紅
開運方位：正北方向
處女座
要在團隊中找到自己的位置。
整體運：★★★☆☆
上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。
事業運：★★☆☆☆
不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。
財運：★★★★☆
對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-10:00葡萄紫
開運方位：正北方向
天秤座
運勢波動不一，要適用才好。
整體運：★★☆☆☆
投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！
愛情運：★★★☆☆
可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！
事業運：★★★☆☆
工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。
財運：★★☆☆☆
多一事不如少一事，少惹錢財是非。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-07:00湖水綠
開運方位：東南方向
天蠍座
肯定自己才會讓你戰勝困難
整體運：★☆☆☆☆
職業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對像者易因對方良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。
愛情運：★☆☆☆☆
火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。
財運：★☆☆☆☆
在購物時容易買到瑕疵品。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：21:00-22:00鈦晶金
開運方位：西北方向
射手座
運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。
整體運：★★★★★
今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡纏而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。
愛情運：★★★★☆
愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬梆梆喔，否則會使愛情運降溫。
事業運：★★★★★
打起精神做業務，大訂單可離你不遠了喔！
財運：★★★★☆
擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅
開運方位：正西方向
摩羯座
投資運攀高，不可放過機會。
整體運：★★★☆☆
看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，留些資金靈活運作。繁忙的工作促使你開動腦筋，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時與同事聊聊天，會有驚喜的發現。
愛情運：★★☆☆☆
問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。
事業運：★★★★☆
應把重心放在提高工作業績上，別想投機取巧。
財運：★★★★☆
判斷精準，有進財機會。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-20:00深茄紫
開運方位：正北方向
水瓶座
想生錢就得先省錢。
整體運：★★☆☆☆
對方有點反感你施加的貼身之術，不妨分開一下，讓彼此多一點自由的空間；花錢容易掙錢難，今天你深有體會，必要時還是省省錢才好；繁忙之時更要多份細心，這樣才能避免不必要的麻煩。
愛情運：★★★☆☆
春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅。單身者眼光別太高，想戀愛應放低姿態。
事業運：★★☆☆☆
情緒狀況比較平穩，只是別表現得過於特立獨行，以免影響人際交往和上司對你的印象評分。
財運：★★★☆☆
賺取正財特別費力，正財的多寡與勤勞度有關。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00珍珠白
開運方位：東北方向
雙魚座
為愛而勇敢。
整體運：★★★☆☆
工作狀態不佳，問題百出，平心靜氣處理下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心，堅強起來，為愛而變得勇敢吧。約上朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾！
財運：★★★★☆
財運不錯，有機會與人合作而且有豐厚收穫。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00大理石灰
開運方位：西南方向
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