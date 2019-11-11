每日星座運勢／雙魚別因慾望影響事 偏財見好就收

2019-11-11 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-11-11

牡羊座

人際關係和諧，外力助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！

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事業運：★★★☆☆

事業運普通，壓力會大一點，可別偷懶，愈是偷懶壓力就愈大，宜虛心接受上司的安排。

財運：★★★★☆

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

金牛座

富於創新，就是成功。

整體運：★★★☆☆

工作中的任務作了創新性的處理，受到領導的賞識，很有成就感。戀情沒有新進展，有點苦悶和不安，順其自然吧，感情不可勉強為之。財運一般，不宜做風險性投資，保守的理財比較適宜。

愛情運：★★☆☆☆

啊，情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★★☆

剛步入職場的新人，或是比你小幾歲的異性，最有可能成為你的大貴人，多加留意會有好運。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶之時不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

雙子座

情商減低、智商跳高的一天。

整體運：★★★☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★★★☆

撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

集中注意力，安全才是第一位。

整體運：★★★☆☆

行車時千萬別開小差，今天的意外指數偏高，小心受傷。感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走，花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場顯得更強。

愛情運：★★★☆☆

感情運不太好，單身者別把過多精力花在憧憬浪漫愛情上，投入工作會有更大的收穫！

事業運：★★★☆☆

有許多事務需要你來處理，但你能樂觀面對。雖然進度較慢，但能得到理解。

財運：★★★☆☆

在購物時要特別小心，別輕信促銷誘惑，小心上當受騙。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：東南方向

獅子座

生活不溫不火，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★★☆☆

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00深茄紫

開運方位：西南方向

處女座

相當順意的一天，一些小挫折不會影響你的心情。

整體運：★★★★☆

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加不少的印象分。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

愛情運：★★★★☆

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

事業運：★★★★☆

職場中表現得氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

財運：★★☆☆☆

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，最好別與人有金錢往來。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00朝霞紅

開運方位：西北方向

天秤座

太過炫耀金錢有得不償失的危險。

整體運：★★★☆☆

錢財外露容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

事業運：★★★★☆

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00艷棗紅

開運方位：正北方向

天蠍座

擔心的事情並不會出現。

整體運：★★★★☆

今天是戀愛中的人見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴的默契會得到一次質的飛躍，交流相助機會明顯增多；工作有很高的積極性，但機遇有所欠缺，還需耐心等待。

愛情運：★★★★☆

走桃花運，單身者有機會受到異性朋友的邀約，戀愛機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00鉑金灰

開運方位：正南方向

射手座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中心中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

財運：★★★☆☆

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00硃砂紅

開運方位：正北方向

摩羯座

運勢欠佳的一天。

整體運：★☆☆☆☆

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，心情上有點沮喪，不太有勁，容易有拖泥帶水的情況發生，不妨從最喜歡的項目著手吧！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色賭沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！保守之人損失較少！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00古銅青

開運方位：正北方向

水瓶座

多與人互動，會有好運。

整體運：★★☆☆☆

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

事業運：★★★☆☆

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00薔薇粉

開運方位：西南方向

雙魚座

別因慾望強烈而影響事態進展。

整體運：★★★★★

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇桃花的好處所；女生路過食品店時會有很強的購買慾，忍不住買下大堆食品，雖然便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下可以有實質收穫。正財面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00雪花銀

開運方位：東北方向

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