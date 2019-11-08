未來一個月「人際運勢最旺」5大星座！第1名氣場無法阻擋

2019-11-08 09:20 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 在現今科技冷漠的社會裡，大家都是低頭族，常常會在餐廳看到全家人出門吃飯，每個人都在滑手機沒有人在對話。同樣的情況在同學、好友、同事間也很常看到，漸漸的大家經營人際關係的能力有越來越退化的現象，而想要擁有好人緣真的是需要訓練的，除了做人處事要有智慧之外，有時候也很講運氣，當你想用心經營時若沒有好運氣，會搞得自己灰頭土臉，到處吃閉門羹。讓我們來看看未來一個月12星座誰的人際運勢最強盛？

第五名：金牛座

金牛座的朋友在未來一個月會被友情所感動，平常穩定又可靠善良的你們，會發現自己在朋友心中是很重要的存在，有很多你其實不在意的人，沒想到他們把你當很好的朋友，會讓你有意外的驚喜感，而跟人際有關的誤會，在未來一個月都有機會盡釋前嫌，得到一個圓滿的落幕，如果有什麼遺憾或想解開的心結，可以溫和理性的跟對方說清楚，會得到好的回應。而在事業上不管是跟主管或是同事溝通，都會有很順暢的感覺，另外也因為你過去常常幫助別人，比如很好說話的配合調班，或是買糖果給同事吃，之前種的善緣現在會陸續回報到你身上，如果在工作上有犯什麼小錯誤，同事也會互相幫忙，讓你平安無事。

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第四名：雙子座

雙子座的朋友這段時間能夠善用你長袖善舞的能力，在人際相處上展現幽默風趣的好手腕，那些害羞的、閉俗的、難搞的、規矩很多的朋友通通會被你打動，你能將輕鬆與歡笑帶給大家，而人們也會想跟你討論那些最新最有趣的消息，什麼好玩的新鮮事都逃不過你眼裡。而且你會發現越來越多人想跟你深交，開始會跟你透露很多秘密跟心事，如果你覺得對方人不錯的話，是成為好友的大好時機喔！而在事業的人際關係上，主管會很欣賞你的聰明才智，也因為你做事俐落有效率，工作夥伴之間相處起來會感到輕鬆無負擔，溝通上也都能很快速的掌握對方的思考，給出最正確的指引，這種合作無間的狀態可以讓所有事情都更順利！

第三名：水瓶座

很多人常說水瓶座的人像外星人，但你知道嗎？這年頭越怪的人越吃香！愛搞叛逆跟脫離世俗要求的水瓶，反而是很多朋友想要成為的樣子。另外你們善解人意又溫暖的性格，常常默默的支持很多人的心靈，而且願意為朋友兩肋插刀的水瓶座，在外已獲得正港好名聲，雖然常常搞消失會讓水瓶座的情人很痛苦，但在人際交往上面算是很好相處的朋友，因為有問題你們都會自己解決，對朋友不會過黏非常自由。在事業的人際關係上，若需要人協助，都可以不用客氣開口跟朋友或同事詢問，怕帶給別人麻煩的你們不用擔心，因為這段時間你周圍的人也會有想要「被你需要」的感覺。被依賴是會有成就感的，偶爾依賴一下別人，讓自己輕鬆一點。

第二名：牡羊座

牡羊座的朋友這段時間很容易因為出外旅遊而認識志同道合的朋友，或者因為參加課程或是工作出差而認識到值得交往一生的好友，這段時間他人很容易感受到你內心那塊溫柔體貼的一面，大家會覺得你的直接是純真善良，而你真心的對人好，也會遇到好人來回報你。不管是認識新朋友或是維持舊友關係運勢都非常旺。而在事業上的人際關係，你會體驗到人是群體的動物，團隊合作的效益會讓你驚豔，尤其如果你有一些狀況需要被協助，你所待的團隊會非常有力量的給你支援。另外如果需要替公司開疆闢土，拓展新的事業領域，這段時間你也是福星高照會遇到貴人相助，所遇之人都蠻喜歡你的。這些都歸功於你平常為人心善，善有善報。

第一名：獅子座

恭喜獅子座的朋友未來一個月的人際運勢可說是好運旺旺旺，從上半年努力到現在的獅子朋友們，終於站上了一個新舞台，過去的成績都成了你輝煌的羽毛，光是氣場就變得比別人更加亮眼，無法阻擋。獅子座這兩年以來的時間可說是閱歷變得更加豐富，為人更成熟穩重。朋友越來越多，甚至很多是聚會上剛見面的朋友就能一拍即合。而本性樂觀、大方、喜歡熱鬧的獅子，在年底會有非常多的聚會邀約，人見人愛，大家想到你就想到氣氛歡樂，非常期待你的到來。而在事業上，合作關係都會找到更好的溝通方式能互相理解，會遇到很多貴人相助，或者有欣賞你的伯樂願意提拔你。家人之間相處也會和樂融融充滿喜悅。