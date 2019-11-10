殺破狼周運勢／白羊當心被詐騙 射手戀情成正果機率高

2019-11-10 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年11月11日～11月17日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

學業運方面，金星與木星齊聚學業宮位，還是學生的白羊座，在學校的學業成績亮眼，作業與報告受到指導者重視。某些白羊座會有機會到外地當交換學生，或是申請外地學術研討的機會，與許多海外的人士做交流。

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遠行運方面，金星與木星齊聚學業宮位，此時出門遠行，會遇到讓你覺得很特別的人物，或是會有異國桃花熱烈追求。然而金星受到海王星影響，此時也要當心被騙子詐騙。

本週須注意的部分：

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時水星持續在財務宮位退行，容易被某些商業手法所誘惑，衝動消費。然而目前有許多信用卡債尚未清償，使得財務缺口越來越嚴重。

感情運方面，在感情宮位的火星受到冥王星影響，另一半控制慾過度強烈，會強迫你做一些你不認同的事情，此時你自主意識較為強烈，很多事情會因為彼此無法協調，產生不愉快。

工作運方面，在志業宮位的冥王星持續受到夥伴宮位的火星影響，與上司以及一起工作的同事在工作認知上有嚴重的歧見，職場上常有火爆的場面上演，必須要用強烈的手段，才能讓自己的地位受到保障。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，水星持續在感情宮位退行，會與過去喜歡過的對象再度聯繫，對於對方的愛戀會因此舊情復燃。然而本週滿月發生在命宮，某些金牛座也可能會在此時停下追逐，放下對某個人的情緒，不再糾結於失敗的戀情中。

金錢運方面，木星與金星齊聚在財務宮位，此時會因為投資得宜，有大筆獲利進帳。然而金星受到人際關係宮位的海王星影響，當心有人覬覦你的財富，會用一些名目向你詐取金錢。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星持續受到冥王星影響，與你一起工作的夥伴會出一些狀況，使得整個工作進度被拖累，有些金牛座甚至需要頻繁地到外地處理問題，幫出包的同事收拾殘局，感覺很累。

健康運方面，滿月發生在命宮，腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子，或是消化不良。同時火星持續影響健康宮位，工作有過勞的傾向，時常感到疲累。注意血光之災，容易發生意外傷害。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，金星與木星齊聚感情宮位，開始思考走向人生的新階段，把另一個人規劃在你未來的藍圖中，某些雙子座正在規劃婚禮，決定進入婚姻，此時適合著手籌備結婚相關的事宜。

金錢運方面，在財務宮位的土星、冥王星與工作宮位的太陽、海王星有良好連結，工作收益增加，會獲得額外的獎金或是紅利，使得你的財務狀況獲得解決。然而冥王星受到戀愛宮位的火星影響，會為了愛情，花費也跟著增加。

本週須注意的部分：

健康運方面，水星持續在健康宮位退行，某些身體上的老問題不斷復發，感冒遲遲無法痊癒，滿月發生在精神宮位，身心靈需要好好休息一陣子，很容易因為身體狀況不佳，感到厭世。

工作運方面，水星持續在工作宮位退行，某些事務不斷需要來回修正，同時辦公用的重要電子器材、軟體容易故障，造成工作進度嚴重延宕，本週滿月影響著工作宮位的水星與太陽，對於目前的職場感到厭倦，會萌生辭職的想法。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，金星與木星齊聚工作宮位，目前處理任何事務都非常輕鬆，游刃有餘，同時在職場上成為舉足輕重的人物。然而金星受到海王星影響，會覺得沒挑戰性的工作很無聊。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，有很多過去離開你的人會在此時想念你的好，不過受到滿月的影響，你對於已經是過去式的情感關係不再留戀了。某些巨蟹座會在此時與前情人聯絡上，再度見面時，彼此的怨懟都可以放下了。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星持續受到冥王星影響，與家人的冷戰持續，其實已經有些氣消，但就是不想跟固執的家人低頭。沒有家庭糾紛的巨蟹座，則特別要注意家中電器、爐火的使用，同時當心門戶安全。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友不斷在情感關係上鬼打牆，會使你覺得不耐煩，默默封鎖對方的帳號，或是不想再讀對方的訊息。某些巨蟹座則是因為情感關係上的不愉快，離開某個麻煩的社群或團體。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，木星與金星齊聚在戀愛宮位，在曖昧狀態中的獅子座，兩人關係會在此時有關鍵性的進展，脫單的機率很高。情感已經穩定的獅子座，兩人會有愛情的結晶，或是會一起收養寵物。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個任務或是職務會在此時完成，可卸下重擔，轉換到更理想的領域或職務。然而滿月受到水星逆行的影響，你對於目前的職場總有一種看待家人的情緒，感到離情依依。

本週須注意的部分：

家宅運方面，水星持續在家宅宮位退行，家宅目前正面臨大規模的整修，有些家電與傢俱也必須要換新。需要搬家的獅子座則要注意一下合約的問題，避免被不肖房東剝削。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到金星影響，某些獅子座在此時會收編一隻寵物，會需要花很多錢為毛孩子植入晶片與打疫苗。不養寵物的獅子座，也可能會因為看演唱會，或是一些娛樂活動上有大筆額外的開銷。

交通運方面，在交通宮位的火星受到冥王星影響，交通工具故障頻頻，可能必須要換新車了，駕駛車輛出門要當心與人發生行車糾紛，同時被開罰單的機率較高，這段時間請特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢：

家宅運方面，金星與木星齊聚家宅宮位，會在此時重新整修房子，或是購買新的傢俱。想搬家的處女座會物色到很不錯的物件，然而金星受到海王星影響，一直處在斡旋狀態，遲遲無法簽約。

面試運方面，水星在面試宮位退行，受到滿月的影響，尋求新工作的處女座會被過去合作過的老東家召回，回到原來的公司就任新的職務。某些處女座雖然會在此時被理想的單位錄取，進入之後卻會覺得工作與當初談的內容差異過大。

本週須注意的部分：

旅遊運方面，水星在旅遊宮位退行，受到滿月影響，在外地旅遊會因為一些事件，使你滯留在某個區域動彈不得，或是因為交通上的事故，造成行程的延誤。這段時間盡量不要出遊為佳。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到子女宮位的冥王星影響，會花非常多的金錢在家中的小孩與寵物身上，但花這些錢僅是你個人的執念，孩子也許並不需要。某些處女座會因為追星、演唱會、或是一些娛樂活動，有大筆的開銷。

感情運方面，在感情宮位的海王星受到金星影響，對於進入一段穩定的關係會十分憧憬，然而對方遲遲無法給你肯定的承諾，使你對這段關係有些動搖。

天秤座：

整體運勢：

學習運方面，金星與木星齊聚學習宮位，還是學生的天秤座，有任何考試，成績都會出乎意料的好，即便是不拿手的科目也能勉強及格。學習新事物時，也會遇到較為友善的同學，可以相互切磋砥礪，學習成果亮眼。

旅遊運方面，金星與木星齊聚旅遊宮位，臨時揪到不錯的旅伴，一起到想朝聖的景點打卡，和友人一起分攤旅費，負擔較低。然而金星受到工作宮位的海王星影響，旅途中會不斷接到職場上的人傳來的訊息，旅行時還需要處理許多公事。

本週須注意的部分：

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，同時水星在金錢宮位退行，某筆預期要進帳的款項未能如期匯入，使你產生嚴重的焦慮，此時荷包快要見底，會非常猶豫該不該跟對方催款。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到金星影響，執行工作事務出包率較高，執行工作細節須特別謹慎，說話也容易惹上口舌是非，這段時間需特別保持腦袋清醒，謹言慎行。

感情運方面，滿月發生在慾望宮位，受到逆行的水星影響，情感關係會因為肉體上的依戀藕斷絲連，然而靈性層面無法同步的問題日趨嚴重，此時會因為戀愛對象不在乎你的情緒，而感到心寒，暫時封鎖對方。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運方面，金星與木星齊聚金錢宮位，手頭比較寬裕，可能會趁著週年慶買些平常捨不得買的奢侈品，或是去吃一頓昂貴的料理，好好犒賞自己。然而金星受到海王星影響，會因為戀愛、寵物、孩子、娛樂、追星…...等事務亂花錢。

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星與太陽有良好連結，平常對你十分嚴格的指導者，突然大發慈悲，放你一馬，在考試與作業成績給了你一個勉強及格的分數，使你不至於被當。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，有個事件將迫使你做出決定，必須要斬斷藕斷絲連的關係。某些天蠍座在滿月期間容易跟交往對象鬧脾氣，此時分手的機率較高，滿月期間要特別注意情緒管理。

工作運方面，水星持續在命宮退行，同時滿月發生在夥伴宮位，週遭一起工作的同事會離職或有一些調動，使你要得承擔更多的工作量。此時會對目前的職場有些不滿意，會想丟些履歷尋求新的可能性。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務或職務在此時告一段落，會趁工作結束的這段空檔休息一陣子。有部分的射手座會對於目前的工作感到倦怠，萌生辭職的想法。

感情運方面，金星與木星齊聚命宮，兩人對於情感發展有新的共識，關係還在曖昧狀態的射手座，這個時候會想與對方告白，戀情修成正果的機率很高。然而金星受到海王星影響，單身的射手座週遭爛桃花也比較多。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到冥王星影響，有些小人看你不順眼，會躲在網路後面詆毀你。招來這些小人的原因，可能是目前你正出風頭，遭人嫉妒，成為一些人的箭靶。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到金星影響，與家人之間有些問題溝通不良，不斷在某個點無限圈迴。居家環境附近有些不平靜，容易被鄰居的噪音打擾，門戶要當心遭宵小闖入，以及注意爐火與電器的使用。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星影響，經濟稍微寬裕一些時，就會想亂花錢，造成臨時需要用錢時財庫總是困窘。這段時間預期外的支出比較多，同時容易被人詐騙金錢，心情會感覺特別貧困。

摩羯座：

整體運勢：

人際關係方面，水星持續在人際關係宮位退行，有許多老朋友來聯繫你，可能會在此時舉辦同學會，或是收到老朋友的紅色炸彈，會跟老朋友們重聚。交際應酬的邀約較多，有些應酬也許並不想參加，卻不知該怎麼拒絕。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與在人際關係宮位逆行的水星有良好連結，會有老朋友揪你重回學生時代常去的景點遊覽，風景似乎改變的不少，但許多回憶在此時湧上心頭。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，會處理掉過去的情感關係，不再藕斷絲連。關係還沒穩定下來的摩羯座，會在此時與對方直球對決，決定雙方是否能發展下去。

工作運方面，在志業宮位的火星持續影響命宮的冥王星，工作嚴重過勞，卻無法獲得任何回饋，會開始思考是不是該離開目前的工作，選擇單純一點的職場環境比較愉快。

水瓶座：

整體運勢：

人際關係方面，金星與木星齊聚人際關係宮位，會收到紅色炸彈，好朋友在此時結婚，會心甘情願地包一個大紅包慶賀。此時你會與很多朋友重聚，會感覺很久沒能如此自在地與人相處了。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某些離家已久的水瓶座，會因為一些問題必須要回家好好面對與解決。與家人的誤會也可在此時冰釋前嫌。想搬家的水瓶座，會因為工作的關係而決定落腳的地方，暫時塵埃落定。

感情運方面，金星與木星齊聚人際關係宮位，在某個社交場合結識有好感的對象，會有一起出遊的機會，兩人的關係因此增溫。然而金星受到海王星影響，目前雙方的關係只能發展到朋友以上，戀人未滿的曖昧狀態。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在志業宮位退行，工作上所使用的重要器械、電子用品、軟體程式在此時故障，使你無法順利執行工作，必須尋求其他的替代物件，浪費許多寶貴的時間。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到金星影響，盡量不要代購與團購某些東西，容易有購物糾紛，重要的電子用品在此時故障，非得換新不可，荷包因此大失血。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，金星與木星齊聚志業宮位，過去一直無法進行的計畫，終於動了起來，因著工作成果的展現，在職場的地位會確立下來。還在尋找新工作的雙魚座，會有機會進入到一個體制健全的公司就業，待遇也非常良好。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與冥王星與遠行宮位的太陽有良好的連結，某個很久不見的異國友人會聯絡你，再度見面十分愉快。此時長輩運不錯，會被師長或是上司提拔，接管非常重要的資源。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的火星持續受到冥王星影響，與朋友之間的肢體觸碰當心擦槍走火，惹上桃色糾紛。某些雙魚座會以肉體關係維持已經殘破不堪的愛情，越來越感覺食之無味。

旅遊運方面，滿月發生在旅遊宮位，受到逆行的水星影響，旅行時較為不節制，一不小心就刷爆了信用卡，同時要當心在異地遺失金錢或貴重物品。容易遇上航班以及交通接駁不順的問題，困在某個區域無法動彈。

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