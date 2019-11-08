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小孟塔羅：這一生有什麼遺憾，一定要去做？

2019-11-08 09:01聯合新聞網 小孟

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
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當你默默喜歡一個人，卻分不清他的心意時，會選擇表白還是隱瞞呢？擔心說了當不成朋友；擔心不說成了遺憾，這是個兩難的選擇。正因人的時間有限，好好把握想做的事，不要讓遺憾伴你終老。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，這一生有什麼遺憾，一定要去做？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：MJ Cullinane(Crow Tarot)




A：珍惜你所擁有的。(錢幣七正位)

牌面上的烏鴉站在自己築的巢上。

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這張牌表示你需要學會感恩、學會看見你已經擁有的美好，這樣你才會活得更快樂。當你把目光放在你所缺乏的東西時，除了心情會感到沮喪外，倘若這件事與某人有關，你可能會不斷跟對方索求，萬一對方被你逼走，將會成為你的遺憾。小孟老師提醒你，知足常樂。

B：實現自己的夢想。(錢幣三正位)

牌面上的烏鴉在吃樹上的櫻桃。

A：珍惜你所擁有的。(錢幣七正位)
A：珍惜你所擁有的。(錢幣七正位)
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這張牌表示你可以運用創造力，撒下種子灌溉發芽，也可以運用破壞力，將千年神木攔腰砍斷。儘管人生的長度有限，創造力卻是無止盡的，請實現埋藏在心中的願望，不要讓它成為遺憾，過程中遇到的阻礙，用破壞力一一掃除吧！小孟老師提醒你，讓夢想成為動力。

C：重視內心的聲音。(錢幣四正位)

牌面上的一隻烏鴉，雙手環抱著兩枚錢幣。

C：重視內心的聲音。(錢幣四正位)
C：重視內心的聲音。(錢幣四正位)
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這張牌表示你要重視，曾對自己許下的諾言。也許你想要減肥健身，想讓自己變得更好，或是你想要購買房子，擁有一個屬於自己的家等等。但是什麼讓你卻步了？這時請你誠實詢問自己，現在的生活是你想要的嗎？小孟老師提醒你，你是騙不了自己的。

D：找到生活的平衡。(錢幣九正位)

牌面上的烏鴉站在哈士奇的頭上。

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這張牌表示你需要做到踏實的平衡。如果生活的不夠踏實，你可能會盡情玩樂，而虛度光陰的結果是，年紀一把卻一事無成。如果踏實過了頭，可能會變成吝嗇，而斤斤計較的結果，會失去比錢更重要的東西。小孟老師提醒你，好好面對你的人生。

E：找回內心的平靜。(錢幣二正位)

　　牌面上的一隻烏鴉，在無限大符號上平衡。

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這張牌表示你需要找回內心寧靜。是什麼困住你的心？甚至影響你的睡眠品質。有些人擁有好的生活條件，仍總是為了孩子的事煩心，有些人放不下過往回憶，任由回憶折磨消耗自己。小孟老師提醒你，若你無法自己做到，可尋求專業人士的協助。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌夢想睡眠減肥健身

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