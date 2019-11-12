小心過勞！這些個性注定是工作狂？
【文‧科技紫微網】
「工作狂」可說是高度競爭壓力下的社會產物，不管你願不願意，都有可能不知不覺中被工作綁架。現在就從命宮中的紫微主星來看，你會因為什麼原因，讓自己的生活只剩工作，變成不通人情的工作狂？
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開創型（七殺星、破軍星、廉貞星、貪狼星）
不容易相信別人
行動，行動，還是行動！開創型主星們要的就是當機立斷和快速執行，如果他們被逼到工作狂的境地，那一定是他們看不慣旁人的慢節奏和低效率。我行我素的開創型主星們總覺得思考和遲疑都是失敗的代名詞，有著時間等他人開動，還不如自己攬過來一口氣全部解決。
久而久之，他們習慣了孤軍奮戰。超額的工作不得不超時的處理，加班、趕工從此與此君為伴，而且還會沾沾自喜的認為「如果沒有我，公司要垮了！」
其實開創型未必想成為工作狂，只是缺乏一點耐心和誠意去相信團隊的力量。需要敞開心去理解團隊的通力合作，或許有更省事的方法、更完善的方案，再加上開創型快速的行動力，豈不是邁向更圓滿的結局？
領導型（紫微星、天府星、武曲星、天相星）
沒有營造出真正屬於自己的生活
下班後能做點什麼？不少人有著豐富的娛樂活動，或者充實的家庭生活。日復一日的職場生活讓人們的圈子似乎愈來愈小，很多人可以隨性的找點樂子，放鬆身心。如果謹慎的領導型主星成為廢寢忘食的工作狂，一定是他少了閒情逸致去發掘興趣，娛樂人生。
一旦生活圈子小，朋友很少，樂趣就不得不在工作中尋找，沒有了下班的界限，這份「娛樂「似乎也讓人充實。蝸居在辦公室裡，夜以繼日的奮戰在工作台上，外面的世界卻與他漸行漸遠。
領導型似乎深信自己已經愛上了工作，甚至以此為榮，忘記了自己也是迫不得已。與親友和樂融融的談笑，或是兩人世界的甜蜜，只剩下回憶嗎？不妨時時提醒自我，工作永遠代替不了生活，拿出一點改變的勇氣和行動，工作、生活相得益彰的幸福其實近在咫尺。
支援型（太陽星、巨門星、天機星）
以不停的工作建立自信
只有提高自身價值，才能更好的投入到工作中，卓越是支援型主星永不停歇的追求。不管在任何社會背景下，追求事業和職場內的卓越和成功都是值得肯定的。在積極努力中，工作漸入佳境，肯定、提升接踵而至，好像越愈來愈沒有停下來的理由。
但也恰好是這種對卓越的極致追求，容易讓熱情的支援型主星陷入工作狂的境地。一旦工作成為得到肯定的最佳來源，支援型就會不管不顧的沉浸其中。
忘我的追尋工作中的價值以及他人的肯定，其實是自卑的內心在尋求一絲滿足，以為只有這樣才能找到存在的價值。也正是如此，讓支援型輕易的忽略了父母的關懷、妻兒的需要和朋友的盼望，總是在唏噓時間都去哪裡了。其實這些一直都是重要的，不必為了工作、事業而放棄了身邊輕而易舉的感動和滿足。
合作型（太陰星、天梁星、天同星）
把工作當作逃避手段
合作型主星希望生活中到處都是一片和諧，情願放棄自己的意見和個性，也要保持各方面的一團和氣。工作中日復一日的重複倒也相安無事，逆來順受地處理著崗位上的大小事。
但下了班，有可能要面對父母的嘮叨、愛侶之間的爭吵，或是難以拒絕的邀約和應酬，甚至是一個人無所事事時的寂寞。不多說了，在辦公室能多待一會兒就多待一會兒吧！久而久之，在辦公室加班反倒成了不用面對麻煩的最佳選擇。
合作型看來是最被動的工作狂，但麻煩不會因為逃避而解決，反而會積少成多。遠離了麻煩，也遠離了解決問題的機會，只會在心裡形成揮之不去的負擔。帶著這樣的沉重，人生也好，工作也罷，豈能輕鬆前行？拿出勇氣面對，把時間還給生活，總有讓問題緩解和改善的機會。
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