小心過勞！這些個性注定是工作狂？

2019-11-12 13:32 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

「工作狂」可說是高度競爭壓力下的社會產物，不管你願不願意，都有可能不知不覺中被工作綁架。現在就從命宮中的紫微主星來看，你會因為什麼原因，讓自己的生活只剩工作，變成不通人情的工作狂？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

開創型（七殺星、破軍星、廉貞星、貪狼星）

不容易相信別人

行動，行動，還是行動！開創型主星們要的就是當機立斷和快速執行，如果他們被逼到工作狂的境地，那一定是他們看不慣旁人的慢節奏和低效率。我行我素的開創型主星們總覺得思考和遲疑都是失敗的代名詞，有著時間等他人開動，還不如自己攬過來一口氣全部解決。

久而久之，他們習慣了孤軍奮戰。超額的工作不得不超時的處理，加班、趕工從此與此君為伴，而且還會沾沾自喜的認為「如果沒有我，公司要垮了！」

其實開創型未必想成為工作狂，只是缺乏一點耐心和誠意去相信團隊的力量。需要敞開心去理解團隊的通力合作，或許有更省事的方法、更完善的方案，再加上開創型快速的行動力，豈不是邁向更圓滿的結局？

領導型（紫微星、天府星、武曲星、天相星）

沒有營造出真正屬於自己的生活

下班後能做點什麼？不少人有著豐富的娛樂活動，或者充實的家庭生活。日復一日的職場生活讓人們的圈子似乎愈來愈小，很多人可以隨性的找點樂子，放鬆身心。如果謹慎的領導型主星成為廢寢忘食的工作狂，一定是他少了閒情逸致去發掘興趣，娛樂人生。

一旦生活圈子小，朋友很少，樂趣就不得不在工作中尋找，沒有了下班的界限，這份「娛樂「似乎也讓人充實。蝸居在辦公室裡，夜以繼日的奮戰在工作台上，外面的世界卻與他漸行漸遠。

領導型似乎深信自己已經愛上了工作，甚至以此為榮，忘記了自己也是迫不得已。與親友和樂融融的談笑，或是兩人世界的甜蜜，只剩下回憶嗎？不妨時時提醒自我，工作永遠代替不了生活，拿出一點改變的勇氣和行動，工作、生活相得益彰的幸福其實近在咫尺。

支援型（太陽星、巨門星、天機星）

以不停的工作建立自信

只有提高自身價值，才能更好的投入到工作中，卓越是支援型主星永不停歇的追求。不管在任何社會背景下，追求事業和職場內的卓越和成功都是值得肯定的。在積極努力中，工作漸入佳境，肯定、提升接踵而至，好像越愈來愈沒有停下來的理由。

但也恰好是這種對卓越的極致追求，容易讓熱情的支援型主星陷入工作狂的境地。一旦工作成為得到肯定的最佳來源，支援型就會不管不顧的沉浸其中。

忘我的追尋工作中的價值以及他人的肯定，其實是自卑的內心在尋求一絲滿足，以為只有這樣才能找到存在的價值。也正是如此，讓支援型輕易的忽略了父母的關懷、妻兒的需要和朋友的盼望，總是在唏噓時間都去哪裡了。其實這些一直都是重要的，不必為了工作、事業而放棄了身邊輕而易舉的感動和滿足。

合作型（太陰星、天梁星、天同星）

把工作當作逃避手段

合作型主星希望生活中到處都是一片和諧，情願放棄自己的意見和個性，也要保持各方面的一團和氣。工作中日復一日的重複倒也相安無事，逆來順受地處理著崗位上的大小事。

但下了班，有可能要面對父母的嘮叨、愛侶之間的爭吵，或是難以拒絕的邀約和應酬，甚至是一個人無所事事時的寂寞。不多說了，在辦公室能多待一會兒就多待一會兒吧！久而久之，在辦公室加班反倒成了不用面對麻煩的最佳選擇。

合作型看來是最被動的工作狂，但麻煩不會因為逃避而解決，反而會積少成多。遠離了麻煩，也遠離了解決問題的機會，只會在心裡形成揮之不去的負擔。帶著這樣的沉重，人生也好，工作也罷，豈能輕鬆前行？拿出勇氣面對，把時間還給生活，總有讓問題緩解和改善的機會。

【延伸閱讀】

●該撐下去還是換工作？立刻占卜

●你適合哪種職業，前世就注定？





