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12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

「勤勞才能致富」的觀念傳承了不知有幾千年，的確勤奮是邁向成功之路的不二法門，但也有那麼一些人在外人看來甚是懶散、懶惰，可是成功、財富卻偏偏喜歡他們。這些少部分的人當中會有你嗎？他們如此懶，又有什麼秘訣能輕易得到人們渴望的東西呢？科技紫微網就帶大家去瞧瞧他們的本事。

圖片來源／Shutterstock
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第一名：生肖龍

屬龍的人平常看來很懶散，整天坐著玩手機、玩遊戲或經常翹班，自己也不覺得有什麼不妥當。可是他一旦起身行動時，卻比一般人更積極，更具雄心壯志。你花兩倍的時間，他可能就只要一半的功夫，會真正讓你見識到什麼叫「事半功倍」、什麼叫「三年不開張，開張吃三年」！

　

第二名：生肖豬

屬豬的人好運到簡直讓人既羨慕又嫉妒，雖說好吃懶做愛享受出了名，可是你卻幾乎看不到他們窮困的時候。原因無它，就是貴人運強，朋友多！逢人眉開眼笑，待人又熱情大方，自然會讓人忍不住親近他。遇上難題時，有好友幫助；有好處時，也有朋友主動分享給他……都說「朋友多了路好走」，他是朋友多了，連路都有人幫他走。

　

第三名：生肖蛇

懶惰是屬蛇者最明顯的特性，雖然這是他在行動力上必須克服的問題，但是在錢財方面，他吸引人的魅力與媚力卻彌補了這一缺陷。他常常無需多大努力就能獲得錢財，或是極易從別人的口袋中掏出錢來為他買單，供他享受，尤其是異性口袋中的錢！

　

第四名：生肖猴

屬猴的人有點「矯情」，對於不喜歡做、不感興趣的事，總是馬馬虎虎、掉以輕心，看他做事的樣子，恨不得打他八十大板；但是他們對於有興趣的工作，則是全身心投入，不怕艱難，不顧干擾，非贏得成功不可。所以他很容易一夜暴富或一夜爆紅，而這全都取決於他的興趣！

　

第五名：生肖雞

別人都說「成功是百分之九十九的汗水和百分之一的靈感」，而屬雞者卻只掌控了這百分之一的靈感，但這往往是決定成敗的關鍵。他們頭腦靈活，創造力驚人，事事能比別人搶先一步，看清未來發展的動向，一個點子就能讓他走最快的捷徑達成目標，名利雙收後當然多的是時間開心快活！

　

【延伸閱讀】

揭露姓名富貴局！你有旺財運

你會越老越有錢？神婆靈筆預測

　



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