塔羅：楓情萬種最迷人！秋冬誰有戀愛運？
【文‧科技紫微網】
和朋友們出遊，看著大家成雙成對的甜蜜背影，你卻不知道來牽你的手的他在哪？如果可以有人陪，誰想要孤單一個人！微涼的天氣，好希望有個人來暖你的心；在疲累的時候，能有個肩膀可以依靠。眼看著一年又要過了，今年秋冬時分，你會有新戀情嗎？現在就讓科技紫微網來為你占卜。
占卜規則：
1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。
2、在心中默念：「今年秋冬的戀愛運如何？」
3、憑直覺選擇下面一張牌。
占卜結果：
選牌1：愚者
戀愛機率50%
選到這張牌的你，代表著你最近外出旅遊時，可能會認識到心儀的對象。如果身邊朋友也鼓勵你放膽追求，不妨提起勇氣主動出擊。雖然彼此認識不深，但有機會談一場沒有壓力的新奇戀愛。
選牌2：女祭司（逆位）
戀愛機率30%
選到這張牌的你，代表你最近並沒有真的很想談戀愛。然而，如果遇到追求者，你可能會因為不太會拒絕別人的好意，而放棄自己的判斷能力，勉強和不適合的人交往。建議還是要運用你的智慧與理智，找到對的人，才不會讓自己受傷。
選牌3：皇后
戀愛機率80%
選到皇后牌的你，表示你近期會遇到主動追求你的人，而且此人充滿熱情、沉穩又善解人意。如果身邊出現這樣的人，一定要好好把握機會。他被你深深吸引著，你們會一拍即合。好好享受這場甜死人的戀愛吧！
選牌4：死神（逆位）
戀愛機率40%
選到這張牌的你，最近可能會遇到對你窮追不捨的對象。但，如果你放不下過去不愉快的經驗，不願釋出善意，或者害怕做出改變，可能會因此錯過好幾段戀情。建議你試著打開心，看看那些陪在你身邊的人，你將能擁抱新的戀情喔。
選牌5：戀人
戀愛機率60%
選到戀人牌的你，最近有機會和身邊親近的人談戀愛。仔細看看那位和你超有默契的好朋友，你們彼此信任、無話不談，當你脆弱不安時，都是他陪伴著你，你們的關係只差一步。當愛情來敲門時，請千萬不要錯過囉！
選牌6：命運之鑰
戀愛機率70%
選到這張牌的你，代表最近你可能有一見鍾情的機會。對方會在你意想不到的狀況下出現，你們自然而然地就愈靠愈近。不但志同道合，又很聊得來，你們很快就能發展出一段美好戀情。
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