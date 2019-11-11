光棍節還單身不要氣餒！看12星座明年會遇到哪種桃花對象
【文‧科技紫微網】
關於愛情的到來，有時候就是一眼之間的事情，彼此對味了就會走在一起。那麼，在即將到來的2020年，12星座會遇到哪種桃花對象呢？這段桃花會帶來什麼樣的火花？就讓科技紫微網為你揭曉。
牡羊座
桃花對象－神秘色彩型
他是一個充滿神祕氣息的人，你總是無法猜透他內心在想什麼。雖然他不太健談，卻總能默默傾聽你的小心事，並給予你有用的建議。一開始你還無法把他當作交往對象看待，但不知不覺中他已經悄悄走入你的心扉，讓你更期待與他分享生活上的點點滴滴。
金牛座
桃花對象－社經地位型
對方要不是有一定的經濟基礎，不然就是有一份高薪工作。一開始你會覺得對方沉穩內斂，略顯嚴肅，但是相處一段時間後，越發理解他帶來的冷幽默，偶爾他也會有出人意料的可愛表現，讓你心生雀躍。
雙子座
桃花對象－熱情活躍型
他是一個熱情活潑還帶點個性的人，你們總能夠天南地北的大聊特聊，話題怎麼說也說不完，你甚至會有種覓得知己的感覺。每次見面都處在歡聲笑語之中，這是一個能為苦悶生活帶來歡愉的對象。
巨蟹座
桃花對象－穩重知性型
他舉手投足中充滿知性魅力，有一定的穿著品味，說話慢條斯理，比起同年齡的人成熟穩重很多。一開始你便為他的特殊氣質所吸引，卻因為害羞以及注重自己的形象而刻意與他保持距離。但隨著幾次交談，你逐漸卸下防衛之心，更進一步發現他也有可愛的一面。
獅子座
桃花對象－幽默風趣型
他幽默風趣、自信充盈、又多才多藝，引起了你的注意。你大方與他聊天，隨即發現對方與你爽朗的個性一拍即合。尤其是工作上的話題，即使專業領域各不相同，仍然能從聊天中相互切磋學習，是一個聰明與才氣兼具的對象。
處女座
桃花對象－認真文青型
他一開始給你的感覺有點冷傲不多言，但接觸一段時間之後，便發現那得體的應對進退，安靜、慢半拍的文人作風，源自於他對小細節的堅持。這讓凡事追求完美的你，內心起了一點漣漪，從而有更進一步認識的衝動。
天秤座
桃花對象－外貌出眾型
他是一顆在社交場上外貌出眾的耀眼之星，一眼間便令你怦然心動。那談吐不凡又有見地的氣質，除了獨樹一格以外，還略帶一點俏皮。如此優質的對象，激起你征服的慾望。
天蠍座
桃花對象－菁英人士型
一向對異性要求頗高的天蠍座，2020年將能夠遇到長相與頭腦兼具的對象，但是擁有如此優質條件的對象，往往也不太容易被征服。幸好天蠍座本身的天資聰穎，對自己的外貌打扮也同樣要求，兩人無論在社會地位或其他各方面都很匹配。
射手座
桃花對象－活潑健談型
2020年你將遇到活潑健談的對象，對方熱情洋溢，臉上經常堆滿笑容，遠遠見面打招呼時，他那兩排潔白的牙齒會是最醒目的指標。你們就像好哥兒們，沒有過多的異性包袱，運動健身是你們最常聊的話題。一開始你們只是普通朋友，漸漸卻發現互相有了特別的感覺。
摩羯座
桃花對象－溫暖和善型
有別於摩羯座認真嚴肅的個性，2020年遇到的桃花對象，將是溫暖和善型的異性。對方笑容可掬，說話不疾不徐，讓摩羯座的你有如進入四月天般，沉浸在溫暖卻不躁熱的感覺中。然而，若要激盪出火花，雙方還需要主動一些。
水瓶座
桃花對象－多才多藝型
「斜槓青年」可以說是水瓶座明年桃花對象的代名詞。他是十八般武藝樣樣通的人，或許在外人看來樣樣通也可能樣樣鬆，但那又如何？一向不受傳統拘束的水瓶，對於專精技術並不是那麼要求，能夠跟你一起互相求進步，共同探索世界才是最重要的。而他就是讓你有此一感受的對象喔！
雙魚座
桃花對象－隨遇而安型
缺乏安全感的雙魚座，明年遇到的桃花對象屬於隨遇而安型。他的個性較為豁達，在你情緒低潮時總是會安慰你，要你別過度擔憂明天，只要解決眼前的問題、準備好下一步就好。這樣的人能夠為你解憂，讓你有安定的感覺。
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