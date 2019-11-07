多領年終、決定升遷靠這次！年底事業運超旺4個生肖

2019-11-07 17:12 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

又到了年底，也是分配年終獎金、決定明年升遷的時候了。你會有亮眼的表現嗎？你的事業運是否能幫你一把？科技紫微網這就跟大家分享，年底哪些生肖的事業運特別旺！

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生肖兔

貴人幫扶，如魚得水

年底這個時期，生肖屬兔者在事業上貴人運爆棚。長輩、上司尤其會為你提供頗多的幫助和資源，讓你更有力量，能撐起一片天。所以，有新想法和提議時，請多多跟上司有效溝通交流，易獲得大力支持。而如果事業上遇到資金周轉問題，則可以多尋求長輩的助力，多能夢想成真。

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生肖龍

機會多多，有利跳槽

生肖屬龍者，年底事業上出現許多新的機會，會有不少環境優、發展空間大的公司向你拋來詢問，正是跳槽的好時機。有機會接觸到新領域、新挑戰，有利跨部門、跨行業異動。此運對於敢於嘗試者特別有利，高跳成功機率高，可望在新環境中快速立足並尋得發展，人生閱歷、工作經驗迅速增加。

生肖狗

財神降臨，升職加薪

生肖屬狗的人，年底易得財神眷顧，事業發展順風順水，升職加薪機率高。正是積極表現、不怕攬責的時期，敢挑大樑者，易有一鳴驚人的表現，收入也可望跟著翻好幾番。一直在幕後默默付出者，可望從幕後走上臺前。所以，別怕拋頭露面，主動自我推銷，大膽秀出實力，事業易獲得更大的發展，財富不斷上升。

生肖羊

能力突顯，大展拳腳

年底，生肖屬羊者能力突顯，有機會獲得大展拳腳的空間，正是事業發展的黃金時期，要好好把握。特別是實幹者，管理、領導能力顯現，易受到上司、老闆的肯定與器重，可望在重要的崗位、更大的舞臺上一展才能。別害怕自己做不好，要相信你是實至名歸，完全有能力擔當重任。年前，勇氣與自信會讓你的事業發展一片光明。

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