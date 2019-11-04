唐綺陽星座運勢週報：水逆小心！巨蟹感情要勇敢 雙魚當心職災
2019-11-04 12:41聯合新聞網 唐綺陽
重要星象：水星逆行天蠍，金星在射手，火、木60度入相位
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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水星逆行在天蠍，多注意3C產品、天氣變異及交通不順、溝通不良等問題，關注討論性有關的話題或評估合作關係是否值得，太陽與水逆逐漸相合，水逆天蠍適合重新調查舊案子，真相會逐漸大白，或將舊事重提、有機會說出真心話，解開過往心結，也是斷捨離的好時機。金星在射手，對於出版或是出國相關事項有感，出門應當心高空、遠距及大眾運輸等等的交通安全。火星、木星60度入相位，關係中理念是否相合，會產生重大影響，明顯感受合則來、不合則去，有分道揚鑣的機會。
工作注意：獅子、處女、天蠍、射手
獅子：未來方針調整期，想清楚再行動
處女：工作步調穩定，較適合獨立作業
天蠍：請教女性職場貴人，能有所收穫
射手：當心遇到唱反調的人，難以溝通傷元氣
桃花注意：白羊、雙子、巨蟹、天秤
白羊：兩情相悅有默契，感覺好甜蜜
雙子：神采飛揚受矚目，可盡情享受玩樂
巨蟹：勇敢一點別退縮，才有發展的可能性
天秤：面對桃花，沒時間也沒有心情
財運注意：魔羯、水瓶
魔羯：聽信別人不如靠自己
水瓶：左手進右手出，花錢機率高
健康注意：金牛、雙魚
金牛：維持生活節奏，避免影響健康
雙魚：當心工傷或姿勢不良造成職災
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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