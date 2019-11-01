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小孟塔羅：有何不可？測你適合姊弟戀嗎

2019-11-01 09:53聯合新聞網 小孟

圖／Stocksnap
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姊弟戀指的是一對男女情侶或者夫妻中，女方的年齡比較男方大，而差距不到老少配的程度。在這個性別平等的時代，和自己年紀小的人相戀，早已不是男性限定。但姊姊和鮮肉走在一塊，是否能夠順利走到未來呢？請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你適合姊弟戀嗎？

請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：JENI BETHELL, RACHAEL HAMMOND(Twin Tarot Oracle)




A：否極泰來。(聖杯騎士正位)

牌面上有一位男子，左手拿杯子騎在馬上。

A：否極泰來。(聖杯騎士正位)
A：否極泰來。(聖杯騎士正位)
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這張牌表示你適合談姊弟戀，你可以輕鬆自在的談戀愛。對姊姊的妳來說，跟弟弟在一起，在你心情不好的時候，他會懂得逗你開心，甘願做個小男人體貼你。對弟弟的你來說，當你有事情沒做好的時候，姊姊會體諒你、包容你，甚至溫柔的對你說沒關係。

B：心想事成。(錢幣騎士正位)

牌面上有一位男子，左手拿錢幣騎在馬上。

B：心想事成。(錢幣騎士正位)
B：心想事成。(錢幣騎士正位)
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這張牌表示你適合談姊弟戀，你在乎的是用心的程度。對姊姊的妳來說，用心對待你的人跟年齡無關，不像有些比你年長的人，會倚老賣老無法溝通。對弟弟的你來說，姊姊懂的事情可能比你多，當你遇到不懂的事物，或處於比較弱的區塊，她很願意從旁協助。

C：雪中送炭。(權杖騎士正位)

牌面上有一位男子，左手牽著馬右手拿木棍。

C：雪中送炭。(權杖騎士正位)
C：雪中送炭。(權杖騎士正位)
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這張牌表示你不適合談姊弟戀，你很看重下一步的計劃。對姊姊的妳來說，妳可能會渴望一段婚姻，假如弟弟覺得時間還沒到，但妳可能已經沒時間等他了。對弟弟的你來說，你可能還在拼事業的階段，或是覺得維持現況就好，但這些想法可能會耽誤到姊姊。

D：魅力綻放。(戰車牌正位)

牌面上有一位男子，在馬車上穿著盔甲戰服。

D：魅力綻放。(戰車牌正位)
D：魅力綻放。(戰車牌正位)
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這張牌表示你適合談姊弟戀，你看重的是兩人的未來性。對姊姊的妳來說，弟弟可能就像潛力股，當妳看見他的上進心，當他說到你們未來的規劃時，妳便知道等待是值得的。對弟弟的你來說，當姊姊的經濟狀況不錯時，相對來說你的壓力會更小一些。

E：天降甘霖。(愚者牌正位)

牌面上有一位男子，扛著行囊往懸崖方向前進。

E：天降甘霖。(愚者牌正位)
E：天降甘霖。(愚者牌正位)
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這張牌表示你不適合談姊弟戀，因為你可能會感到疲累。對姊姊的妳來說，你需要較包容對方，但你更想要厚實的肩膀，以及在經濟上有個依靠。對弟弟的你來說，姊姊對你的期待，可能會讓你感到壓力，如果姊姊能力比你好，甚至會有配不上她的念頭。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌情侶夫妻

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