殺破狼周運勢／白羊在外有豔遇 雙魚事業將站上巔峰

2019-11-03 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年11月4日～11月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

遠行運方面，金星與木星齊聚在遠行宮位，相位良好。會選擇較為奢華的方式旅行，會利用特殊的身份讓自己的食宿待遇被升等。某些白羊座遠行在外會有豔遇。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

學業運方面，金星與木星齊聚在學業宮位，考試以及學業成績出乎意料的好，即使不拿手的科目也能及格。某些白羊座在學業上的研究或作品會受到非常高的評價，甚至被放在更高級的殿堂與一流的人才一同競賽。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星在財務宮位退行，重要的電子產品、家電、交通工具故障，要換新的生活用品，開銷增加。當心掉錢包，或是信用資料被盜刷的問題，有些證件需要重新辦理。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到夥伴宮位的火星影響，與工作團隊中的夥伴理念不合，雙方都各持己見，造成工作進度呈現停滯。此時也會被上司或同事扯後退，使你佈局好的計畫被打亂。

感情運方面，水星在慾望宮位退行，與前情人在肉體關係上藕斷絲連，兩人已經不想有什麼發展，身體卻還是眷戀對方。某些情感已經穩定下來的白羊座，雙方容易因為財務問題與肉體關係的不協調而爭執。

金牛座：

整體運勢：

金錢運佳，金星與木星齊聚在財務宮位，相位良好，有投資習慣的金牛座會有不錯的獲利進帳，業外收益也會增加，手上有餘裕的金錢可以花在奢侈的事情上。此時也可能被人招待昂貴的美食，或是會獲得物超所值的服務。

感情運方面，水星在感情宮位退行，過去喜歡過的對象會捎來訊息，或是在路上重逢，雙方會再度聯繫起來。某些金牛座會在此時想與前情人復合，不過會有許多問題必須要與對方耐心修復。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星脫離不良相位影響，與夥伴宮位的太陽有良好連結，會因為靈性層面的交流，交到許多知心好友，也許不常往來，卻會覺得相處的過程是很豐富愉悅的，這樣的益友十分難得。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到冥王星影響，會因為上司或是客戶的堅持，不斷需要來回修正自己的計畫配合別人，常常因為一些小問題必須加班或是到外地出差，工作有過勞的傾向。

健康運方面，在健康宮位的火星受到冥王星影響，當心血光之災，容易發生意外傷害。工作有嚴重過勞的跡象，體力消耗較為劇烈，容易感到疲倦與勞累。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，金星與木星齊聚感情宮位，相位良好，戀情終於守得雲開見月明，雙方關係被彼此認可。關係塵埃落定。單身的雙子座，會快速發展出一段新戀情，閃電進入一段關係中。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在工作宮位退行，許多事情的進展不太順利，手上的事務不斷來回修正，某些合約常因為突發因素被迫更動，工作量會因為這些難以解決的雜務，不斷地累積，卻一點進展也沒有。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星影響，預期之外的開銷增加，可能會敗家在看演唱會、追星、戀愛對象、寵物、小孩、身上，手上可使用的生活費顯得有些拮据。

健康運方面，水星在健康宮位退行，很多毛病容易舊疾復發，特別是呼吸系統的問題特別嚴重，感冒一直無法痊癒，工作有過勞的狀況，免疫系統失調，造成大大小小的疾病接連不斷。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，金星與木星齊聚在工作宮位，相位良好，在職場上已經成為不可或缺的重要人物，此時會有更多的資源到位，可以執行你想做的任何計畫，在工作領域上較為隨心所欲。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，會在某些場合或是活動巧遇前任情人，此時會對於對方還有一絲的眷戀，雙方會重新再度聯繫起來，某些巨蟹座會有機會與對方復合。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離不良相位的影響，會因為某些活動結交到新朋友，這些朋友雖然都是一些怪胎，卻與你氣味相投，你會因為這些新朋友打開新的視野。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到冥王星影響，某個家人固執，難以溝通，使得整個家庭的氣氛陷入冰點，你會不太想回家。此時家人也會過份干涉你的情感關係，讓你感到很困擾。

健康運方面，金星與木星齊聚健康宮位，容易著涼感冒，喉嚨嚴重發炎，聲音因此有沙啞的狀況。代謝變得緩慢，等到你意識到時，會發現自己突然胖了好幾公斤。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，金星與木星齊聚在戀愛宮位，相位良好，與喜歡的人有更進一步的共識，會想一起生活，或是步入婚姻。關係穩定的獅子座，懷孕或是生小孩的機會很高，或是會與喜歡的人共同收養寵物。

金錢運方面，在財務宮位的海王星脫離不良相位的影響，開銷會比先前減少許多，財務狀況比較穩定了，金錢可以存下來。投資運不錯，短期投資會有不錯的獲利。

本週須注意的部分：

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，家中會有一些問題需要修繕，有些家電、傢俱需要汰換。居家狀況會較為混亂，容易被鄰居的噪音干擾，門戶也要特別當心被闖空門，家電與爐火的使用要特別留意。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到溝通宮位的火星影響，與職場上的同事或客戶溝通不良，很容易因此發怒。此時會有一些不利於你的傳聞與言論在職場流傳，使你感到很心煩。

處女座：

整體運勢：

家宅運方面，金星與木星齊聚在家宅宮位，相位良好，有搬家或購屋需求的處女座，會在此時買賣房子，以理想的價格買賣或是租到好的物件。沒有搬家需求的處女座，有些家電或是傢俱需要換新，居家環境也因此耳目一新。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星脫離不良相位的影響，會在非常短暫的時間決定一個遠行的旅程，快閃到某個城市，或是到一個嚮往很久的景點打卡。但旅行時間會很短暫，無法在當地深度旅遊。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在面試、溝通宮位退行，正在尋求新工作的處女座，此時錄取的工作變數較大，實際進去新環境後，會發現工作內容與自己所想像的不同。有穩定工作的處女座，在職場與同事之間溝通不良，有些事務的進度受阻。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到金錢宮位的火星影響，不惜一切代價，為了要討喜歡的人歡心，獲得的結果卻不如預期。某些處女座則會花很多錢在寵物或小孩身上，他們有很多問題讓你十分操心。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到冥王星影響，賴以為生的交通工具以及手機、電腦容易故障，必須花很多錢換新與修理。開車會被開罰單，必須要繳納很大一筆的罰金，有些錢你會覺得花得很冤枉，卻也莫可奈何。

天秤座：

整體運勢：

旅遊運方面，金星與木星齊聚在旅遊宮位，相位良好，會有一個到外地出遊的計畫，食宿與交通的待遇都非常豪華，會是一趟非常愉悅的旅程。某些天秤座會在外地發生非常特別的邂逅。

學業運方面，金星與木星齊聚在考試宮位，相位良好，學習新的科目或事物時，會因為學習所帶來的附加價值而感到更有樂趣。還是學生的天秤座，考試運佳，猜題命中率高，考試成績出人意表，即便不拿手的科目也可以及格。

感情運方面，在慾望宮位的天王星脫離不良相位的影響，週遭有許多條件不錯的人會對你示愛，會試著由性而愛，藉由肉體的歡愉，選擇可以長期陪伴自己的對象。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到火星影響，某個家人對於某件事太過執著，怎麼講也講不聽，會令你非常生氣。某些天秤座，家宅附近會發生一些令你感到有些害怕的事件，回家時心裡都有些疙瘩。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，預期外的支出會比較多，有些帳單容易逾期忘記繳。雖然有一些副業收入，但你會覺得付出去的成本與收益不成比例。重要的電子設備、工作用品、交通工具在此時故障，需要花大錢維修或更換。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運佳，金星與木星齊聚在金錢宮位，相位良好，收入有大幅度的增加，手頭較為寬裕，消費購物會選擇質感較好的商品，過去捨不得花錢的東西，如今會出手會比較闊綽。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星脫離不良相位的影響，同時水星又在命宮退行。過盡千帆之後，才開始意識到曾經有個人對你的好，在當時沒有把握，但這段時間會與對方聯絡上，再續前緣。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在命宮退行，工作文件常常丟三落四，不斷需要來回修正，與週遭的人溝通不良，這段時間要保持腦袋清醒，避免工作上的小疏失變成大紕漏。

學業運方面，在學業宮位的冥王星受到火星影響，還是學生的天蠍座，會因為極不喜歡某個老師，完全放棄掉某些重要的科目，目前可能正在被當的邊緣，卻還是不想挽救課業的危機。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，金星與木星齊聚在命宮，相位良好，會是桃花盛開的時期，會遇到讓你一見傾心的天菜，對方也似乎對你有好感。已經有穩定關係的射手座，此時會被對方捧在手心上疼愛。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，一些特別的才藝突然被人發現，在職場受人矚目，使你會需要承接一些本業之外的特殊任務，順便賺一些外快。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到火星影響。雖然已經很努力地在賺錢，卻始終有些推不掉的交際應酬，讓你不斷的破財。此時也容易接到不太熟的朋友丟來的紅色炸彈，很不甘願包紅包祝賀別人。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到冥王星影響，加入某個團體，會被強迫購買一些你用不上的東西，容易因此與這些人撕破臉，而想退出這個複雜的人際關係圈。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位影響，戀情危機解除，與喜歡的人關係因而更進一步。單身的摩羯座則會突然被某個特別的對象煞到，每天見到這個人都會感覺很快樂。

人際關係方面，水星在人際關係逆行，接到很久不見的老朋友捎來的消息，會與許多老朋友見見面。某些摩羯座會在這段時間參加同學會，與老同學們敘敘舊。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星持續影響著命宮的冥王星，工作一件又一件接續不斷地湧進，讓你快要窒息，身體已經負荷不了，過勞的症狀浮現，須特別注意身體健康。

健康運方面，在命宮的冥王星受到火星影響，這陣子須特別注意泌尿系統的問題，有不舒服的問題就要去看醫生，固執地認定自己可以克服疾病，只會使得症狀越來越嚴重。

水瓶座：

整體運勢：

人際關係方面，金星與木星齊聚在人際關係宮位，相位良好，會出席很多重要的社交場合，有機會一展長才。在這些活動中，可遇到重要的貴人，給你一個可以表現的位置。

感情運方面，金星與木星齊聚在人際關係宮位，相位良好，參加許多活動，會邂逅讓你有好感的天菜，交換聯絡方式，然而目前你比較無瑕在情感關係上，可能只會把對方放在通訊錄中，沒有時間可以好好了解這個人。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在志業宮位退行，工作進度非常緩慢，每天上班的時間不斷在空轉。如果在此時簽約或是洽商許多事都有很多變數。同時工作所需要的電子產品也容易故障。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到冥王星影響，遠行會十分勞累，睡眠不足，精神狀況不佳。在外地會嚴重的水土不服，容易生病，常備藥品最好帶在身邊。

雙魚座：

整體運勢：

工作運佳，金星與木星齊聚在志業宮位，相位良好，會因為某些事件瞬間爆紅，成為眾人矚目的焦點。此時會有機會讓自己的成就在職場以及各種媒體管道曝光，事業將會站上巔峰。

面試運方面，在面試宮位的天王星脫離不良相位的影響，對於某些工作會抱著故且一試的心態去面試，卻意外獲得青睞，雀屏中選，在還沒任何心理準備的狀況下，必須接下一個重要的職務。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的火星受到冥王星影響，某個對象的心思明顯不在你身上，卻可能會以肉體關係去勒索對方的情緒，最後只會淪為對方的炮友或洩慾的工具。

金錢運方面，交際應酬太多，生活費用超支，預期外的開銷比以往多很多。此時也容易掉錢包或是貴重物品。在網路上購物要特別謹慎，信用資料當心被盜用。

健康運方面，在疾厄宮位的火星受到冥王星影響，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。同時會是大大小小病痛不斷的時期，身體狀況較為不佳。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。