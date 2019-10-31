11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 俗話說生死由命富貴在天，而所謂的天就是指上天如何安排人們的運勢，透過星座分析我們能夠看到12星座的人在11月份的財運，到底誰是財神眷顧，福星高照，誰又是漏財的高風險群呢？

牡羊座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★★☆☆☆ 漏財指數★★★★☆

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牡羊座的朋友們在職場運勢上雖然看起來表面很風光，但其實你們背後的努力、奮鬥、辛酸總是沒有被看到太多，其實在工作過程當中，你有很多心理掙扎，雖然目前的工作對你來說並不難於應對，但你內心可能在想：這是我適合一直走下去的工作嗎？在這個時候，你需要給自己一些時間好好想想，有時候衝動會帶來不好的後果，如果短期內沒有更好的，建議先不要換。在財運方面，最近購物欲有點強，還是要留意實用一點的物品再花費比較好。而這個月想要花錢的計畫較多，只要你覺得合理不會太過負擔，都是可執行的。要注意的是一些花錢的流向，有時沒在記錄會亂買東西。

金牛座

正財運勢★★★★☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★☆☆☆☆

金牛座的朋友在這個月下意識的會想找新的希望跟追逐目標，實際上在職場中有你需要工作的地方跟需要你的位置，把當下過好做好是最好的方式，也許對目前的工作有點迷茫乏味，如果有機會可安排自我充實或學習第二專長當作充電，這樣會降低你對未來的焦慮感，找回內在的平衡與安全感，讓你的身心靈都可達到比較放鬆自在的情況。如果有兼差賺外快的機會建議好好把握跟表現。財運方面，你對商機敏銳，所以會看到一些投資趨勢，可以當投資的參考的指標。另外本月份安排遊玩會有點浪費，把金錢運用在實質上比較重要。要小心有不小心掉錢的可能。

雙子座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★☆☆☆☆ 漏財指數★★★☆☆

在本月工作表現非常亮眼，上司對你們的呈現有一種耳目一新的感覺，在工作上若有什麼點子可以分享，可以盡量在會議上提出來表現，有人會因為你的想法而有新的啟發，這對他人來說會是一個有幫助的訊息。這個月分可能會碰到一些讓自己有點心亂的事宜，只要平靜以對，任何事就可以好好處理，不會有什麼大太的混亂。在財運方面要防止漏財，有時因為自己的粗心大意，會容易花了冤枉錢。或著心不在焉時網路購物不小心多按了件數，造成損失。另外，要避免聽信一些不實的投資訊息。有時你太過貪心，容易衝動投資而誤了大事。

巨蟹座

正財運勢★★☆☆☆ 偏財運勢★★★★☆ 漏財指數★☆☆☆☆

巨蟹座的朋友本月份你會很想在事業上有新的突破，但目前最適合你的方式是認真踏實做好每一步，只要有確實認真的執行，對你來說都是一個很好的實力累積經驗，不要覺得太過枯燥乏味，這是一個練功夫的過程。想變動工作的巨蟹朋友們，要提升自己的能力再做轉換，本月份若貿然換工作容易找到各方面福利都沒有現在這個好的，提升實力讓人挖角才是王道。在財運方面，保守投資是你目前最佳的方式。在金錢方面，你們會有許多投資想法，建議還是先保守評估，不要太衝動投資。投資建議看長期穩定的項目，本月偏財運不錯，買刮刮樂有機會中獎。

獅子座

正財運勢★★★★☆ 偏財運勢★★☆☆☆ 漏財指數★★☆☆☆

獅子座的朋友們最近在工作上有過勞的情況，事情排程太多，有種做不完的感覺。其實你的能力很強，但有時因為太急於想要完成手邊的任務，容易把時間排得很緊，你在工作上需要多點彈性，除了認真工作外，也要多花一點時間在私人的生活上，有機會遊玩就出去走走，一直悶頭工作其實也會讓你喘不過氣，出去走走會讓心情更為放鬆。若本身在經營事業者，本月運勢良好容易接到大筆訂單。在財運方面，適合重整過往的金流，明白資金流向有助於理財更加順利。最近適合精打細算，會因此買到值回票價的好東西，稍微投資一些行頭在自己身上是可行的，小心情緒性的花費造成浪費。

處女座

正財運勢★★☆☆☆ 偏財運勢★★☆☆☆ 漏財指數★★☆☆☆

處女座的朋友們最近在工作上容易有情緒起伏，需要多與自己的內在溝通平衡，才會有良好的工作表現。你內心其實是一個很需要有夥伴關係的人，但有時需要幫忙卻開不了口，要適時跟你信任的人分享心情，才不會累積太多壓力而影響工作表現。另外，你一直有貴人在身邊，只要你願意，他們是可以隨時支援你的。財運方面，本月要保守花費，前幾個月沒有控制支出，會讓你月底很辛苦要特別留意，另外，可以看時機與老闆談加薪，前題是你這段時間的努力是有目共睹的。而本月份若要投資不動產會有好的物件出現。若要與人合資做生意需要謹慎三思。

天秤座

正財運勢★★★★☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★☆☆☆☆

天秤座的朋友從來都在工作上是很有想法的人，但要讓對方認同，需要花心思讓別人了解你的作為跟出發點，只要耐心溝通，最後都可能如你所願。這個月是很適合展現才華的月份，若能多多發揮想法跟能力，一定會讓公司的人刮目相看。財運方面，對於金錢很有自己的想法，可以多留意投資市場，會挑選到適合自己的投資項目，不過天秤要做到謹慎挑選，切勿胡亂投資。其實你對金錢很有自己的一套，好好運用目前的方式，會讓你更有財。最近對於賺錢這件事很有企圖心，但關鍵在於你存下了多少。本月份容易做出健康上的花費，但這方面不能省錢，該檢查的該保養的要捨得花。

射手座

正財運勢★★★★★ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★★☆☆☆

射手座朋友工作上會碰到年長的貴人，雖然很容易碰到計劃趕不上變化的事，但只要耐心應對並虛心請教，最後都能化繁為簡。想變動工作的射手，這個月很適合，尤其要留意朋友牽線介紹的工作。職場上要留意人際關係，要傾聽同事跟主管想表達的，如果不顧他們的心態，最後很可能鬧的雙方都不愉快。財運方面，最近正財運強，做業務的朋友業績會蒸蒸日上。而你很適合長期投資模式，多找信任的人聊聊，可能會有一些啟發。購買東西時容易想要的很多但資金有限，要好好衡量什麼才是對你有用的。

天蠍座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★★☆☆☆ 漏財指數★★★★★

天蠍座的朋友職場運勢要留意與主管的關係，雖然有一些主管會特別照顧你，但有時你太得意自己與主管的關係，反而容易引來同事們不平衡的心態，還是要比較低調處理你與主管的交情。另外會有一些賺外快的機會出現，若想要增加收入且你的能力和時間可以應付，可以接個案子做做看，也會學習到新的事物和想法。財運方面，你對金錢有自己的想法，但有時該學會大方，不要讓人覺得跟你談錢是辛苦的事。平日要有保守理財的好習慣，投資需要自行研究外，買東西不要太愛浪費在不實際的物品上，或因追求限量商品或最新商品而導致真的需要錢時，手頭變得吃緊。

摩羯座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★★☆☆☆ 漏財指數★★☆☆☆

摩羯座朋友在工作上的學習總是吸收得特別快，也因為你的反應靈敏，很容易受到上級主管的注意，他們也希望能把一些重要的任務交給你們去運作，而你則要學習耐性和抗壓去面對接下來所遇到的事物，也許會有一些壓力，但你可以處理應付得很好，不要對自己太沒有信心，勇往直前就對了。在財運方面，有些投資要保守的運作，不要因為太貪心而投資過大的金額。你最近會有很多的想法去運用金錢，但對於投資這件事，還是需要多方研究才做投入。不要太過貪快進財而亂聽信別人說的話。另外摩羯座朋友這個月會對於買樂透或是像是打麻將贏錢的部分有些心動，記得偶爾買張刮刮樂是一種生活樂趣，千萬不能沉迷真正的賭局。

水瓶座

正財運勢★★☆☆☆ 偏財運勢★★★☆☆ 漏財指數★★★☆☆

水瓶座朋友們需要多點耐心處理你們工作的事務，因為總是會有一些突發情況來挑戰你的極限，但處理事情的過程需要用很耐心的方式去運作，才不會影響你本來的進度。若有想變動工作的水瓶座朋友們，有一些海外的機會很適合你去發展，可多留意這類工作機會。財運方面，要多做不同的布局，才會有不錯的收穫。存錢也可以分很多種方式，譬如買不動產或是定存或是本身自己有好幾個戶頭分開存，在投資或儲蓄上要替自己找樂子，這樣你比較願意好好執行。有時因為想要快速賺錢，會有一些奇怪的想法，要用正常的管道進財比較適當。

雙魚座

正財運勢★★★☆☆ 偏財運勢★★☆☆☆ 漏財指數★★★★☆

雙魚座的朋友本月職場上有種變來變去的感覺，本來想好要發展的方向，最後卻又被破壞，但其實你想走的方向還要再慢慢摸索一陣子，不要太快放棄，好好堅持努力，最後一定會為自己找到出路。另外想變動工作的雙魚，若有海外工作機會可多留意嘗試，也會有出國出差旅遊的運勢。財運方面，要分配理財，這才是高水準的運用資金。財富是需要一點一滴累積，不要太憑感覺花費。本月份會有很多聚會邀請會讓你想要裝扮而破費，另外要小心太沉迷玩樂，費用累積起來是很可觀的，可以多做一點儲蓄規劃，讓你更快累積財富。